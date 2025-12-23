Íbúar í Norðurþingi gefa dýrari jólagjafir en íbúar á Akureyri

Akureyringar verja 7,68% af sínum ráðstöfunartekjum í jólagjafir, meðan íbúar í Norðurþingi verja aðeins stærri hluta sinna tekna í að gleðja náunga sinn eða 7,83%.
Þetta kemur fram í jólakorti norrænu rannsóknastofnunarinnar Nordregio. Þar má greina hve háu hlutfalli af ráðstöfunartekjum sínum íbúar í hverju sveitarfélagi Norðurlandanna verja til kaupa á jólagjöfum.
Algengt hlutfall á Norðurlöndunum eru 8-10%. Norðmenn virðast stórtækastir í jólagjöfunum, þar er algengt að hlutfallið sé yfir 10%. Danir halda sig hins vegar alveg undir því marki svo dæmi sé tekið