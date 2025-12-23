Friðaganga gengin í kvöld

Hin árlega Friðarganga verður gengin í dag. Mynd Ágúst Ómar Halldórsson
Hin árlega Friðarganga verður gengin í dag á Þorláksmessu og hefst gangan kl 18:00. Í tilkynningu frá samtökunum Friðarframtak Akureyrar segir:
,,Á tímum sem kalla á frið, samstöðu og von bjóðum við ykkur að ganga saman í kyrrð og ljósi. Gengið verður með kerti frá samkomuhúsinu að Ráðhústorgi.
Kristín S. Bjarnadóttir, hjúkrunarfræðingur og stofnandi Vonarbrúar, flytur ávarp.
Sigríður Íva Þórarinsdóttir og Ösp Eldjárn flytja söng og skapa hlýja stemningu.
Kerti verða til sölu fyrir gönguna. Öllum er velkomið að taka þátt, komum saman og sýnum frið í verki."