Sjónum beint að loftþéttleika húsa

26. mars, 2026 - 09:53 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Jósef Anton Skúlason og Ásgeir Einarsson mæla loftþéttni eins af frístundahúsunum sem nemendur í byg…
Jósef Anton Skúlason og Ásgeir Einarsson mæla loftþéttni eins af frístundahúsunum sem nemendur í byggingadeild hafa verið að byggja í vetur. Mynd vma,is

Það er kunnara en frá þurfi að segja að rakamyndun og mygla í húsum hefur verið áberandi í fréttum fjölmiðla á undanförnum árum, m.a. í skólum og á dvalarheimilum aldraðra. Ekki aðeins er myglan gríðarlegt fjárhagslegt högg fyrir þá sem fyrir henni verða heldur getur hún valdið óbætanlegu heilsutjóni hjá fólki sem býr eða starfar í húsnæði þar sem myglan nær að búa um sig.

Það er ekki fyrr en á allra síðustu árum sem sjónum hefur í auknum mæli verið beint að því hvernig mætti koma í veg fyrir slíkan vágest í húsum. Eitt af því sem horft er til í þessum efnum er loftþéttleiki þeirra, hvernig skuli ganga frá húsunum þannig að rakanum sé haldið utan þeirra og ekki nái að myndast gróður fyrir myglu.

Í byggingadeild VMA voru í gær tveir sérfræðingar á þessu sviði í VMA, Jósef Anton Skúlason, húsasmíðameistari og byggingastjóri Jáverks, og Ásgeir Einarsson, byggingafræðingur á Ferli verkfræðistofu, en saman standa þeir að fyrirtækinu Loftþéttleiki ehf og hafa verið með námskeið um þetta málefni á vegum Iðunar. Þeir voru með stutta kynningu fyrir nemendur í byggingadeild VMA á ýmsu er lýtur að loftþéttleika húsa og hvernig unnt sé að mæla hann og bregðast rétt við á byggingarstigi til að fyrirbyggja rakamyndun. Þeir búa yfir þar til gerðum búnaði sem gerir kleift að mæla loftþéttleika húsa og notuðu tækifærið til þess að mæla frístundahúsin sem nemendur í byggingadeild hafa verið að byggja í vetur.

Jósef og Ágeir segja að Ísland standi langt að baki nágrönnum okkar í Danmörku og Noregi í þessum efnum, þar séu kröfur um loftþéttleika mun strangari en hér. Greinilega sé þó að verða ákveðin vitundarvakning í þessum efnum hér á landi og æ fleiri leiti til þeirra um mælingar á loftþéttleika húsa, t.d. Reykjavíkurborg, verkfræðistofur og byggingaverktakar.

 

vma.is sagði fyrst frá

Til baka

Nýjast

  • Ingibjörg Elín Halldórsdóttir ráðin framkvæmdastjóri Rauða krossins

    • 26.03.2026
    tjórn Rauða krossins á Íslandi hefur ráðið Ingibjörgu Elínu Halldórsdóttur sem framkvæmdastjóra félagsins og mun hún hefja störf 1. maí næstkomandi. Ingibjörg gegndi þar til nýverið stöðu deildarstjóra Rauða krossins við Eyjafjörð en undanfarna mánuði hefur hún starfað sem sérfræðingur í forsætisráðuneytinu.

  • Síðuskóli hlaut umhverfisverðlaun Terra

    • 26.03.2026
    Síðuskóli hefur hlotið umhverfisverðlaun Terra fyrir árið 2025. Verðlaunin hlýtur eitt fyrirtæki eða stofnun sem sker sig úr hvað varðar flokkun úrgangs ár hvert.

  • Fyrsti áfangi framkvæmda við nýbyggingu SAk boðin út

    • 26.03.2026
    Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir tilboði í útboðsverkið: Sjúkrahúsið á Akureyri – Jarðvinna - Götur, veitur og bílastæði  í auglysingu og má segja að þar með sé fyrsta  skrefið   stigið í átt að þeirri uppbyggingu sem fara skal í  á SAk

  • Sjónum beint að loftþéttleika húsa

    • 26.03.2026
    Það er kunnara en frá þurfi að segja að rakamyndun og mygla í húsum hefur verið áberandi í fréttum fjölmiðla á undanförnum árum, m.a. í skólum og á dvalarheimilum aldraðra. Ekki aðeins er myglan gríðarlegt fjárhagslegt högg fyrir þá sem fyrir henni verða heldur getur hún valdið óbætanlegu heilsutjóni hjá fólki sem býr eða starfar í húsnæði þar sem myglan nær að búa um sig.

  • Skógræktarfélag Eyfirðinga heggur í verðbólguna

    • 25.03.2026
    Skógræktarfélag Eyfirðinga hugar ekki aðeins að vexti trjágróðurs, heldur lætur sig vexti almennt, og þá sérstaklega stýrivexti, miklu varða.

  • Bára Eyfjörð Jónsdóttir ráðin fjármálastjóri Samherja hf.

    • 25.03.2026
    Bára Eyfjörð Jónsdóttir hefur verið ráðin fjármálastjóri Samherja hf. Bára hefur starfað hjá Samherja um tveggja áratuga skeið og gegnt ábyrgðarstöðum á sviði fjármála þvert á samstæðuna.

  • Ungmenni frá Akureyri stóðu sig með prýði í Stíl hönnunarkeppninni

    • 24.03.2026
    Þann 14. mars fór fram hönnunarkeppnin Stíll í íþróttahúsinu Fagrilundi í Kópavogi. Stíll er árleg keppni félagsmiðstöðva þar sem þátttakendur etja kappi í hárgreiðslu, förðun og fatahönnun út frá fyrirfram ákveðnu þema. Að þessu sinni var þemað „á tímum Viktoríu“.

  • Meint óviðeigandi framkomu starfsmanns á Tröllaborgum haustið 2024 tekin upp að nýju

    • 24.03.2026
    Akureyrarbær hefur ákveðið að fara yfir verklag sitt og innri ferla vegna máls sem kom til kasta lögreglu haustið 2024 og lýtur að meintri óviðeigandi framkomu starfsmanns á leikskólanum Tröllaborgum gagnvart barni í skólanum. Starfsmanni var vikið frá störfum í kjölfar þess að málið kom upp. Málið var á sínum tíma rannsakað af lögreglu en látið niður falla. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Akureyrarbæ.

  • Styrktartónleikar fyrir Úlfar Baldvin annað kvöld.

    • 23.03.2026
    Úlfar er 6 ára Dalvíkingur. Fyrr á árinu greindist hann með æxli í höfði og eiga hann og fjölskylda hans fyrir höndum langt og strangt ferli sem byrjar á lyfjameðferð í Svíþjóð.
Sjá meira