Skemmtilegast að skapa eitthvað nýtt og sjá hvað aðrir skapa úr því

„Það skemmtilegasta og besta við að lita garn er að skapa eitthvað nýtt og einstakt og sjá í framhaldinu hvað aðrir hafa skapað úr því. Viðskiptavinirnir eru duglegir að sýna mér þær flíkur sem þeir skapa og ég elska það,“ segir Salóme Sigurðardóttir eigandi verslunarinnar Dottir Garnverslun við Tryggvabraut 22 á Akureyri. Þar stundar hún einnig handlitun á garni undir nafninu Dottir Dyeworks. Slagorðið er handlituð hamingja. Verslunin var opnuð í byrjun október og gengur vel. „Það er góður stígandi hjá okkur og alltaf aukning á milli mánaða sem lofar góðu.“
Salóme hefur víða komið við á lífsleiðinni. Hún fæddist á Akureyri, en ólst upp í Hraunbæ á meðan faðir hennar Sigurður Ægisson lærði til prests. Sigurður er Siglfirðingur en móðir hennar Sigurbjörg Ingvadóttir er Akureyringur. Fjölskyldan hélt til Djúpavogs og bjó þar um árabil en þá var Salóme 5 ára. síðan lá leiðin til Bolungarvíkur, síðan til Noregs og þaðan inn í Aðaldal. „Mér finnst ég alltaf vera Akureyringur en Djúpivogur er samt alltaf heima í mínum huga og ég vildi gjarnan að ég kæmist þangað oftar.“
Fjölskyldan, Salóme og Guðmundur Heiðar með dætrum sínum Ragnheiði Guðrúnu og Hrafnhildi Gyðu. Salóme segir Gumma þolinmóðasta mann heimsins, en hann hefur ekki kvartað þó heimilið hafi verið undirlagt af garni í mörg ár
Það var enginn stopptakki
Salóme byrjað „að fikta við að lita“ eins og hún orðar það eftir að hafa horft á prjónahlaðvarp á youtube, en það gerir hún gjarnan á meðan hún prjónar. Verið var að tala um handlitun á garni og hóf hún þá þegar að leita nánari upplýsinga. „Það er enginn stopptakki á mér,“ útskýrir hún en á þessum tíma átti hún heima í 80 fermetra blokkaríbúð og leið ekki að löngu þar til svo gott sem allt rými í íbúðinni var undirlagt af handlitastarfseminni – baðherbergið eitt undanskilið. Handlitun hafði hún þá stundum um árabil í blokkaríbúðinni eða frá árinu 2016 til 17. Á þeim tíma seldi hún garn sitt í Quilt búðinni sem var í Sunnuhlíð og það rauk út enda á þeim tíma eina handlitaða garnið sem var í boði í bænum. Hún opnaði netverslun árið 2019 www.dottirdyeworks.com og þar er að finna eitt mesta úrval landsins af handlituðu garni frá einum litara en það er einnig í boði í búðinni.
Salóme og eiginmaður hannar, Guðmundur Heiðar Jónsson smiður voru á sama tíma og hún uppgötvaði töfra handlitunar að reyna að eignast barn og voru í glasameðferð. Það heppnaðist á árinu 2019, en eldri dóttir þeirra, Ragnheiður Guðrún fæddist í lok júlí það ár. „Þegar ég var gengin 36 vikur með hana greindist Gummi með krabbamein og fór þegar í 6 tíma aðgerð. Hann byrjaði svo í lyfjameðferð þegar hún var 10 daga gömul. Yngri dóttir þeirra hjóna, Hrafnhildur Gyða fæddist í maí 2021.
Salóme hannaði svonefnda Íslandsvettlingar en þeir komu út árið 2015 og hafa notið vinsælda. Fjöldi hugmynda að prjónaflíkum er að fæðast og ná vonandi á blað.
Fyrr en varði var búið að leggja allt húsið undir
Eftir að dóttirin fæddist og umfang handlitunar hafði aukist fóru þau að huga að flutningum í rýmra húsnæði. Draumurinn rættist haustið 2020 þegar þau keyptu einbýlishús með bílskúr í Bakkasíðu og komu sér þar vel fyrir. „Ég nái strax að taka undir mig bílskúrinn og bjó þar til aðstöðu, litaði garnið baka til og útbjó smá aðstöðu fremst í skúrnum þar sem fólk gat skoðað,“ segir hún en fljótlega tók hún inn garn frá Garnstudio Drops design, prjóna og fleira og bauð upp á þrjá fasta afgreiðslutíma í viku.
Sjálf var hún þá í fullri dagvinnu og sinnti litun eftir það og þegar dæturnar voru sofnaðar. „Þetta vatt hratt upp á sig, áður en ég vissi af hafði húsið fyllst af garni og ég búin að taka undir mig þvotthúsið, geymsluna, eitt svefnherbergi og hol framan við stofuna auk bílskúrsins. Það voru kassar hér út um allt, enda kom garnið á brettum, þetta voru fleiri hundruð kíló enda vildi ég bjóða upp á úrval og eiga lager,“ segir Salóme sem taldi tímabært að sleppa tökum á starfi sínu hjá Securitas sem hún hafði sitt í ríflega áratug og fara alfarið í að sinna handlitun og sölu á garni.
Salóme í essinu sínu í rúmgóðu plássi við Tryggvagötu þar sem hún fæst við handlitun garns.
Alla tíð verið á fullu og út um allt
„Það hafði allt verið á fullu og mikið að gerast árin á undan,“ segir hún. „Ég var á tímabili í 100% næturvinnu, á fullu í krefjandi glasameðferð, byrjuð að lita garnið alveg á fullu og var í námi að auki,“ segir hún en hún var í námi í sölu og markaðsfræði hjá Símey á árinu 2016 til 2017. Þá datt nafnið á fyrirtækinu inn og er hún ánægð með bæði nafn og lógó. „Þetta var í raun lýsandi fyrir mig, ég hef alla tíð verið á fullu og út um allt og það kom því fáum sem þekktu mig á óvart að ég fékk ADHD greiningu fyrir einu og hálfu ári með ríkjandi ofvirkni og athyglisbrest. Sú greining bættist við Tourettes greiningu sem kom skömmu áður en ég varð þrítug,“ segir hún og bætir við að það hafi verið léttir að fá greininguna og útskýrt ótrúlega margt í lífi hennar.
„Saman svara þessar greiningar því af hverju ég er eins og ég er,“ segir hún. „Ég hef alltaf verið hávær, talað mikið, verið tilfinninganæm, opin, hvatvís og ákveðin. Ég áttaði mig engan vegin á því að það væru ekki allir eins og ég, með höfuðið og hugsanir á milljón öllum stundum. Það var eðlilegt ástand fyrir mér. Það var því kærkomið að fá lyf og öðlast smá ró í fyrsta sinn á ævinni. Aftur á móti er ég þess fullviss að ég væri ekki þar sem ég er núna ef ég hefði einmitt ekki verið svona. Lífið hefði þá fundið sér annan farveg.“
Gott og notalegt andrúmsloft
Dottir Garnverslun var opnuð í byrjun október á liðnu ári en Salóme hafði leitaðí um tvö ár að hentugu húsnæði fyrir búð sem byði upp á aðstöðu til að lita garn. „Við stukkum á þetta þegar okkur bauðst það þó það plássið væri mun stærra en við þurftum. Það tók rúman mánuð að koma húsnæðinu í það stand sem við vildum og nutum við aðstoðar fjölskyldna okkar Þórdísar sem og vinafólk við að koma því í gott horf. Við erum alsælar með útkomuna og ekki síst aðgengið en hér eru bílastæði beggja vegna við húsið og gott að komast til okkar. Mér sýnist líka eftir að þetta er komið vel af stað að minna húsnæði hefði varla dugað.“
Þau eru mörg handtökin sem fara í að lita eina hespu af handlituðu garni og tekur talsverðan tíma. Hver litur fær sitt nafn.
Mikil vinna að halda sérverslunum gangandi
Salóme segir að litlar sérverslanir séu á undanhaldi og leggjast þurfi á sig mikla vinnu til að halda þeim gangandi. „Stefnan er að bjóða upp á fjölbreytt úrval og gæðavörur, það er lykilatriðið. Góð og persónuleg þjónusta er ofarlega á blaði. Þá reynum við hvað við getum að skapa gott og notalegt andrúmsloft í búðinni og það má alveg segja að hér ríki mikil gleði alla daga,“ segir Salóme. Til stendur með vorinu að auka við og bjóða upp á námskeið og prjónakvöld en aðstaða til þess er prýðisgóð í versluninni. Þá verður einnig bætt við úrvalið og útsaumsprjónavörur verða á boðstólum innan tíðar.
Handlitað garn frá Salóme er nú til sölu í verslunum á átta stöðum á landinu og sá níundi bætist við eftir páska. Hún segir að áhugi fyrir prjónaskap hafi rokið upp þegar heimsfaraldur gekk yfir og fólk var mikið heima við. „Sá áhugi hefur sem betur fer ekki dalað neitt nema síður sé. Þannig að ég er bara bjartsýn,“ segir hún.