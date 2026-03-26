Sjö vilja i stól forstjóra SAk

Alls bárust sjö umsóknir um starf forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) en staðan var auglýst 26. febrúar s.l.
Eins og fólki er eflaust í fersku minni óskaði Hildigunnur Svavarsdóttir, þáverandi forstjóri sjúkrahússins eftir þvi að láta af störfum þegar heilbrigðisráðherra Alma Möller tilkynnti henni að starfið yrði auglýst.
Í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins má lesa eftirfarandi:
Sjúkrahúsið á Akureyri starfar samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. Sjúkrahúsið á Akureyri er kennslusjúkrahús og þekkingarstofnun sem veitir sérfræðiþjónustu í helstu greinum læknisfræði og hjúkrunarfræði sem og almenna sjúkrahúsþjónustu í sínu umdæmi. Þá annast sjúkrahúsið starfsnám í heilbrigðisvísindagreinum og starfar í nánum tengslum við skóla á sviði menntunar heilbrigðisstétta og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Sjúkrahúsið á Akureyri er annað stærsta sjúkrahús landsins og lögum samkvæmt varasjúkrahús Landspítala. Að jafnaði starfa tæplega 700 manns á sjúkrahúsinu.
Hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum, mun meta hæfni umsækjenda og skila ráðgefandi álitsgerð til heilbrigðisráðherra, sem skipar í stöðuna til 5 ára. Nefndin starfar samkvæmt 39.gr.b. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
Alls bárust 7 umsóknir um starfið og birtir heilbrigðisráðuneytið hér með nöfn og starfsheiti umsækjenda: