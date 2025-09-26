Orkusalan kaupir söluhluta Fallorku

26. september, 2025 - 11:16 Margrét Þóra Þórsdóttir
Orkusalan kaupir söluhluta Fallorku

Orkusalan hefur samið um kaup á söluhluta Fallorku, dótturfélagi Norðurorku sem er í 98% eigu Akureyrabæjar. Tvö bindandi tilboð bárust í sölusvið Fallorku og var ákveðið að ganga til samninga við Orkusöluna.

Samningur milli Orkusölunnar og Fallorku felur í sér að Orkusalan taki við sölu og þjónustu til viðskiptavina Fallorku. Samhliða því er gerður langtímasamningur um raforkukaup þar sem Fallorka skuldbindur sig til að selja Orkusölunni raforkuframleiðslu sína.

Áformin hafa verið tilkynnt til Samkeppniseftirlits, sem hefur þau til skoðunar.

„Með kaupunum styrkir Orkusalan enn frekar starfsemi sína á Norðurlandi en Orkusalan er með öfluga skrifstofu á Akureyri og er ein af virkjunum fyrirtækisins jafnframt staðsett á svæðinu,“ segir í tilkynningu. Þar starfa tveir af fjórum framkvæmdastjórum Orkusölunnar.

Fallorka hefur undanfarin ár átt undir högg að sækja í harðnandi samkeppni á raforkumarkaði og hefur rekstur sölusviðsins verið óhagkvæmur vegna smæðar.

Eyþór Björnsson, forstjóri Norðurorku segir að þessi breyting sé skynsamleg ráðstöfun. „Við teljum að þetta verkefni eigi betur heima hjá aðila sem hefur kjarnastarfsemi í bæði sölu og framleiðslu á raforku.”

Til baka

Nýjast

  • Vel heppnuð sumaropnun í Hlíðarfjalli

    • 26.09.2025
    Áttunda árið með sumaropnun í Hlíðarfjalli hefur gengið afar vel. Gestir hafa getað nýtt sér Fjarkann, neðri stólalyftuna, til að komast upp fjallið og njóta þess að hjóla eða ganga um svæðið. 

  • Nýtt hring­torg við Akur­eyri - Áskorun að sinna framkvæmdum í nánd við mikla umferð

    • 26.09.2025
    Það hefur ekki farið framhjá nokkrum manni sem leið á um svæðið á mótum Hringvegar og Lónsvegar við bæjarmörk Akureyrarbæjar og Hörgársveitar. framkvæmdir að þar eru í gangi miklar framkvæmdir við gerð  hringtorgs. Á heimasíðu Vegagerðarinnar er að finna eftirfrandi frásögn:

  • Stjórnin með tónleika í Hofi um aðra helgi

    • 26.09.2025
    „Það verður heilmikið stuð á tónleikunum. Sigga hefur lofað því að láta gamminn geysa og hún gengur ekki á bak orða sinna,“ segir Grétar Örvarsson en hljómsveitin Stjórnin verður á ferðinni í Hofi á Akureyri um aðra helgi, laugardagskvöldið 4. október kl. 21. „Við byrjum ekki fyrr en klukkan níu til að gefa fólki kost á að gera meira úr kvöldinu með því að fara út að borða kjósi það að hafa þann háttinn á.“

  • Orkusalan kaupir söluhluta Fallorku

    • 26.09.2025
    Orkusalan hefur samið um kaup á söluhluta Fallorku, dótturfélagi Norðurorku sem er í 98% eigu Akureyrabæjar. Tvö bindandi tilboð bárust í sölusvið Fallorku og var ákveðið að ganga til samninga við Orkusöluna.

  • Hjúkrunarfræðingar fylltu Hof

    • 26.09.2025
    Húsfyllir var í menningarhúsinu Hofi þegar rúmlega 500 hjúkrunarfræðingar komu saman af öllu landinu á vísindaráðstefnuna Hjúkrun 2025.

  • Tilkynning: Kría og Drift EA í samstarf

    • 25.09.2025
    Nýsköpunarsjóðurinn Kría og Drift EA hafa gert með sér samstarfssamning til eflingar á frumkvöðlastarfi og nýsköpunar á Íslandi. Með þessu samstarfi styður Nýsköpunarsjóðurinn Kría við starfsemi Driftar EA og tekur virkan þátt í að styrkja umgjörð nýsköpunar og vaxtarmöguleika sprotafyrirtækja á landsvísu. Eins mun Drift EA hafa aðgengi að aðstöðu hjá Kríu þegar þau heimsækja höfuðborgarsvæðið. Frá þessu segir í tilkynningu sem fjölmiðlum barst nú rétt í þessu, þar segir ennfremur

  • Tilkynning: Kría og Drift EA í samstarf

    • 25.09.2025
    Nýsköpunarsjóðurinn Kría og Drift EA hafa gert með sér samstarfssamning til eflingar á frumkvöðlastarfi og nýsköpunar á Íslandi. Með þessu samstarfi styður Nýsköpunarsjóðurinn Kría við starfsemi Driftar EA og tekur virkan þátt í að styrkja umgjörð nýsköpunar og vaxtarmöguleika sprotafyrirtækja á landsvísu. Eins mun Drift EA hafa aðgengi að aðstöðu hjá Kríu þegar þau heimsækja höfuðborgarsvæðið. Frá þessu segir í tilkynningu sem fjölmiðlum barst nú rétt í þessu, þar segir ennfremur

  • Jól í skókassa

    • 25.09.2025
    Enn á ný er kvatt til þátttöku í verkefninu Jól í skókassa. Þetta er tuttugasta og annað árið í röð sem það er haldið. Á þessum rúmlega 20 árum höfum við sent börnum og ungmennum í Úkraínu um það bil eitt hundrað þúsund jólagjafir.

  • Sorglegt að málið hafi farið í þennan farveg

    • 25.09.2025
    „Þetta er afskaplega sorglegt mál og leitt til þess að hugsa að það hafi farið í þennan farveg, því vel var hægt að grípa inn í miklu fyrr,“ segir Leifur Þorkelsson framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlands. Íbúðarhús að Hamaragerði 15 á Akureyri var boðið upp í vikunni, en HNE hefur staðið í miklu stappi við lóðarhafa um að sinna tiltekt á lóðinni sem er full af bílum í mismunandi ástandi. Um var að ræða framhaldssölu, en upphaf uppboðs hafði þá þegar farið fram.
Sjá meira