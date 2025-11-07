Litir lífs Myndlistarsýning Aðalsteins Þórssonar í Mjólkurbúðinni

07. nóvember, 2025 - 12:38 Margrét Þóra Þórsdóttir
Aðalsteinn við vinnu sína hjá Listhúsinu Dyngjunni árið 2022. Myndina tók Brynhildur Kristinnsdóttir.

Dagana 6. til 17. nóvember má sjá, inn um glugga Mjólkurbúðarinnar í Listagilinu á Akureyri, myndlistarmanninn Aðalstein Þórsson mála sjö málverk.

Listamaðurinn byrjar með sex dúka hvern í einum lit regnbogans auk eins hálfkláraðs málverks. Á sýningartímanum verða dúkarnir málaðir auk hálfkláraða málverksins. Þatta verður verknaður án frekari undirbúnings segir í tilkynningu. Þarna stendur listamaðurinn fyrir verkinu í augnsjá þeirra sem leið eiga fram hjá sýningarsalnum. Er þetta list í sköpun eða er þetta mögulega örvæntingarfullur gjörningur afvegaleidds einstaklings,? segir ennfremur.

Auk þess að horfa á gjörninginn í gegnum hina frábæru glugga Mjólkurbúðarinnar dag sem nótt verður hægt að heimsækja sýninguna þegar listamaðurinn er að störfum. Að lokum býður Aðalsteinn gestum í sýningarslútt sunnudaginn 16. nóvember frá 15.00 - 17.00.

Aðalsteinn Þórsson er fæddur 1964 á Akureyri. Hefur víða komið við í sínu listræna starfi. 1989 hóf hann nám í Myndlistaskólanum á Akureyri. Hann lauk MFA námi frá Dutch Artinstitute, ArtEz árið 1998, þá Aki2 í borginni Enchede í Hollandi og hefur verið starfandi myndlistamaður síðan. Fyrst í Hollandi en hann hefur verið búsettur á Íslandi frá árinu 2016.

Aðalsteinn hefur haldið fjölda einkasýninga, tekið þátt í samsýningum og viðburðum bæði hér heima og erlendis, auk þess að vera sýningarstjóri. Hann hefur einnig látið að sér kveða í félagsmálum menningarinnar. Megin verkefni Aðalsteins er þó Einkasafnið, umhverfisverk sem hann starfrækir í gróðurvin í landi Kristness u.þ.b. 10 km. sunnan Akureyrar. Þess utan teiknar hann og málar þegar tími vinst til, því lengi býr að fyrstu gerð.

