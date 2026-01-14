Minnismerki um síðutogaraútgerð verður við Drottningarbraut

14. janúar, 2026 - 12:05 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, og Trausti Jörundarson, formaður Sjómannafélags Eyja…
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, og Trausti Jörundarson, formaður Sjómannafélags Eyjafjarðar, undirrituðu samninginn í gær Myndir akureyri.is

Í gær var undirritaður samningur Akureyrarbæjar og Sjómannafélags Eyjafjarðar um staðsetningu minnismerkis um síðutogaraútgerð á Íslandi, sem verður sett upp austan við strandstíginn við Drottningarbraut, og kostnaðarskiptingu við uppsetningu og viðhald.

Minnismerkið er smíðað að frumkvæði áhugahóps um síðutogaraútgerð en verður í eigu Sjómannafélags Eyjafjarðar. Verkið stendur á hringlaga fleti sem er 7 metrar í þvermál en aðrar málstærðir má sjá á meðfylgjandi teikningu.

Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbær annast grófa jöfnun undirlags fyrir verkið, kostnað við útfærslu og staðsetningu og leggur til rafmagnstengingu að því. Áætlaður kostnaður vegna þessara verkþátta er um hálf milljón króna. Sjómannafélag Eyjarfjarðar skal hafa samráð við Umhverfis- og mannvirkjasvið um uppsetningu og frágang á verkinu.

Sjómannfélagið ber allan kostnað af uppsetningu minnismerkisins og viðhaldi þess. Félagið ber einnig ábyrgð á öryggi á svæðinu við uppsetningu verksins með tilliti til hættu sem getur skapast vegna þess og að viðhald á verkinu standist öryggiskröfur sem gerðar eru til slíkra verka.

 

 
 
www.akureyri.is segir fyrst frá
Til baka

Nýjast

  • Breiðir út fegurð íslensku sauðkindarinnar

    • 14.01.2026
    Lambadagatal 2026 Ragnars Þorsteinssonar, sauðfjárbónda og ljósmyndara í Sýrnesi Aðaldal, er nú orðið 12 vetra og er afar vinsælt.

  • Minnismerki um síðutogaraútgerð verður við Drottningarbraut

    • 14.01.2026
    Í gær var undirritaður samningur Akureyrarbæjar og Sjómannafélags Eyjafjarðar um staðsetningu minnismerkis um síðutogaraútgerð á Íslandi, sem verður sett upp austan við strandstíginn við Drottningarbraut, og kostnaðarskiptingu við uppsetningu og viðhald.

  • Sindri S. Kristjánsson vill leiða lista Samfylkingarinnar á Akureyri í sveitarstjórnarkosningunum næsta vor

    • 13.01.2026
    Sindri S. Kristjánsson varabæjarfulltrúi Samfylkingarinnar á Akureyri gefur kost á sér til að leiða lista flokksins í sveitarstjórnarkosningunum næsta vor.  Sindri tilkynnti  um framboð sitt nú síðdegis í tilkynningu hans segir:  

  • Sjóvá hefur samstarf við Drift EA

    • 13.01.2026
    Sjóvá hefur gert samstarfssamning við Drift EA og gengur þar með til liðs við hóp bakhjarla miðstöðvarinnar. Með samstarfinu styður Sjóvá við nýsköpun og frumkvöðlastarf á Íslandi og tekur virkan þátt í að styrkja umgjörð og stuðningsumhverfi frumkvöðla um land allt.  Þetta kemur fram í tilkynningu sem Drift EA sendi út til fjölmiðla eftir hádegið í dag.

  • Uppstilling hjá Samfylkingu á Akureyri

    • 13.01.2026
    Félagsfundur Samfylkingarinnar á Akureyri, sem haldinn var mánudaginn 12. janúar, samþykkti einróma tillögu stjórnar félagsins að viðhafa uppstillingu við val á framboðslista flokksins fyrir bæjarstjórnarkosningarnar 2026.

  • Nauðsynlegt að Kisukot komist í annað húsnæði

    • 13.01.2026
    „Þetta gengur einfaldlega ekki svona lengur,“ segir Ragnheiður Gunnarsdóttir í Kisukoti sem hún rekur á heimili sínu við Löngumýri. Á nýliðnu ári komu 111 heimilislausir kettir í Kisukot, flestir þeirra hafa fengið heimili nú en enn eru nokkrir eftir enn þá þar sem verið er að kanna þeim betur inn á heimilislífið. Það er heldur fleiri kettir en hafa haft viðkomu i Kisukoti undanfarin ár.

  • Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra Veruleg mengun frá brennum og flugeldum

    • 13.01.2026
    Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra fjallaði um flugeldasýningar og brennur á fundi sínum skömmu fyrir áramót. M.a. var rætt um mikinn fjölda staðfestra skráninga fyrir flugeldasýningar og brennur um ármót og á þrettándanum.

  • Aðgerðaráætlun fyrir eldra fólk á Akureyri 2026 til 2030

    • 12.01.2026
    Þjónusta við sífellt stækkandi hóp eldra fólks er eitt þeirra verkefna sem eru á könnu sveitarfélaga. Aðgerðaáætlun fyrir eldra fólk á Akureyri árin 2026 til 2030 var samþykkt í bæjarráði í lok nóvember, en áður hafði vinnuhópur verið að störfum um málefnið. Fyrsti hluti áætlunarinnar var samþykktur í bæjarráði við lok árs 2021.

  • Nemendur i Grenivíkurskóla safna fyrir aparólu

    • 12.01.2026
    Aparólufélagið er heiti á félag sem nemendur Grenivíkurskóla stofnað. Þeir eru að hefja söfnun fyrir Aparólu til að setja upp í hallinu austan við skólann.
Sjá meira