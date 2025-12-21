Penninn á lofti þegar Akureyrarbær skrifaði undir samninga við Akur og ÍBA.

21. desember, 2025 - 16:55 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá undirritun milli Akureyrarbæjar og Akurs Mynd akureyri.is
S.l. föstudag var undirritaður þriggja ára þjónustu- og rekstrarsamningur milli Akureyrarbæjar og Íþróttafélagsins Akurs. Markmið samningsins er að styðja við það heilbrigða og metnaðarfulla íþróttastarf sem Akur er að sinna og bjóða upp á og tryggja að félagið geti haldið úti starfsemi og aðstöðu fyrir bogfimideild félagsins. Jón Heiðar Jónsson, formaður Akurs, undirritaði fyrir félagið.

Þjónustusamningur Akureyrarbæjar og Íþróttafélagsins Akurs 2026-2028

Sama dag var einnig undirritaðaður viðauki við samstarfsmanning milli Akureyrarbæjar og Íþróttabandalags Akureyrar (ÍBA) um framlenginu á samningi milli aðila frá 2024.

Samstarfssamningur Akureyrarbæjar og Íþróttabandalags Akureyrar - Viðauki

 

Frá undirritun milli Akureyrarbæjar  og ÍBA

 

www.akureyri.is sagði fyrst frá 

