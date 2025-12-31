Líkamsárás Akureyri í nótt

Lögreglan sendi frá sér tilkynningu nú í morgun um likamsárás í Miðbæ Akureyrar liðna nótt, í henni segir:
Í nótt var tilkynnt um alvarlega líkamsárás á Akureyri þar sem hnífi hafi verið beitt. Þrír aðilar voru handteknir.
Tveir hinna handteknu reyndust vera með alvarlega áverka og voru þeir fluttir til aðhlynningar á Sjúkrahúsið á Akureyri. Einn hinna handteknu var með tvo stunguáverka og annar með umtalsverða áverka í andliti.
Að læknisskoðun lokinni voru aðilar fluttir í fangageymslu lögreglustöðvarinnar á Akureyri. Rannsókn málsins er á frumstigi.
Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvort farið verður fram á gæsluvarðhald.