Mikilvægt framfaraskref fyrir allt landið

Skóflustunga vegna byggingar á nýrri álmu við Sjúkrahúsið á Akureyri, SAk er mikið fagnaðarefni. Með því hefst framkvæmdin formlega og eru það tímamót sem lengi hefur verið stefnt að og marka upphafið að einu mikilvægasta heilbrigðisverkefni á landsbyggðinni.
Ný legurýmaálma við SAk
Uppbygging nýrrar legurýmaálmu við SAk er ekki aðeins framkvæmd sem snertir Akureyri eða Norðurland, heldur snýr það að heilbrigðisöryggi þjóðarinnar allrar. Sjúkrahúsið á Akureyri gegnir lykilhlutverki í íslensku heilbrigðiskerfi, bæði sem sérgreinasjúkrahús, kennslusjúkrahús og varasjúkrahús landsins. Þess vegna skiptir miklu máli að þar sé byggð upp aðstaða sem stenst kröfur nútímans og framtíðarinnar.
SAk er hornsteinn heilbrigðisþjónustu á Norður- og Austurlandi og þjónar víðfeðmu landsvæði. Þar er veitt bráðaþjónusta, almenn sjúkrahúsþjónusta og sérhæfð þjónusta sem skiptir sköpum fyrir íbúa utan höfuðborgarsvæðisins. En hlutverk sjúkrahússins nær lengra. Það er hluti af öryggisneti landsins alls. Sem varasjúkrahús landsins þarf SAk að geta brugðist við þegar á reynir, hvort sem um er að ræða álag á heilbrigðiskerfið, náttúruvá, hópslys eða aðrar aðstæður þar sem nauðsynlegt er að dreifa verkefnum og tryggja áfallaþol samfélagsins.
Gott starfsumhverfi
Ný legurýmaálma mun bæta aðstöðu sjúklinga, aðstandenda og starfsfólks. Hún mun skapa betri aðstæður til meðferðar, endurhæfingar, hjúkrunar og daglegs starfs. Góð aðstaða skiptir máli fyrir gæði þjónustunnar, öryggi sjúklinga og starfsumhverfi heilbrigðisstarfsfólks. Á tímum þar sem samkeppni um fagfólk er mikil er ekki síður mikilvægt að heilbrigðisstofnanir geti boðið upp á aðstöðu sem styður við fagmennsku, starfsánægju og metnað.
Jafnt aðgengi landsmanna að heilbrigðisþjónustu
Framtíðarsýn fyrir SAk snýst einnig um menntun og rannsóknir. Sjúkrahúsið er kennslusjúkrahús og hefur þegar mikilvægu hlutverki að gegna í menntun heilbrigðisstétta. Þar fer fram kennsla, starfsþjálfun og sérnám sem styrkir heilbrigðisþjónustuna til framtíðar. Það er eðlilegt að horfa til þess að efla þetta hlutverk enn frekar og ræða af fullri alvöru stöðu SAk sem háskólasjúkrahúss. Slíkt myndi styrkja tengsl heilbrigðisþjónustu, háskólasamfélags, rannsókna og nýsköpunar á Norðurlandi og um leið auka fjölbreytni og burði íslenska heilbrigðiskerfisins.
Uppbygging SAk er því ekki staðbundið hagsmunamál. Hún er byggðamál, heilbrigðismál, menntamál og öryggismál. Hún snýst um jafnt aðgengi landsmanna að þjónustu, um sterka innviði utan höfuðborgarsvæðisins og um það að Ísland hafi heilbrigðiskerfi sem stendur traustum fótum þegar mest á reynir.
Tímamót
Nú þegar undirskrift vegna jarðvinnu liggur fyrir og framkvæmdin hefst formlega ber að fagna þessum tímamótum. Þau eru afrakstur margra ára vinnu, undirbúnings og baráttu. En jafnframt minna þau okkur á að stór framfaraskref verða ekki til af sjálfu sér. Þau verða til með skýrri stefnu, samstöðu og þrautseigju. Það hefur verið langt ferli að koma þessu mikilvæga verkefni á þann stað að framkvæmdir geti hafist. Að baki liggur mikill undirbúningur, áætlanagerð og samtal milli stjórnvalda, stofnana og fagfólks. Slík vinna sést ekki alltaf utan frá, en hún er forsenda þess að stór opinber framkvæmd af þessu tagi geti orðið að veruleika. Verkefnið hefur kallað á skýra sýn, þrautseigju og pólitíska eftirfylgni sem ég er stoltur af að hafa komið að.
Njáll Trausti Friðbertsson alþingismaður Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi