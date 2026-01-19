Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir vill leiða lista Viðreisnar á Akureyri í sveitarstjórnarkosningunum næsta vor

19. janúar, 2026 - 09:20 Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir
Lovísa Októvía stefnir á fyrsta sætið hjá Viðreisn á Akureyri
Lovísa Októvía stefnir á fyrsta sætið hjá Viðreisn á Akureyri

Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir hefur tilkynnt í að hún hafi ákveðið að bjóða sig fram í oddvitasæti á lista Viðreisnar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar hér í bæ n.k. vor.

Í tilkynningu  hennar segir:

,,Kæru vinir!
 
Ég tilkynni hér með framboð mitt til oddvita Viðreisnar á Akureyri í sveitarstjórnarkosningunum 16. maí næstkomandi 🧡
Fyrir tíu árum flutti ég aftur heim til Akureyrar eftir háskólaár í Reykjavík og Englandi. Það átti að vera tímabundið. Heimurinn beið. En mánuðir urðu að árum og nú eru ár orðin að áratug.
Árið 2016 sá ég smábæinn Akureyri. Sem ung kona sá ég bara bæinn sem ég ólst upp í og fannst lítið hafa breyst. Strætó var vissulega ekki lengur grænn heldur gulur og Síðubúð farin, en annars upplifði ég það sem margir gera þegar þeir snúa heim: flóð af minningum en enga framtíð.
Þennan áratug hef ég nýtt vel. Starfað hjá nokkrum fyrirtækjum hér og þekki vel þann mannauð sem Akureyri býr yfir. Ég kenni unglingum í grunnskóla, hef eignast börn, keypt íbúð og lokið námi í mannauðsstjórnun. Nú er ég á lokametrunum í kennsluréttindanámi við Háskólann á Akureyri. Á sama tíma hefur Akureyri byggst upp en gert það í skugga höfuðborgarsvæðisins.
Nú þurfum við að stíga næsta skref.

 Árið 2026 sé ég svæðisborgina Akureyri. Borg sem verður sterkt og mikilvægt efnahagslegt afl hér á landi og sinnir vel skuldbindingum sínum við íbúa og gesti. Verða fyrirmyndarborg. Til þess þarf skýra forgangsröðun: öfluga grunnþjónustu, forvarnir, gagnsæi, snemmtæka íhlutun og lýðheilsu í forgrunni. Það krefst einnig sterks atvinnulífs. Við erum nú þegar með öflug fyrirtæki og þurfum markvisst að styðja við ný tækifæri og nýsköpun svo Akureyri sé staður þar sem ungt fólk sér sína framtíð.

Þann 16. maí kjósa íbúar Akureyrar sína framtíð.
Ég hef skýra framtíðarsýn, er stórhuga og hlakka til að takast á við verkefnið sem er framundan.
Ég trúi á liðsheild.
Vilt þú vera með mér í liði?  Sendu inn þitt framboð á akureyri@vidreisn.is."
Til baka

Nýjast

  • EM í hand­bolta og lestrarkennsla

    • 19.01.2026
    Hvað skyldu tvö mest ræddu mál þessarar viku eiga sameiginlegt. Kíkjum aðeins á það og skoðum hvernig þessi mjög svo aðskildu mál tengjast.

  • Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir vill leiða lista Viðreisnar á Akureyri í sveitarstjórnarkosningunum næsta vor

    • 19.01.2026
    Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir hefur tilkynnt í að hún hafi ákveðið að bjóða sig fram í oddvitasæti á lista Viðreisnar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar hér í bæ n.k. vor.

  • Aðstaðan á Húsavík ein sú glæsilegasta á landinu

    • 19.01.2026
    -Segir Arnór Ragnarsson sem æfir og þjálfar CrossFit á Húsavík

  • Lokaorðið - Vinabeiðnir

    • 18.01.2026
    Ég þreytist ekki á að vara fólk við svikatilraunum af ýmsu tagi. Svikahrappar finna sífellt nýjar leiðir til að reyna að nappa af okkur. Að öllu jöfnu eru þetta ekki einstaklingar heldur hluti af alþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi.

  • Varaflstöðvar fyrir 32 milljónir króna

    • 18.01.2026
    Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að úthluta heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni samtals 77 milljónum króna til endurnýjunar á tækjabúnaði.

  • Ofbeldi og eldra fólk

    • 18.01.2026
    Ofbeldi hefur margar birtingarmyndir. All oft sést á fólki sem beitt er líkamlegu ofbeldi en alls ekki alltaf. Ofbeldinu er þá beint að þeim hluta líkamans sem oftast er falinn með fatnaði. Slíkt er þá gert meðvitað svo ekki komist upp um það. Ekki síður alvarlegt er andlegt ofbeldi.

  • Enn ekki brugðist við kröfum um tiltekt

    • 18.01.2026
    Ekki hefur verið brugðist við kröfu um tiltekt á lóðinni Setbergi á Svalbarðsströnd og dagsektir eru því áfram lagðar á í samræmi við ákvörðun stjórnar Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra frá því í október árið 2024.

  • Tjaldsvæðisreitur - Lágmarksverð fyrir byggingarétt tæplega 300 milljónir króna

    • 17.01.2026
    „Við rennum svolítið blint í sjóinn, þetta er ný aðferð hjá okkur og við vitum auðvitað ekki hvað kemur út úr þessu útboði,“ segir Pétur Ingi Haraldsson skipulagsfulltrúi Akureyrarbæjar. Samþykkt hefur verið að leita eftir kauptilboðum í byggingarrétt þriggja lóða fyrir íbúðarhús á svokölluðum Tjaldsvæðisreit. Frestur til að sækja um lóðirnar rennur út á hádegi þann 12. febrúar næstkomandi. Ekki verður hægt að bjóða eingöngu í eina lóð heldur eru þær boðnar út sem ein heild.

  • Eyjafjarðarsveit Íslendingar 90% gesta á tjaldsvæði

    • 17.01.2026
    Íslendingar eru yfirgnæfandi fjöldi gesta á tjaldsvæði Eyjafjarðarsveitar í Hrafnagilshverfi. Þetta sýnir tölfræðin frá síðasta ári.
Sjá meira