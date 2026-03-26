Sjónum beint að loftþéttleika húsa

Það er kunnara en frá þurfi að segja að rakamyndun og mygla í húsum hefur verið áberandi í fréttum fjölmiðla á undanförnum árum, m.a. í skólum og á dvalarheimilum aldraðra. Ekki aðeins er myglan gríðarlegt fjárhagslegt högg fyrir þá sem fyrir henni verða heldur getur hún valdið óbætanlegu heilsutjóni hjá fólki sem býr eða starfar í húsnæði þar sem myglan nær að búa um sig.
Það er ekki fyrr en á allra síðustu árum sem sjónum hefur í auknum mæli verið beint að því hvernig mætti koma í veg fyrir slíkan vágest í húsum. Eitt af því sem horft er til í þessum efnum er loftþéttleiki þeirra, hvernig skuli ganga frá húsunum þannig að rakanum sé haldið utan þeirra og ekki nái að myndast gróður fyrir myglu.
Í byggingadeild VMA voru í gær tveir sérfræðingar á þessu sviði í VMA, Jósef Anton Skúlason, húsasmíðameistari og byggingastjóri Jáverks, og Ásgeir Einarsson, byggingafræðingur á Ferli verkfræðistofu, en saman standa þeir að fyrirtækinu Loftþéttleiki ehf og hafa verið með námskeið um þetta málefni á vegum Iðunar. Þeir voru með stutta kynningu fyrir nemendur í byggingadeild VMA á ýmsu er lýtur að loftþéttleika húsa og hvernig unnt sé að mæla hann og bregðast rétt við á byggingarstigi til að fyrirbyggja rakamyndun. Þeir búa yfir þar til gerðum búnaði sem gerir kleift að mæla loftþéttleika húsa og notuðu tækifærið til þess að mæla frístundahúsin sem nemendur í byggingadeild hafa verið að byggja í vetur.
Jósef og Ágeir segja að Ísland standi langt að baki nágrönnum okkar í Danmörku og Noregi í þessum efnum, þar séu kröfur um loftþéttleika mun strangari en hér. Greinilega sé þó að verða ákveðin vitundarvakning í þessum efnum hér á landi og æ fleiri leiti til þeirra um mælingar á loftþéttleika húsa, t.d. Reykjavíkurborg, verkfræðistofur og byggingaverktakar.
