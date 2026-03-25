Skógræktarfélag Eyfirðinga heggur í verðbólguna

25. mars, 2026 - 14:19 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá Spariskógardegi Skógræktarfélagsins Mynd kjarnaskogur.is
Skógræktarfélag Eyfirðinga hugar ekki aðeins að vexti trjágróðurs, heldur lætur sig vexti almennt, og þá sérstaklega stýrivexti, miklu varða.

Í ljósi þess að Seðlabanki Íslands hækkaði nýverið stýrivexti þannig að þeir nema nú 7,5%, ákvað Skógræktarfélag Eyfirðinga á aðalfundi sínum, sem haldinn var 24. mars á Hótel Kjarnalundi, að lækka félagsgjöld næsta árs um nákvæmlega sömu prósentu, þ.e. 7,5%. Félagsgjöldin verða því eftir lækkun einungis 4.625 kr. „Við viljum leggja okkar lóð á vogarskálarnar og stemma stigu við verðbólgunni,

Þetta er fyrst og fremst hugsað sem táknræn hugvekja; að það þurfi ekki alltaf að hækka verð á hverju ári, heldur geta fyrirtæki og stofnanir skoðað hvaða tækifæri þau hafa til að hafa áhrif á verðbólguna; segir Ingólfur Jóhannsson, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyfirðinga. Félagið hefur notið mikillar velvildar á starfssvæði sínu og fengið mikilvægan stuðning frá sveitarfélögum, fyrirtækjum og almenningi. Sá stuðningur er lykilforsenda öflugs skógræktarstarfs og er nýttur til uppbyggingar og langtímaverkefna félagsins sem í dag hefur umsjón með 11 skógarreitum víðsvegar um Eyjafjörð.

„Verðbólgan hefur áhrif á okkur öll og við viljum ganga á undan með góðu fordæmi og gera það sem við getum til að létta undir með fólki og hvetja aðra til að gera slíkt hið sama. Um leið hvetjum við sem flest til að ganga til liðs við Skógræktarfélag Eyfirðinga og taka þátt í að vinna að vexti og viðgangi skóganna okkar.

Hægt er að gerast félagi með því að smella á rauðlituðu slóðina hér fyrir neðan.

https://www.kjarnaskogur.is/gerast-felagi

Um Skógræktarfélag Eyfirðinga Skógræktarfélag Eyfirðinga, stofnað 11. maí 1930, er elsta starfandi skógræktarfélag landsins og hefur um áratugaskeið verið leiðandi afl í uppbyggingu skóga og útivistarsvæða í Eyjafirði. Félagið gegnir lykilhlutverki í að móta græn svæði til framtíðar, bæði til útivistar og náttúruverndar. Félagið hefur umsjón með 11 skógarreitum víðs vegar um Eyjafjörð, þar á meðal Kjarnaskógi sem er eitt fjölsóttasta útivistarsvæði Norðurlands.

Þar hefur markvisst verið unnið að uppbyggingu aðstöðu fyrir almenning, stígakerfum og fjölbreyttu skógræktarstarfi. Félagið er almannaheillafélag og telur um 400 félaga sem standa að baki starfinu og taka virkan þátt í að rækta landið, efla umhverfisvitund og skapa verðmæti fyrir samfélagið í heild.

Skógræktarfélag Eyfirðinga er þannig ekki aðeins vörður skóga, heldur einnig drifkraftur í sjálfbærri þróun og bættum lífsgæðum á svæðinu.

  • Bára Eyfjörð Jónsdóttir ráðin fjármálastjóri Samherja hf.

    • 25.03.2026
    Bára Eyfjörð Jónsdóttir hefur verið ráðin fjármálastjóri Samherja hf. Bára hefur starfað hjá Samherja um tveggja áratuga skeið og gegnt ábyrgðarstöðum á sviði fjármála þvert á samstæðuna.

  • Ungmenni frá Akureyri stóðu sig með prýði í Stíl hönnunarkeppninni

    • 24.03.2026
    Þann 14. mars fór fram hönnunarkeppnin Stíll í íþróttahúsinu Fagrilundi í Kópavogi. Stíll er árleg keppni félagsmiðstöðva þar sem þátttakendur etja kappi í hárgreiðslu, förðun og fatahönnun út frá fyrirfram ákveðnu þema. Að þessu sinni var þemað „á tímum Viktoríu“.

  • Meint óviðeigandi framkomu starfsmanns á Tröllaborgum haustið 2024 tekin upp að nýju

    • 24.03.2026
    Akureyrarbær hefur ákveðið að fara yfir verklag sitt og innri ferla vegna máls sem kom til kasta lögreglu haustið 2024 og lýtur að meintri óviðeigandi framkomu starfsmanns á leikskólanum Tröllaborgum gagnvart barni í skólanum. Starfsmanni var vikið frá störfum í kjölfar þess að málið kom upp. Málið var á sínum tíma rannsakað af lögreglu en látið niður falla. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Akureyrarbæ.

  • Styrktartónleikar fyrir Úlfar Baldvin annað kvöld.

    • 23.03.2026
    Úlfar er 6 ára Dalvíkingur. Fyrr á árinu greindist hann með æxli í höfði og eiga hann og fjölskylda hans fyrir höndum langt og strangt ferli sem byrjar á lyfjameðferð í Svíþjóð.

  • easyJet breytir flugdögum frá Manchester til Akureyrar og lengir flugtímabil

    • 23.03.2026
    Flugfélagið easyJet hefur ákveðið að færa flugferðir sínar milli Mancester og Akureyrar til mánudaga og föstudaga í stað þriðjudaga og laugardaga áður. Jafnframt mun flugáætlun til Manchester næsta vetur hefjast þremur vikum fyrr en áætlað var, eða 26. október n.k.

  • Heppnin

    • 23.03.2026
    Ég er ein af þeim heppnu í þessu lífi. Fædd á besta stað í heimi og hef búið þar megnið af mínu lífi. Ég var svo heppin að fá leyfi frá foreldrum mínum að fara sem skiptinemi ef ég gæti borgað það sjálf. Það kostaði 2 milljónir. Þá bara hætti ég eftir prófin í janúar í MA og fór að vinna á ÙA og með allri vinnu sem gafst var ég búin að safna 2.2 milljónum àður en ég fór af stað. Ferðin greidd og ég klár í ævintýrið.

  • Vilja lítinn sparkvöll í Hrísey

    • 22.03.2026
    „Við teljum að sparkvöllur muni bæta aðstöðu til útivistar og hreyfingar fyrir börn og íbúa eyjarinnar,“ segir í erindi frá Ungmennafélaginu Narfa til hverfisráðs Hríseyjar. Á fundi félagsins fyrr á árinu var ákveðið að setja efst á stefnuskrá að koma upp litlum sparkvelli á svæði ofan við íþróttamiðstöðina.

  • M – Listi Samfélagsins í Norðurþingi lagður fram

    • 22.03.2026
    Framboðslisti M – Lista Samfélagsins í Norðurþingi var samþykktur 15. mars 2026. Listinn er settur fram með það að markmiði að sameina öflugt og reynslumikið fólk úr ólíkum áttum samfélagsins til að vinna að hagsmunum íbúa sveitarfélagsins, eins og segir í tilkynningu framboðinu.
