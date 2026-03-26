Síðuskóli hlaut umhverfisverðlaun Terra

Síðuskóli hefur hlotið umhverfisverðlaun Terra fyrir árið 2025. Verðlaunin hlýtur eitt fyrirtæki eða stofnun sem sker sig úr hvað varðar flokkun úrgangs ár hvert.
Samkvæmt umsögn frá Terra varð Síðuskóli fyrir valinu vegna þess að marktækur munur er á flokkun á úrgangi sem kemur frá skólanum miðað við aðrar stofnanir og fyrirtæki sem Terra þjónustar. Með þessu vonar Terra að verðlaunin verði Síðuskóla enn frekari hvatning og þau séu ekki síður hvetjandi fyrir aðrar stofnanir bæjarins sem vilja gera enn betur í sínum umhverfismálum.