Lyfjaskammtarar í heimahjúkrun hafa sannað gildi sitt

19. apríl, 2026 - 12:17 Margrét Þóra Þórsdóttir
Eva Björg Guðmundsdóttir, forstöðumaður heimahjúkrunar HSN á Akureyri Myndir á vefsíðu HSN
Sjálfvirkir Evandos lyfjaskammtarar í heimahjúkrun hafa verið notaðir hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands, HSN með góðum árangri allt frá árinu 2022. Lyfjaskammtarar styðja við sjálfstæða og lengri búsetu fólks í heimahúsum og hafa sýnt að þeir bæta gæði þjónustu og tryggja einstaklingum örugga og rétta lyfjagjöf á tilsettum tíma.

Lyfjaskammtarinn virkar þannig að hefðbundnar lyfjarúllur eru settar í skammtarann og tækið les upplýsingar sem fram koma á hverjum lyfjapoka og skammtar réttum lyfjum á réttum tíma. Lyfjaskammtarinn er með bæði texta- og raddleiðbeiningum á íslensku. Starfsmenn fylgjast með í gegnum miðlægt kerfi og fá tilkynningar hafi skjólstæðingur hefur ekki tekið lyf og geta þá brugðist við.

130 þúsund lyfjapokar

Frá því að lyfjaskammtarar voru teknir í notkun hjá HSN í maí 2022 hafa verið gefnir út rúmlega 130.000 lyfjapokar. 75 lyfjaskammtarar eru í notkun hjá HSN og að meðaltali eru gefnir 186 lyfjapokar á hverjum degi. Hver skjólstæðingur fær að meðaltali um 3 lyfjagjafir á dag.

„Markmiðið var að bæta þjónustu við skjólstæðinga og um leið gera okkur kleift að nýta tíma starfsfólks betur í hjúkrun,“ segir Eva Björg Guðmundsdóttir, forstöðumaður heimahjúkrunar HSN á Akureyri. „Við erum mjög ánægð með hvernig til hefur tekist í þeim efnum. Skjólstæðingar eru líka ánægðir og upplifa aukið öryggi í lyfjagjöf, þar sem lyfjaskammtarinn tryggir að þeir fái rétt lyf á réttum tíma. Starfsfólk fær aukið svigrúm til faglegra verkefna og þetta hefur gert okkur kleift að beina þjónustunni enn frekar að þeim sem mest þurfa á henni að halda.“

Meðferðarheldni, það er hversu vel skjólstæðingur fylgir meðferð, er yfir 99,5%, sem er einstaklega góður árangur, en til samanburðar er meðferðarheldni í heild hjá Evondos 99,3%.

  • Lokaorðið - Til hvers eru vinir?

    • 19.04.2026
    Í gegnum lífið hef ég kynnst ógrynni af fólki. Stórt, lítið, ungt, gamalt, erlent og innlent fólk hefur ratað inn í líf mitt og sett á það mark. Sumir hafa fylgt mér lengi og aðrir skemur en eiga örugglega eftir að teljast til vina minna um ókomin ár. Á sama hátt og þetta fólk hefur nært mig með vináttu sinni hef ég reynt að gera mitt besta til að endurgjalda það. Einn vinur okkar hjóna kom að máli við manninn minn um daginn. Hann sagði ,, Tryggvi Gunnarsson var að skrifa um mömmu sína í blaðið, getur þú ekki beðið Dillu að skrifa um mig?”

  • Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar skorar á Vegagerðin að flýta framkvæmdum við hringtorg við Eyjafjarðarbraut eystri

    • 19.04.2026
    „Fólk er í stórhættu þarna nánast alla daga. Við erum afskaplega óhress með hversu aftarlega í röðinni þessi framkvæmd er og teljum öll rök með því að hefjast handa sem allra fyrst,“ segir Hermann Ingi Gunnarsson oddviti Eyjafjarðarsveitar.

  • Sterkari Háskóli, sterkari Akureyri! 

    • 19.04.2026
    Háskólinn á Akureyri er einn sterkasti hornsteinn samfélagsins okkar. Háskólinn hefur ekki aðeins byggt upp öflugt mennta- og rannsóknarumhverfi, heldur hefur hann einnig laðað að fólk til búsetu, styrkt atvinnulíf og aukið fjölbreytni í samfélaginu.

  • 50 ára afmælisleikar Andrésar andar leikanna á Akureyri - Keppendur hafa aldrei verið fleiri

    • 19.04.2026
    50. Andrésar andar leikarnir í skíðaíþróttum verða haldnir af Skíðafélagi Akureyrar (SKA) í Hlíðarfjalli við Akureyri dagana 22.-25. apríl 2026

  • Sprotasjóður Þrjú verkefni á Akureyri og eitt á Húsavík fá styrk

    • 18.04.2026
    Þrjú verkefni á Akureyri fengu úthlutað styrk úr Sprotasjóði leik-grunn- og framhaldsskóla og eitt verkefni á Húsavík. Samtals var úthlutað rúmlega 64 milljónum til 20 skólaþróunarverkefna fyrir skólaárið 2026–2027.

  • Þjóðinni boðið til veislu

    • 18.04.2026
      Í tilefni 100 ára afmælis Landhelgisgæslu Íslands er þjóðinni boðið í heimsókn um borð í varðskip.

  • Af hverju eru sum hús full af lífi en önnur tóm?

    • 18.04.2026
    Við erum afskaplega dugleg að flokka samfélagsrými niður: þetta er fyrir börn, hitt fyrir ungmenni og svo enn annað fyrir eldra fólk. En samfélagið sjálft virkar ekki svona – og húsin okkar ættu ekki að gera það heldur.

  • Ekki á þeim buxunum að leggjast í kör

    • 17.04.2026
    Frímann kokkur nýtur sín í listinni og heldur sýningu í Bjarnahúsi
Sjá meira