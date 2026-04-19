Lyfjaskammtarar í heimahjúkrun hafa sannað gildi sitt

Sjálfvirkir Evandos lyfjaskammtarar í heimahjúkrun hafa verið notaðir hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands, HSN með góðum árangri allt frá árinu 2022. Lyfjaskammtarar styðja við sjálfstæða og lengri búsetu fólks í heimahúsum og hafa sýnt að þeir bæta gæði þjónustu og tryggja einstaklingum örugga og rétta lyfjagjöf á tilsettum tíma.
Lyfjaskammtarinn virkar þannig að hefðbundnar lyfjarúllur eru settar í skammtarann og tækið les upplýsingar sem fram koma á hverjum lyfjapoka og skammtar réttum lyfjum á réttum tíma. Lyfjaskammtarinn er með bæði texta- og raddleiðbeiningum á íslensku. Starfsmenn fylgjast með í gegnum miðlægt kerfi og fá tilkynningar hafi skjólstæðingur hefur ekki tekið lyf og geta þá brugðist við.
130 þúsund lyfjapokar
Frá því að lyfjaskammtarar voru teknir í notkun hjá HSN í maí 2022 hafa verið gefnir út rúmlega 130.000 lyfjapokar. 75 lyfjaskammtarar eru í notkun hjá HSN og að meðaltali eru gefnir 186 lyfjapokar á hverjum degi. Hver skjólstæðingur fær að meðaltali um 3 lyfjagjafir á dag.
„Markmiðið var að bæta þjónustu við skjólstæðinga og um leið gera okkur kleift að nýta tíma starfsfólks betur í hjúkrun,“ segir Eva Björg Guðmundsdóttir, forstöðumaður heimahjúkrunar HSN á Akureyri. „Við erum mjög ánægð með hvernig til hefur tekist í þeim efnum. Skjólstæðingar eru líka ánægðir og upplifa aukið öryggi í lyfjagjöf, þar sem lyfjaskammtarinn tryggir að þeir fái rétt lyf á réttum tíma. Starfsfólk fær aukið svigrúm til faglegra verkefna og þetta hefur gert okkur kleift að beina þjónustunni enn frekar að þeim sem mest þurfa á henni að halda.“
Meðferðarheldni, það er hversu vel skjólstæðingur fylgir meðferð, er yfir 99,5%, sem er einstaklega góður árangur, en til samanburðar er meðferðarheldni í heild hjá Evondos 99,3%.