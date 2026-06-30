N1 mótið haldið í fertugasta sinn

N1 mótið verður haldið í fertugasta sinn á Akureyri dagana 1.–4. júlí. Áætlað er að um 1.700–1.800 keppendur frá um 40 knattspyrnufélögum taki þátt í mótinu í ár og að leiknir verði hátt í eitt þúsund leikir á fjórum dögum.
Mótið var fyrst haldið árið 1987 þegar fimmtán lið frá átta félögum tóku þátt. Á fjórum áratugum hefur það vaxið og fest sig í sessi sem eitt stærsta og fjölmennasta knattspyrnumót landsins fyrir börn.
Meira en keppni á vellinum
Fyrir þátttakendur snýst mótið ekki aðeins um árangur inni á vellinum heldur einnig um samveru, vináttu og upplifunina af því að ferðast með liðsfélögum sínum. Gunnar Helgi Kristinsson, 12 ára leikmaður Gróttu, keppir á mótinu í annað sinn í ár og segist hlakka mest til að spila fótbolta með vinum sínum. Fríður, móðir Gunnars Helga, segir mótið vera mikilvæga uppskeruhátíð fyrir unga knattspyrnumenn eftir langan vetur af æfingum.
„Þeir fá tækifæri til að uppskera eftir veturinn og keppa,“ segir hún og bætir við að mótið sé ekki síður skemmtileg upplifun fyrir foreldra sem fá að fylgjast með börnunum og hitta aðrar fjölskyldur.
Minningarnar lifa lengur en úrslitin
Fyrrverandi þátttakendur segja að það séu minningarnar utan vallar sem standi sterkastar eftir. Haukur Brink, leikmaður Stjörnunnar í Bestu deild karla, tók þátt í mótinu sem barn en lið hans tapaði öllum sínum leikjum.
„Maður lærir að vinna og maður lærir líka að tapa. En það sem situr helst eftir er tíminn með vinunum. Ég myndi ráðleggja öllum sem eru að fara núna að njóta stundarinnar, því svona tækifæri koma ekki oft,“ segir Haukur.
Hann bendir jafnframt á að hann hafi ekki verið í A-liði sem barn en hafi síðar unnið sér sæti í liði í efstu deild. Að hans mati sýni það að staða leikmanna á unga aldri sé enginn mælikvarði á það hversu langt þeir geti náð.
Kynslóðir snúa aftur
N1 mótið hefur einnig orðið að vettvangi þar sem kynslóðir mætast. Halldór Benjamín Þorbergsson tók þátt í mótinu með ÍR árin 1990 og 1991 þegar það hét Esso-mótið. Nú er hann mættur sem foreldri.
„Það er alltaf jafn gaman að koma aftur,“ segir Halldór Benjamín og lýsir því hvernig mótið tengi saman kynslóðir sem hafi upplifað það bæði sem börn og síðar sem foreldrar eða stuðningsfólk.
Mikilvægi íþróttastarfs
Magnús Hafliðason, forstjóri N1, segir fyrirtækið stolt af því að mótið sé nú haldið í fertugasta sinn.
„Í gegnum árin hafa tugþúsundir barna komið hingað til að spila fótbolta, en það sem þau taka með sér heim er oft miklu stærra en úrslitin. Þau eignast vini, verða hluti af liðsheild og safna minningum sem geta fylgt þeim alla ævi,“ segir Magnús.
Að hans sögn undirstrikar mótið jafnframt mikilvægi íþróttastarfs fyrir börn og ungmenni.
„Íþróttir skapa börnum öruggan vettvang, félagsskap og tækifæri til að þroskast. Þær kenna samvinnu, seiglu og virðingu. Þess vegna skiptir máli að atvinnulífið standi með íþrótta- og æskulýðsstarfi og hjálpi til við að skapa þessi tækifæri.“
Heill bær tekur þátt
Mótið hefur einnig umtalsverð áhrif á Akureyri. Þúsundir gesta sækja bæinn heim fyrstu helgina í júlí og njóta þjónustu veitingastaða, gististaða og verslana. Þá kemur stór hópur starfsfólks, þjálfara, foreldra og sjálfboðaliða að framkvæmd mótsins.
„Það er ómögulegt að halda mót af þessari stærð án fólksins sem gefur tíma sinn, orkuna og hjartað í verkefnið. Þetta er sameiginlegt afrek allra sem hafa komið að mótinu í gegnum tíðina,“ segir Magnús.
Byggt á tilkynningu frá N1