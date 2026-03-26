Sjö vilja i stól forstjóra SAk

26. mars, 2026 - 16:57 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Sjö sækja um stöðu forstjóra SAk
Alls bárust sjö umsóknir um starf forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) en staðan var auglýst 26. febrúar s.l.

Eins og fólki er eflaust í fersku minni óskaði Hildigunnur Svavarsdóttir, þáverandi forstjóri sjúkrahússins eftir þvi að láta af störfum þegar heilbrigðisráðherra Alma Möller tilkynnti henni að starfið yrði auglýst.

Í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins má lesa eftirfarandi:

Sjúkrahúsið á Akureyri starfar samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. Sjúkrahúsið á Akureyri er kennslusjúkrahús og þekkingarstofnun sem veitir sérfræðiþjónustu í helstu greinum læknisfræði og hjúkrunarfræði sem og almenna sjúkrahúsþjónustu í sínu umdæmi. Þá annast sjúkrahúsið starfsnám í heilbrigðisvísindagreinum og starfar í nánum tengslum við skóla á sviði menntunar heilbrigðisstétta og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Sjúkrahúsið á Akureyri er annað stærsta sjúkrahús landsins og lögum samkvæmt varasjúkrahús Landspítala. Að jafnaði starfa tæplega 700 manns á sjúkrahúsinu.

Hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum, mun meta hæfni umsækjenda og skila ráðgefandi álitsgerð til heilbrigðisráðherra, sem skipar í stöðuna til 5 ára. Nefndin starfar samkvæmt 39.gr.b. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Alls bárust 7 umsóknir um starfið og birtir heilbrigðisráðuneytið hér með nöfn og starfsheiti umsækjenda:

  • Arna Rut Ottesen Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri
  • Erla Björnsdóttir, settur forstjóri
  • Guðjón Hauksson, forstjóri
  • Gunnar Líndal Sigurðsson, verkefnastjóri
  • Hermann Jóhannesson, flugvallastjóri
  • Konráð Gylfason, framkvæmdastjóri
  • Snjólaug Svala Grétarsdóttir, framkvæmdastjóri

 

 

    Heildartekjur af fatasölu Eyjafjarðardeildar Rauða krossins voru rétt rúmlega 40 milljónir króna á liðnu ári sem er um 400 þúsund krónum minna en var árið á undan.

    Páskarnir eru á næsta leiti og Sigrún Steinarsdóttir hjá Matargjöfum skrifar á Facebook og veltir fyrir sér hvort fólk gæti ekki hugsað sér að gefa páskaegg til að gleðja börnin. Eggin þurfa ekki að vera stór heldur snýst það um að börn fái egg.

    tjórn Rauða krossins á Íslandi hefur ráðið Ingibjörgu Elínu Halldórsdóttur sem framkvæmdastjóra félagsins og mun hún hefja störf 1. maí næstkomandi. Ingibjörg gegndi þar til nýverið stöðu deildarstjóra Rauða krossins við Eyjafjörð en undanfarna mánuði hefur hún starfað sem sérfræðingur í forsætisráðuneytinu.

    Síðuskóli hefur hlotið umhverfisverðlaun Terra fyrir árið 2025. Verðlaunin hlýtur eitt fyrirtæki eða stofnun sem sker sig úr hvað varðar flokkun úrgangs ár hvert.

    Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir tilboði í útboðsverkið: Sjúkrahúsið á Akureyri – Jarðvinna - Götur, veitur og bílastæði í auglysingu og má segja að þar með sé fyrsta skrefið stigið í átt að þeirri uppbyggingu sem fara skal í á SAk

    Það er kunnara en frá þurfi að segja að rakamyndun og mygla í húsum hefur verið áberandi í fréttum fjölmiðla á undanförnum árum, m.a. í skólum og á dvalarheimilum aldraðra. Ekki aðeins er myglan gríðarlegt fjárhagslegt högg fyrir þá sem fyrir henni verða heldur getur hún valdið óbætanlegu heilsutjóni hjá fólki sem býr eða starfar í húsnæði þar sem myglan nær að búa um sig.

    Skógræktarfélag Eyfirðinga hugar ekki aðeins að vexti trjágróðurs, heldur lætur sig vexti almennt, og þá sérstaklega stýrivexti, miklu varða.

    Bára Eyfjörð Jónsdóttir hefur verið ráðin fjármálastjóri Samherja hf. Bára hefur starfað hjá Samherja um tveggja áratuga skeið og gegnt ábyrgðarstöðum á sviði fjármála þvert á samstæðuna.
