Líkamsárás Akureyri í nótt

31. desember, 2025 - 11:11 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Alvarleg líkamsárás í rannsókn
Alvarleg líkamsárás í rannsókn

Lögreglan sendi frá sér tilkynningu nú í morgun um likamsárás í Miðbæ Akureyrar liðna nótt, í henni  segir:

Í nótt var tilkynnt um alvarlega líkamsárás á Akureyri þar sem hnífi hafi verið beitt. Þrír aðilar voru handteknir.

Tveir hinna handteknu reyndust vera með alvarlega áverka og voru þeir fluttir til aðhlynningar á Sjúkrahúsið á Akureyri. Einn hinna handteknu var með tvo stunguáverka og annar með umtalsverða áverka í andliti.

Að læknisskoðun lokinni voru aðilar fluttir í fangageymslu lögreglustöðvarinnar á Akureyri. Rannsókn málsins er á frumstigi.

Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvort farið verður fram á gæsluvarðhald.

Til baka

Nýjast

  • Nærvera í fjarlægð

    • 31.12.2025
    Fyrir marga snúast hátíðirnar um samveru ástvina, þar sem tímanum er varið saman í miðdegislúra eða púsluspil og borðaður er góður matur við hlátrasköll og gantaskap. En það komast ekki allir heim um jólin. Hvort sem það er vegna fjarlægðar, vinnu, ferðalaga eða bara óútreiknanleika lífsins, þá getur reynst einmanalegt að vera fjarri sínum nánustu á þessum tíma árs.

  • Líkamsárás Akureyri í nótt

    • 31.12.2025
    Lögreglan sendi frá sér tilkynningu nú í morgun  um likamsárás í Miðbæ Akureyrar liðna nótt, í henni segir:

  • Björn Gíslason ráðinn verkefnastjóri atvinnuuppbyggingar á Bakka

    • 30.12.2025
    Björn Gíslason hefur verið ráðinn í starf verkefnastjóra atvinnuuppbygginar á Bakka við Húsavík. Hlutverk verkefnastjóra er að ýta úr vör nýjum verkefnum á Bakka við Húsavík, styðja fjárfesta með greinargóðum upplýsingum og samhæfa vinnu lykilaðila að stórum fjárfestingum á svæðinu. Björn mun hefja störf í janúar.

  • Starfsfólk í vinnsluhúsum Samherja á skyndihjálparnámskeiðum

    • 30.12.2025
    Hluti starfsfólks í vinnsluhúsum Samherja á Akureyri og Dalvík sótti í gær skyndihjálparnámskeið með áherslu á rétt viðbrögð í neyð og fyrstu aðstoð í skyndihjálp.

  • Gyða Árnadóttir: Minningar frá Akureyri

    • 30.12.2025
    Gyða Árnadóttir bjó á Akureyri frá barnsaldri og flutti austur í Neskaupstað fyrir átta árum. Hún starfar nú hjá Steininum, sem er nytjamarkaður þar í bæ. Þegar Gyða bjó á Akureyri ráku foreldrar hennar ávaxta- og grænmetisbúð þar og tóku hún og systur hennar virkan þátt í því starfi, og sérstaklega um jólin, þar sem mikið var að gera yfir hátíðirnar.

  • Færðu Völsungi gjöf frá Sjómannadeildinni

    • 30.12.2025
    Sjómannadeild Framsýnar samþykkti á aðalfundi deildarinnar í gær að færa Íþróttafélaginu Völsungi að gjöf sjónvarpstæki í félagsaðstöðuna við íþróttasvæðið á Húsavík. Fyrir liggur að aðstaðan er mikið notuð af ungum sem eldri iðkendum íþrótta á vegum Völsungs. 

  • Net­verslun með á­fengi og vel­ferð barna okkar

    • 30.12.2025
    Við lifum á tímum þar sem umræðan um takmarkanir á lífi okkar er orðin flókin. Sumir halda því fram að allt megi, að frjálst flæði sé alltaf best. Það kann oft að vera farsæl lausn. En raunin er stundum önnur. Takmarkanir eru alls staðar til staðar í lífi okkar af góðum ástæðum.

  • Mikil sala í nýjum bílum

    • 30.12.2025
    Eins og kunnugt er hækka flestar gerðir af nýjum bílum í verði nú um áramót, samhliða þvi sem rafbílastyrkurinn lækkar verulega eða úr 900 þúsund krónum í 500 þúsund krónur.  Vikublaðið kannaði  hvort  góð sala væri í nýjum bílum.

  • Útlit fyrir gott veður um áramótin

    • 30.12.2025
    Það er útlit fyrir gott ,,flugeldaveður" við áramót ef marka má veðurspár sem liggja fyrir.   
Sjá meira