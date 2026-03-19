Nýir stúdentagarðar reistir á háskólasvæðinu á næstu árum

„Við vonumst til þess að útboðsgögn verði klár um komandi mánaðamót og stefnu að því að auglýsa útboð og í framhaldinu helst að hefja framkvæmdir eins fljótt og raunhæfur möguleiki er á einhvern tíma á þessu ári,“ segir Jóhannes Baldur Guðmundsson framkvæmdastjóri Félagsstofnunar stúdenta við Háskólann á Akureyri, FÉSTA um fyrirhugaða byggingu nýrra námsgarða sem staðsettir verða á háskólasvæðinu.
FÉSTA sótti um stofnframlag til Akureyrarbæjar vegna áætlaðra bygginga á nýjum stúdentagörðum við Norðurslóð 3-5-7. Bæjarráð Akureyrar samþykkti að veita FÉSTA stofnframlag til byggingar allt að 126 íbúða. Um viðamikið verkefni er að ræða og felur bæjarráð bæjarstjóra og sviðsstjóra fjársýslusviðs að taka upp viðræður við FÉSTA og HMS um fyrirkomulag verkefnisins til næstu ára.
Niðurstaða úr hönnunarsamkeppni lá fyrir í febrúar árið 2024, en þá keppni vann Nordic office. Vinningstillagan miðaði að því að byggja þrjú hús á svæðinu, þar af tvö eingöngu með 2ja herbergja og stúdíóíbúðum. Hönnunarvinna hófst af krafti í lok þess árs, en að sögn Jóhannesar tók hún lengri tíma en gert var ráð fyrir í upphafi. Útboðsgögn áttu að vera til í lok nóvember á liðnu ári.
Mest eftirspurn eftir minna húsnæði
Húsin þrjú mun bera nöfnin Sólvellir, Þingvellir og Akurvellir. Tvö þau fyrst nefndu til heiðurs samnefndum bæjum sem í eina tíð stóðu á núverandi háskólasvæði, en Akur í því þriðja vísar til Akureyrar. Í miðju húsinu verða 64 einstaklingsherbergi, hvert með sér baðherbergi, 8 eldhús verða í húsinu, 2 á hverri hæð og þá verður ein stúdióíbúð í húsinu og ein 2ja herbergja íbúð. Þá verður salur í húsinu sem íbúa geta fengið lánaða og eins verður aðstaða FÉSTA þar einnig. Í hinum tveimur húsunum verða 10 stúdióíbúðir, og 20 2jaherbergja íbúðir.
Jóhannes segir að engar stærri íbúðir en 2ja herbergja verði í nýju stúdentagörðunum, enda hafi minnst eftirspurn verið eftir þeirri íbúðastærð undanfarin ár auk þess sem stofnunin eigi þegar talsvert af 3ja herbergja íbúðum í öðrum stúdentagörðum í bænum.
Stórt verkefni framundan
Kostnaðaráætlun verksins í heild hljóðar upp á 4,8 milljarða króna og segir Jóhannes að verkið verði allt boðið út í einum pakka og það byggt í einni framkvæmd. „Mín von er sú að fyrstu stúdentarnir flyti inn fyrir skólaárið 2028 til 2029,“ segir hann.
FÉSTA rekur nokkrar stúdentagarða á Akureyri og segir Jóhannes að biðlistar hafi á liðnum árum verið að lengjast og þá einkum eftir minna húsnæði. Aukin eftirspurn komi m.a. frá stúdentum sem búsettir eru um allt land, en einnig er ævinlega stór hluti erlendra skiptinema við nám í háskólanum sem ekki er hægt að bjóða upp á viðeigandi húsnæði þar sem allt er fullt. Eins nefnir hann að stúdentum í framhaldnámi hafi fjölgað, sem dæmi í heimskautlögfræði þar sem mikill fjöldi í þeim hópi eru erlendir nemar sem þurfa húsnæði.
Gott samstarf
Jóhannes segir að þegar nýir námsgarðar hafi verið teknir í notkun muni FÉSTA aðlaga eignasafn sitt betur að eftirspurn. „Okkar stefna er að selja eignir til að svo megi verða, en einnig til losa eigið fé og nýta það í nýja námsgarða.“
Jóhannes segir að FÉSTA hafi átt gott samstarf við HMS og Akureyrarbæ varðandi allt ferlið og það hafi styrkt verkefnið á allan hátt. „Það er gott að finna góðan skilning og meðbyr frá sveitarfélaginu við þetta þarfa verkefni og uppbyggingu sem mun styrkja háskólasamfélagið á Akureyri.“