Elísa Kristinsdóttir til UFA!

24. desember, 2025 - 13:04 Sigurður Bibbi Sigurðarson
Elísa Kristinsdóttir er einn fremsti utanvegahlaupari landsins Mynd aðsend
Elísu Kristinsdóttir þarf vart að kynna fyrir hlaupaáhugafólki en hún er einn fremsti utanvegahlaupari landsins. Í sumar sigraði hún meðal annars Akrafjall Ultra og Mt. Esja half marathon. Þá sigraði hún 100 km Gyðjuna í Súlur Vertical og um leið setti hún nýtt brautarmet. Í framhaldinu af því keppti hún á Heimsmeistaramótinu í fjallahlaupum þar sem hún hafnaði í 9. sæti. Elísa keppti þó ekki einungis í utanvegarhlaupum heldur lét til sín taka á götunni líka þar sem hún endaði í 2 sæti í 10 km. Ármannshlaupinu á tímanum 36:49 og sigraði síðar hálfmaraþonið í Reykjavíkurmaraþoninu á tímanum 1:18:32. Í lok keppnistímabilsins keppti hún svo í Puglia by UTMB 36 km þar sem hún sigraði hlaupið.

,,UFA er félag sem er vel áberandi og heldur vel utan um sína félagsmenn! Ég er spennt fyrir að vera partur af þeirri heild” sagði Elísa þegar hún skrifaði undir hjá UFA. Í sumar stefnir Elísa á CCC sem er 100 km hlaup í Frakklandi sem og að keppa fyrir Íslands hönd á Evrópumeistaramótinu í fjallahlaupum sem fer fram í Júní. UFA er stolt af því að fá besta fjallahlaupara landsins í sínar raðir og hlakkar til samstarfsins. Top of Form

Nýjast

  • Minningar úr sveitinni

    • 24.12.2025
    Arnar Guðmundsson ólst upp í Árhvammi í Öxnadal með foreldrum sínum og sex systkinum. Hann flutti síðar til Akureyrar um 16 ára aldur og bjó þar þangað til hann var um 27 ára. Þá færði hann sig austur á land með fjölskyldu sinni og settist að í Neskaupstað. Arnar býr þar með eiginkonu sinni, Ingibjörgu Þórðardóttur og eiga þau saman tvö uppkomin börn sem einnig búa í Neskaupstað. Arnar starfar þar sem kennari við Verkmenntaskóla Austurlands. Hann rifjar hér upp gamlar minningar úr sveitinni um hátíðirnar.

  • Góðar minningar frá árunum á Akureyri

    • 23.12.2025
    Elínborg Snorradóttir, alltaf kölluð Lóa, er 86 ára Akureyringur sem hefur verið búsett fyrir vestan síðan 1958. Lóa ákvað að koma eitt sumar vestur að Mjólká við Arnarfjörð þar sem faðir hennar starfaði, þetta átti bara að vera eitt sumar. Þar kynnist hún Bergsveini Gíslasyni og þau byrjuðu fljótlega að búa og settust síðan að Mýrum í Dýrafirði árið 1961. Þar bjuggu þau í 61 ár eða þar til árið 2022 þegar Bersveinn lést. Þá flutti Lóa á elliheimilið Hlíf á Ísafirði og þar unir hún sér vel.

  • Friðaganga gengin í kvöld

    • 23.12.2025
    Hin árlega Friðarganga  verður gengin í dag  á Þorláksmessu og hefst gangan kl 18:00.  Í tilkynningu frá samtökunum Friðarframtak Akureyrar segir :  

  • Íbúar í Norðurþingi gefa dýrari jólagjafir en íbúar á Akureyri

    • 23.12.2025
    Akureyringar verja 7,68% af sínum ráðstöfunartekjum í jólagjafir, meðan íbúar í Norðurþingi verja aðeins stærri hluta sinna tekna í að gleðja náunga sinn eða 7,83%.

  • Lögreglan vill að við höfum varan á

    • 22.12.2025
    Lögreglan á Norðurlandi eystra sendi frá sér viðvörun til okkar  sem hér búum vegna hvassveðurs sem búast má við að skelli á hér á okkar slóðum eftir sólarhring og ef spár rætast mun veðrið ekki ganga niður fyrr en um miðjan jóladag! Eða eins og segir í áðurnefndri viðvörun:

  • Öll skip Samherja í höfn og komin í jólabúning 22.12.2025

    • 22.12.2025
        Öll skip Samherja eru komin í land og áhafnirnar komnar í jólaleyfi. Flest skipin liggja við bryggju á Dalvík en einnig á Akureyri og í Hafnarfirði. Eins og meðfylgjandi myndir sýna eru öll skipin vel skreytt í tilefni jólanna. Myndirnar voru teknar um helgina. Síðasta skipið í land var Kaldbakur EA, sem landaði á Dalvík í gær. Ísfisktogarar félagsins fara svo í stutta túra milli jóla- og nýárs til að sjá vinnslum félagsins á Dalvík og Akureyri fyrir hráefni í byrjun nýs árs. Björg EA 7 við ÚA bryggjuna á Akureyri Kaldbakur EA 1 við bryggju á Dalvík. Harðbakur EA 3 við bryggju á Dalvík.   Vilhelm Þorsteinsson við bryggju á Akureyri / mynd: Axel Þórhallsson.   www.samherji.is sagði fyrst frá

  • Árlegt jólabað jólasveinanna í Dimmuborgum

    • 22.12.2025
    Jólasveinarnir í Dimmuborgum hefja aðventuna á sérstakan hátt á hverju ári með skipulögðu jólabaði í Jarðböðunum við Mývatn. Viðburðurinn fer fram fyrsta laugardag í desember og er orðinn fastur liður í jólahaldi á svæðinu. Þeir sem vilja fylgjast með eða taka þátt þurfa að panta miða sérstaklega, því þetta er skipulagt og tímastillt bað sem hefst klukkan 16.

  • easyJet kynnir Norðurland í breskum miðlum

    • 22.12.2025
    Markaðsdeild easyJet hefur að undanförnu unnið að nýju kynningarefni um Norðurland, með aðstoð frá Markaðsstofu Norðurlands. Síðustu vikur hefur meiri áhersla verið lögð á flug frá Manchester, en þó fjallað um áfangastaðinn í samhengi við flug frá bæði London og Manchester.
