Skógræktarfélag Eyfirðinga heggur í verðbólguna

Skógræktarfélag Eyfirðinga hugar ekki aðeins að vexti trjágróðurs, heldur lætur sig vexti almennt, og þá sérstaklega stýrivexti, miklu varða.
Í ljósi þess að Seðlabanki Íslands hækkaði nýverið stýrivexti þannig að þeir nema nú 7,5%, ákvað Skógræktarfélag Eyfirðinga á aðalfundi sínum, sem haldinn var 24. mars á Hótel Kjarnalundi, að lækka félagsgjöld næsta árs um nákvæmlega sömu prósentu, þ.e. 7,5%. Félagsgjöldin verða því eftir lækkun einungis 4.625 kr. „Við viljum leggja okkar lóð á vogarskálarnar og stemma stigu við verðbólgunni,
Þetta er fyrst og fremst hugsað sem táknræn hugvekja; að það þurfi ekki alltaf að hækka verð á hverju ári, heldur geta fyrirtæki og stofnanir skoðað hvaða tækifæri þau hafa til að hafa áhrif á verðbólguna; segir Ingólfur Jóhannsson, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyfirðinga. Félagið hefur notið mikillar velvildar á starfssvæði sínu og fengið mikilvægan stuðning frá sveitarfélögum, fyrirtækjum og almenningi. Sá stuðningur er lykilforsenda öflugs skógræktarstarfs og er nýttur til uppbyggingar og langtímaverkefna félagsins sem í dag hefur umsjón með 11 skógarreitum víðsvegar um Eyjafjörð.
„Verðbólgan hefur áhrif á okkur öll og við viljum ganga á undan með góðu fordæmi og gera það sem við getum til að létta undir með fólki og hvetja aðra til að gera slíkt hið sama. Um leið hvetjum við sem flest til að ganga til liðs við Skógræktarfélag Eyfirðinga og taka þátt í að vinna að vexti og viðgangi skóganna okkar.
Hægt er að gerast félagi með því að smella á rauðlituðu slóðina hér fyrir neðan.
https://www.kjarnaskogur.is/gerast-felagi–
Um Skógræktarfélag Eyfirðinga Skógræktarfélag Eyfirðinga, stofnað 11. maí 1930, er elsta starfandi skógræktarfélag landsins og hefur um áratugaskeið verið leiðandi afl í uppbyggingu skóga og útivistarsvæða í Eyjafirði. Félagið gegnir lykilhlutverki í að móta græn svæði til framtíðar, bæði til útivistar og náttúruverndar. Félagið hefur umsjón með 11 skógarreitum víðs vegar um Eyjafjörð, þar á meðal Kjarnaskógi sem er eitt fjölsóttasta útivistarsvæði Norðurlands.
Þar hefur markvisst verið unnið að uppbyggingu aðstöðu fyrir almenning, stígakerfum og fjölbreyttu skógræktarstarfi. Félagið er almannaheillafélag og telur um 400 félaga sem standa að baki starfinu og taka virkan þátt í að rækta landið, efla umhverfisvitund og skapa verðmæti fyrir samfélagið í heild.
Skógræktarfélag Eyfirðinga er þannig ekki aðeins vörður skóga, heldur einnig drifkraftur í sjálfbærri þróun og bættum lífsgæðum á svæðinu.