Sólarhringssund hjá sundfélaginu Óðni

22. apríl, 2026 - 10:28 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Sólarhringssund Óðinsfólks byrjar i dag.Mynd Katrín Sif Antonsdóttir
Í dag hefst hið árlega Sólarhringssund, hjá sundfélaginu Óðni þar munu um 60 iðkendur úr keppnishópum koma og synda boðsund í sólarhring, stefnan er sett á að ná 100km á þessum tíma.


Iðkendur hafa verið á fullu að safna áheitum á síðustu dögum bæði með því að ganga í hús og eins heyra í fyrirtækjum og hefur þeim verið tekið mjög vel alls staðar og þökkum við kærlega fyrir stuðninginn hann er ómetanlegur.


Við höfum undanfarin ár synt inní sumarið og er það orðið fastur liður hjá okkur. Framtíðarhópur mun því starta sundinu klukkan 15 í dag á braut 6 í dásamlegri Akureyskri blíðu og því um að gera að gera sér leið í sundlaugina og sjá þessa ótrúlega flottu krakka synda af krafti og safna kílómetrum sundin líkur svo klukkan 15 á sumardaginn fyrsta. Elstu iðkendur okkar synda svo í gegnum nóttina og aðrir skipta með sér deginum, kvöldinu og morgninum.

Foreldrar og stjórn munu einnig leggja sitt af mörkum í sundinu og taka sín tvö holl eins og venja er orðin en foreldra hópurinn er orðinn svo öflugur og flottur hjá okkur að það kom inn beiðni fyrir tveim árum hvort þau gætu ekki fengið lengri holl svo þau fengju að synda meira þar sem fjöldin var orðinn svo mikill sem mætti að þau náðu mögulega bara tveim ferðum á mann.

Í ár verður hægt að fylgjast með talningu á sundinu í live feedi og því um að gera að fylgjast með þar ef þið komist ekki í laugina að hvetja þessa flottu krakka áfram.
En er hægt að heita á þau með því að setja í baukinn þeirra sem staðsettur verður í afgreiðslu sunlaugarinnar og eins með millifærslum eða senda á fjaroflun@odinn.is

Fylgstu með hér —- https://solahringsund.netlify.app/display

Reikningsnúmer: 565-14-309

Kennitala. 560119-2590

