M – Listi Samfélagsins í Norðurþingi lagður fram

Sex efstu á M Lista samfélagsins, frá vinstri: Rúnar Traustason, Brynjar Baldursson, Hilda Rós Pálsdóttir, Elín Guðmundsdóttir, Ágúst Sigurður Óskarsson og Áki Hauksson Myndir aðsendar
Framboðslisti M – Lista Samfélagsins í Norðurþingi var samþykktur 15. mars 2026. Listinn er settur fram með það að markmiði að sameina öflugt og reynslumikið fólk úr ólíkum áttum samfélagsins til að vinna að hagsmunum íbúa sveitarfélagsins, eins og segir í tilkynningu framboðinu.
M – Lista samfélagsins skipa eftirtaldir:
- Rúnar Traustason, 40 ára, rekstarstjóri Íslandspósts og sjúkraflutningamaður HSN, Húsavík.
- Ágúst Sigurður Óskarsson, 59 ára, Ráðgjafi og atvinnulífstengill Virk og sjúkraflutningamaður HSN, Húsavík.
- Elín Guðmundsdóttir, 57 ára, bókari Enor ehf., Húsavík.
- Brynjar Baldursson, 42 ára, framkvæmdastjóri Heimamanna ehf. og sjúkraflutningamaður HSN, Húsavík.
- Hilda Rós Pálsdóttir, 43 ára, umsjónarkennari Borgarhólsskóla, Húsavík.
- Áki Hauksson, 60 ára, framkvæmdastjóri Víkurrafs ehf., Húsavík.
- Hallur Lund, 47 ára, tæknistjóri Kaldvík hf., Húsavík.
- Gunnólfur Sveinsson, 52 ára, bifvélavirki Bílaleigu Húsavíkur ehf., Húsavík.
- Alexander Gunnar Jónasson, 34 ára, vélamaður Vegagerðinni, Húsavík.
- Helga Sigurbjörg S. Heide, 43 ára, húsmóðir og naglafræðingur, Húsavík.
- Monika Zyvatkauskaité, 26 ára, sérfræðingur umbóta PCC Bakka, Húsavík.
- Jónas Sævarsson, 58 ára, starfsmaður Skipaafgreiðslu Húsavíkur ehf., Húsavík
- Svava Steingrímsdóttir, 46 ára, sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Húsavík.
- Önundur Kristjánsson, 26 ára, sjómaður, Húsavík.
- María Guðrún Jónsdóttir, 63 ára, ræstitæknir og verkamaður Heimamönnum ehf., Húsavík.
- Davíð Þórólfsson, 42 ára, trésmiður Sjóferðum Arnars ehf., Húsavík.
- Gunnar Björnsson, 60 ára, bóndi og fósturtalningamaður, Öxarfirði.
- Guðmundur A. Hólmgeirsson, 86 ára, framkvæmdastjóri og útgerðarmaður, Húsavík.