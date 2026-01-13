Sindri S. Kristjánsson vill leiða lista Samfylkingarinnar á Akureyri í sveitarstjórnarkosningunum næsta vor

Sindri S. Kristjánsson stefnir á oddvitasætið
Sindri S. Kristjánsson varabæjarfulltrúi Samfylkingarinnar á Akureyri gefur kost á sér til að leiða lista flokksins í sveitarstjórnarkosningunum næsta vor. Sindri tilkynnti um framboð sitt nú síðdegis í tilkynningu hans segir:
Að vel íhugðu máli hef ég ákveðið að gefa kost á mér til að leiða lista Samfylkingarinnar á Akureyri fyrir bæjarstjórnarkosningar núna í vor!
Ég vil sjá Akureyri blómstra enn frekar og legg áherslu á:
Fleiri tækifæri fyrir ungt fólk, bæði til mennta og atvinnu
Menningu og listir aftur á dagskrá takk
Tökum á starfsaðstæðum í leik- og grunnskólum
Hlustum á sístækkandi hóp eldri Akureyringa
Gerum áfangastaðnum Akureyri miklu hærra undir
Ég gef kost á mér að leiða lista jafnaðarfólks á Akureyri með einlægni, heiðarleika og samkennd að leiðarljósi. Bæjarstjórn Akureyrar á að vera bæjarstjórn allra bæjarbúa. Hafandi starfað við bæjarmálin nú að verða rúmlega fimm ár tel ég mig hafa réttu blönduna af reynslu og eldmóð til að gera góðan bæ enn betri.
Komiði með og höfum gaman. Því annars er bara leiðinlegt!"