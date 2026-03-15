Lokaorðið-Óbein áfengisdrykkja

15. mars, 2026 - 15:51 Tryggvi Gunnarsson
Tryggvi Þ. Gunnarssom átti Lokaorðið í blaðinu í s.l. viku
Allir vita hver skilgreining á óbeinum reykingum er og nú er ég kominn þangað, ég lendi í litlu mæli í því að stunda óbeinar reykingar. Já, takk ég er hættur að reykja.

Blessunarlega hef ég ekki fordóma gagnvart þeim vinum og kunningjum sem reykja. Reykurinn kemur og reykurinn fer. Er eitthvað sem heitir óbein drykkja? Hver er skilgreiningin á óbeinni drykkju? Ég varð fyrir því eigi alls fyrir löngu að stunda óbeina drykkju.

Mín skilgreining á óbeinni drykkju er eftirfarandi og þarf ekki að endurspegla mat þjóðarinnar: Hitti gamlan félaga á öldurhúsi um daginn og var hann vel við skál. Minningarbankinn var opnaður og við létum nú ekki deigan síga. Ófáar sögurnar voru rifjaðar upp. Ég er ekki frá því að sagan þegar við bundum gamlan skólafélaga við ljósastaur á frekar fáförnum stað í Breiðholtinu standi upp úr. Við hreinlega gleymdum honum en leystum hann um kvöldamatarleytið en þá var búinn að dúsa þar í dágóðan tíma.

Meðan á þessari sögustund stóð fékk ég yfir mig áfengi í formi munnvatns félagans í tíma og ótíma. Ég fann hvernig bjórlyktin lagðist yfir andlit mitt því bað ég hann að færa sig aðeins frá mér. Hann tók því nú ekkert sélega vel og fannst ég smámunasamur. Þegar heim var komið þvoði ég mér all hressilega til að losna við áfengislyktina af mér. Þetta kalla ég óbeina drykkju. Já,takk ég er líka hættur að drekka.

Hitti svo félagann daginn eftir og tókum við upp þráðinn þar sem frá var horfið kvöldið áður. Ég ákvað að frussa nokkrum sinnum framan í hann ég vildi sýna honum að ég væri ekkert smámunasamur. Hann tók þessu frussi mínu ekki vel og talaði um að ég væri dóni.

Já, takk ég ætla ekki að byrja drekka aftur, en ég ætla að halda áfram að vera dóni.

  Hrafnagilshverfi Jákvæð fyrir Hoppi

    • 15.03.2026
    Hopp Akureyri hefur spurst fyrir um það hvort áhugi sé fyrir hendi til að þjónusta þeirra nái í Hrafnagilshverfi. Framkvæmdaráð Eyjafjarðarsveitar hefur tekið jákvætt í hugmyndir að aukinni fjölbreytni sem felst í fararskjótum Hopp milli Hrafnagilshverfis og Akureyrarbæjar og beinir erindinu til afgreiðslu sveitarstjórnar. Framkvæmdaráð leggur áherslu á að ef af þjónustunni verður þá sé rík áhersla lögð á að Hopp hjól séu eingöngu skilin eftir á afmörkuðum stöðum og fjarlægð fljótt þegar þau eru rafmagnslaus eða utan þjónustu.

  Hrafnagilsskóli Fengu hljóðnemakerfi og hleðslustöð

    • 15.03.2026
    Hrafnagilsskóla hefur borist vegleg gjöf frá fyrirtækinu G V Gröfum ehf. en um er að ræða vandað þráðlaust hljóðnemakerfi og hleðslustöð. Þessi nýi búnaður kemur til með að stórbæta öll hljóðgæði á samverustundum skólans.

  Rúnar Traustason leiðir lista Samfélagsins í Norðurþingi – X-M

    • 15.03.2026
    Rúnar Traustason, rekstrarstjóri Íslandspósts á Húsavík og slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður og kjötiðnaðarmeistari leiðir M-Lista Samfélagsins í Norðurþingi fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar í maí.

  Fyrir hvað á Akureyri að standa?

    • 15.03.2026
    Það er ákall víða af Norðurlandi um að Akureyri taki hlutverk sitt sem leiðandi sveitarfélag alvarlega. Bæjaryfirvöld hafa misst augun af boltanum, bærinn er hægvaxandi og bæði íbúar og fyrirtæki hafa valið að leita sér að öðrum tækifærum í nágrannasveitarfélögum. Þessu þarf að snúa við. Sem fjölmennasta sveitarfélag landshlutans hefur Akureyri alla burði til að verða framúrskarandi staður til að búa á reka fyrirtæki og heimsækja.

  B-listi Framsóknarflokks í Norðurþingi samþykktur á fjölmennum fundi

    • 14.03.2026
    Á fjölmennum félagsfundi Framsóknarfélags Þingeyinga í morgun var borin upp tillaga um B-lista Framsóknar fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar 2026

  Framboðslisti Samfylkingar í Norðurþingi samþykktur

    • 14.03.2026
    Samfylkingin kynnti framboðslista sinn fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar í Norðurþingi á félagsfundi sínum í dag, laugardag.

  Framboðslisti Sjálfstæðismanna í Akureyrarbæ formlega samþykktur

    • 14.03.2026
    Fulltrúaráð Sjálfstæðisflokksins á Akureyri samþykkti í morgun lista flokksins til sveitarstjórnakosninga þann 17. maí næstkomandi.

  Sindri S. Kristjánsson er oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri fyrir komandi sveitarstjórnarkosninga í vor.

    • 14.03.2026
    Framboðslisti Samfylkingarinnar í Akureyri fyrir komandi bæjarstjórnarkosningar var samþykktur samhljóða á félagsfundi í hádeginu í dag í húsakynnum félagsins.
