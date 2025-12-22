Samningur milli Norðurþings og Golfklúbbs Húsavíkur undirritaður

Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri og Benedikt Þór Jóhannsson rekstrarstjóri GH undirrituðu á dögunum endurnýjað samstarfssamning Norðurþings og Golfklúbbs Húsavíkur til næstu þriggja ára. Samningurinn gildir fyrir árin 2026–2028 og er liður í áframhaldandi stuðningi sveitarfélagsins við íþrótta- og tómstundastarf í Norðurþingi. Greint er frá þessu á vef Norðurþings.
Með samningnum er markmiðið að tryggja áfram stöðugleika í starfsemi Golfklúbbs Húsavíkur, efla aðstöðu og skapa góðar forsendur fyrir áframhaldandi uppbyggingu golfíþróttarinnar á svæðinu. Samstarfið felur jafnframt í sér gagnkvæman ávinning fyrir íbúa og gesti, þar sem golfvöllurinn gegnir mikilvægu hlutverki í útivist, lýðheilsu og ferðaþjónustu.
„Norðurþing lítur á samstarfið sem mikilvægan hluta af heildarstefnu sveitarfélagsins um öflugt íþrótta- og frístundastarf og fagnar því að geta haldið áfram farsælu samstarfi við Golfklúbb Húsavíkur næstu ár,“ sagði Katrín við undirritun samningsins.
Golfklúbbur Húsavíkur hefur um árabil verið öflugur þátttakandi í íþróttalífi sveitarfélagsins og boðið upp á fjölbreytt starf fyrir iðkendur á öllum aldri. Með endurnýjun samningsins er lögð áhersla á áframhaldandi uppbyggingu barna- og ungmennastarfs, auk þess að styðja við rekstur á golfvelli og félagsaðstöðu ásamt almennri kynningu á íþróttinni.
,,Við erum afar þakklát fyrir þann stuðning og traust sem Norðurþing sýnir Golfklúbbi Húsavíkur með endurnýjun þessa samstarfssamnings. Samningurinn er afar mikilvægur fyrir starfsemi félagsins og tryggir nauðsynlegan stöðugleika til áframhaldandi uppbyggingar, bæði hvað varðar aðstöðu og öflugt barna- og ungmennastarf. Hann gefur okkur jafnframt tækifæri til að efla golfíþróttina sem vettvang fyrir hreyfingu, útivist og félagslega þátttöku fólks á öllum aldri. Golfvöllurinn gegnir mikilvægu hlutverki í lýðheilsu, samfélagslífi og móttöku gesta í sveitarfélaginu. Við hlökkum til áframhaldandi farsæls samstarfs á komandi árum," sagði Benedikt Þór.