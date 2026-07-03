Líf að færast í Holuna á Húsavík

03. júlí, 2026 - 11:58 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Mynd/Norðurþing
Mynd/Norðurþing

Jarðvegframkvæmdir eru hafnar við nýtt Hjúkrunarheimili á Húsavík. Greint er frá þessu á heimasíðu Norðurþings.

Heimilið verður rúmlega 4.000 fermetrar að stærð og mun hýsa 60 ný hjúkrunarrými. Hönnun heimilisins er í höndum HJARK arkitekta undir stjórn Huldu Jónsdóttur. Við hönnun byggingarinnar var lögð áhersla á að búa til skjólrík útisvæði, tryggja heimilislegt umhverfi, góða vinnuaðstöðu starfsfólks og aðstöðu sem styður við vellíðan íbúa. Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir samdi við Pekron ehf. og Rafklett ehf. um verkefnið í apríl á þessu ári.
Um er að ræða metnaðarfullt verkefni sem verður eitt af stærri uppbyggingar-verkefnum á svæðinu á næstu árum. Byggingin verður reist með stálgrindartækni sem stuðlar að hraðri framkvæmd, auknum fyrirsjáanleika og háum gæðastöðlum í byggingarframkvæmdum.

„Það er frábært að verkefnið sé nú loks hafið með áþreifanlegum hætti og við höfum sannarlega beðið lengi eftir þessum degi, verktími er áætlaður 12. mánuðir þannig að það verður mikið um að vera næsta árið á svæðinu. Grunnurinn sem nú er hafin vinna við var grafinn upphaflega árið 2021. Vinnuvélar Eyþórs ehf. á Húsavík sjá um jarðvegsframkvæmdir það er mjög jákvætt fyrir samfélagið að það verk sé unnið af heimamönnum. Steypuhluti verkefnisins verður boðin út á næstu dögum og að sjálfsögðu vonum við að fyrirtæki hér á svæðinu taki þátt í því verkefni.“ Segir Bergþór Bjarnason sveitarstjóri.

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