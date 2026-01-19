Nýr samstarfssamningur SAk og RHA

19. janúar, 2026 - 14:06 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Laufey Hrólfsdóttir, deildarstjóri mennta- og vísindadeildar SAk og Arnar Þór Jóhannesson, forstöðumaður RHA Mynd sak.is

Samstarfssamningur Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) og Rannsóknamiðstöðvar Háskólans á Akureyri (RHA) hefur verið undirritaður. Með samningnum staðfesta SAk og RHA sameiginlegan vilja til að efla samstarf á sviði rannsókna og fræðastarfs.  En frá þessu segir á www.sak.is í dag

Markmiðið er að styðja við starfsfólk SAk í vísindavinnu og tryggja aðgang að faglegri ráðgjöf og sérfræðiþekkingu RHA.

„Með þessu samstarfi er stigið mikilvægt skref í átt að öflugri rannsóknarinnviðum,“ segir Laufey Hrólfsdóttir. „Við viljum að starfsfólk SAk sem hefur áhuga á því að framkvæma vísindarannsókn og vinna að nýsköpun í heilbrigðiskerfinu fái góðan stuðning til að útfæra hugmyndir sínar.“

„Við hjá RHA hlökkum mikið til samstarfsins,“ segir Arnar Þór. „RHA hefur stundað rannsóknir og stutt við rannsóknir annarra í yfir 30 ár og við sjáum mikil tækifæri í því að tengjast enn betur því ört vaxandi vísindastarfi sem fer fram innan SAk.“

