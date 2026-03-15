Lokaorðið-Óbein áfengisdrykkja

Allir vita hver skilgreining á óbeinum reykingum er og nú er ég kominn þangað, ég lendi í litlu mæli í því að stunda óbeinar reykingar. Já, takk ég er hættur að reykja.
Blessunarlega hef ég ekki fordóma gagnvart þeim vinum og kunningjum sem reykja. Reykurinn kemur og reykurinn fer. Er eitthvað sem heitir óbein drykkja? Hver er skilgreiningin á óbeinni drykkju? Ég varð fyrir því eigi alls fyrir löngu að stunda óbeina drykkju.
Mín skilgreining á óbeinni drykkju er eftirfarandi og þarf ekki að endurspegla mat þjóðarinnar: Hitti gamlan félaga á öldurhúsi um daginn og var hann vel við skál. Minningarbankinn var opnaður og við létum nú ekki deigan síga. Ófáar sögurnar voru rifjaðar upp. Ég er ekki frá því að sagan þegar við bundum gamlan skólafélaga við ljósastaur á frekar fáförnum stað í Breiðholtinu standi upp úr. Við hreinlega gleymdum honum en leystum hann um kvöldamatarleytið en þá var búinn að dúsa þar í dágóðan tíma.
Meðan á þessari sögustund stóð fékk ég yfir mig áfengi í formi munnvatns félagans í tíma og ótíma. Ég fann hvernig bjórlyktin lagðist yfir andlit mitt því bað ég hann að færa sig aðeins frá mér. Hann tók því nú ekkert sélega vel og fannst ég smámunasamur. Þegar heim var komið þvoði ég mér all hressilega til að losna við áfengislyktina af mér. Þetta kalla ég óbeina drykkju. Já,takk ég er líka hættur að drekka.
Hitti svo félagann daginn eftir og tókum við upp þráðinn þar sem frá var horfið kvöldið áður. Ég ákvað að frussa nokkrum sinnum framan í hann ég vildi sýna honum að ég væri ekkert smámunasamur. Hann tók þessu frussi mínu ekki vel og talaði um að ég væri dóni.
Já, takk ég ætla ekki að byrja drekka aftur, en ég ætla að halda áfram að vera dóni.