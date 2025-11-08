Skipulagsráð tekur jákvætt í að starfs- mannabústaðir rísi á athafnalóð

08. nóvember, 2025 - 10:00 Margrét Þóra Þórsdóttir
Frá Baldursnesi
Frá Baldursnesi

Erindi um hvort heimilt sé að nýta efri hæðir í húsi sem byggt verður á lóð við Baldursnes 11 fyrir rekstur starfsmannaíbúða til tímabundinnar búsetu, alls 28 íbúða hefur borist til skipulagsráðs Akureyrar. Lóðarhafi við Baldursnes er að því er fram kemur í erindinu öflugur verktaki á Akureyri „og hefur oft á tíðum mikla þörf vinnuafl sem ekki fyrirfinnst hér á Eyjafjarðarsvæðinu,“ eins og það er orðað.

Deiliskipulagsbreyting vegna lóðarinnar við Baldursnes 11 er í kynningarferli, en Kollgáta sem sendi erindið inn fyrir hönd lóðarhafa óskar eftir viðbrögðum við breytingum á skilmálum lóðarinnar sem snúa að starfsemi á lóðinni. Óskað er nú eftir því að á efri hæðum.

Áform lóðarhafa standa til þess að byggja á lóðinni þrískipta byggingu sem samanstendur af þremur húskroppum, A-B-C. Syðst á lóðinni er stálgrindarbygging (byggingarhluti A), en hún hýsir 4 Padeltennisvelli og auk þess er kjallari undir suðurendanum ætlaður fyrir atvinnustarfsemi. Við norðurenda hennar komi einnar hæðar tengibygging (byggingarhluti B) og hýsir hún aðalinngang, búningsklefa fyrir íþróttasalinn og svo einnig tæknirými.

Við norðurhlið tengibyggingar komi síðan 5 hæða bygging (byggingarhluti B). Í henni verður verslun á 1.hæð. með aðgengi frá austur og norðurhliðum en á efri hæðum (2.-5.h) verður aðstaða til starfsmannagistingar og/eða stúdentagistingar. Aðkoma að 2.hæð hússins er frá vesturhlið byggingarhlutans og verði því aðgreindur frá verslunar- og þjónustuhluta hússins. Sjö íbúðarherbergi eru á hverri hæð auk lyftuhúss og stigahúss í suð-vesturhorni og flóttastiga við austurhlið.

Alls verði 28 starfsmannaíbúðir í húsinu.

Að mati skipulagsráðs samræmist það ákvæðum breytingar á aðalskipulagi Akureyrar sem samþykkt var í bæjarstjórn 21. október sl. að vera með starfsmannabústaði á athafnalóðum. Ráðið tekur því jákvætt í að reistir verði starfsmannabústaðir á lóðinni.

Til baka

Nýjast

  • Skipulagsráð tekur jákvætt í að starfs- mannabústaðir rísi á athafnalóð

    • 08.11.2025
    Erindi um hvort heimilt sé að nýta efri hæðir í húsi sem byggt verður á lóð við Baldursnes 11 fyrir rekstur starfsmannaíbúða til tímabundinnar búsetu, alls 28 íbúða hefur borist til skipulagsráðs Akureyrar. Lóðarhafi við Baldursnes er að því er fram kemur í erindinu öflugur verktaki á Akureyri „og hefur oft á tíðum mikla þörf vinnuafl sem ekki fyrirfinnst hér á Eyjafjarðarsvæðinu,“ eins og það er orðað.

  • Sláturtíð lokið á Húsavík Aukning í haust vegna lokunar á Blönduósi

    • 08.11.2025
    Sláturtíð lauk á Húsavík,  31 október s.l. og var alls 88.277 fjár slátrað að þessu sinni, 79.330 lömbum, 8.847 fullorðnum og 100 geitum. Þetta er samtals 2.580 fleira en var árið 2024.

  • Akureyri er jólabærinn

    • 07.11.2025
    Jólatorgið á Ráðhústorgi verður opnað laugardaginn 29. nóvember þegar ljósin á jólatrénu verða tendruð við hátíðlega athöfn.

  • Engin ákvörðun um lóð við Norðurtanga

    • 07.11.2025
    Skipulagsráð Akureyrar hefur hafnað erindi frá fyrirtækinu Ásco ehf sem sótti um iðnaðar- og athafnalóð undir starfsemi sína við Norðurtanga 7 á Akureyri.

  • Litir lífs Myndlistarsýning Aðalsteins Þórssonar í Mjólkurbúðinni

    • 07.11.2025
    Dagana 6. til 17. nóvember má sjá, inn um glugga Mjólkurbúðarinnar í Listagilinu á Akureyri, myndlistarmanninn Aðalstein Þórsson mála sjö málverk.

  • Píanókvartettinn Negla heldur tónleika í Hofi

    • 07.11.2025
    Píanókvartettinn Negla heldur tónleika í Hömrum í Menningarhúsinu Hofi sunnudaginn 9. nóvember kl 16.

  • Velferðarstjarnan 2025 – Velferð er verkefni okkar allra

    • 07.11.2025
    Í þriðja sinn í röð stendur Velferðarsjóður Eyjafjarðar fyrir sölu á Velferðarstjörnunni, í samstarfi við Glerártorg og Slippinn Akureyri. Nýtt útlit stjörnunnar fyrir jólin 2025 er hannað af Elvu Ýr Kristjánsdóttur og Kristínu Önnu Kristjánsdóttur, verkefnastjórum markaðsmála á Glerártorgi, og framleitt og styrkt af Slippnum Akureyri líkt og undanfarin ár.

  • Ný hönnun bygginga við Viðjulund 1

    • 07.11.2025
    Bæjarstjórn hefur nú samþykkt breytingar á skipulagi lóðarinnar við Viðjulund 1 á Akureyri en sú lóð er í eigu dótturfélags KEA og Húsheildar-Hyrnu.

  • Lítil skref á leið til læsis hlaut íslensku menntaverðlaunin

    • 06.11.2025
    Verkefnið er samstarfsverkefni Borgarhólsskóla, leikskólans Grænuvalla, Miðstöð skólaþróunar Háskólans á Akureyri og Natöschu Damen sjúkraþjálfara
Sjá meira