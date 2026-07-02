Nýtt apótek opnar í Sunnuhlíð

02. júlí, 2026 - 10:30 Margrét Þóra Þórsdóttir
Nýtt lyfsöluleyfi veitt fyrir Sunnuhlíðar Apótek
Nýtt lyfsöluleyfi veitt fyrir Sunnuhlíðar Apótek

Bæjarstjórn Akureyrar gerir ekki athugasemd við að lyfsöluleyfi fyrir nýja lyfjabúð að Sunnuhlíð 12, sama húsnæði og HSN er í, verði veitt.

Lyfjastofnun óskaði umsagnar um nýtt lyfsöluleyfi vegna nýrrar lyfjabúðar á Akureyri, stofnuninni er skylt að senda umsóknir um ný lyfjasöluleyfi til umsagnar hjá viðkomandi sveitarstjórn. Fram kemur í ákvæðinu að við mat umsóknar skuli m.a. stuðst við íbúafjölda að baki lyfjabúðinni og fjarlægð hennar frá næstu lyfjabúð. Leggist umsagnaraðili gegn veitingu leyfis er Lyfjastofnun heimilt að hafna umsókninni.

Í Lögbirtingarblaðinu nýverið kom fram að félagið sem stendur að nýja apótekinu heitir Sunnuhlíðar Apótek ehf. Stofnendur eru Harpa Dögg Jónsdóttir og Íris Gunnarsdóttir. : Tilgangur félagsins er lyfjaverslun með lyf og hjúkrunarvörur.

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