Slippurinn DNG Ný færavinda vakti mikla athygli

19. september, 2025 - 10:50 Margrét Þóra Þórsdóttir
Ármann Guðmundsson, þjónustustjóri hjá DNG Færavindum, kynnir nýju DNG R1 færavinduna í bás fyrirtæ…
Ármann Guðmundsson, þjónustustjóri hjá DNG Færavindum, kynnir nýju DNG R1 færavinduna í bás fyrirtækisins í Laugardalshöll.

Nýja DNG R1 Færavindan frá Slippnum DNG vakti mikla athygli á nýafstaðinni sjávarútvegssýnginu, Iceland Fishing Expo 2025 sem fram fór í Laugardalshöll um liðna helgi. Aðsókn á sýningarbás Slippsins DNG fór fram út björtustu vonum.

Á básnum kynnti fyrirtækið fjölbreytta þjónustu og vörur frá fjórum sviðum sínum: Skipaþjónustu, DNG Vinnslubúnað, DNG Færavindur og Fiskeldi & Iðnað. Gestir hafa sýnt mikinn áhuga á lausnum fyrirtækisins.

„Aðsóknin er framar björtustu vonum okkar. Nýja DNG R1 færavindan hefur fengið einstaklega jákvæðar viðtökur og við höfum þegar selt fjölda vinda hér á sýningunni,“ segir Daði Tryggvason, verkefnastjóri hjá DNG Færavindum á vef fyrirtækisins. „Í ár hefur verið algjör sprenging í sölu á R1 færavindum og það er ljóst að salan mun rúmlega tvöfaldast miðað við fyrri ár.“

Ljóst er að áhugi fagfólks er mikill á þeim lausnum sem Slippurinn DNG og aðrir sýnendur kynna á sýningunni segir ennfremur.

