Leikskólinn Álfaborg Fyrsta skóflustunga að viðbyggingu

Fyrsta skóflustungan að byggingu nýrrar viðbyggingu við leikskólann Álfaborg var tekin nýverið. Við það tilefni voru samankomin starfsmenn og nemendur leikskólans sem fögnuðu þessum mikilvæga áfanga og fengu að taka þátt.
Það voru Guðrún Hallfríður Björnsdóttir skólastjóri Álfaborgar, Þórunn Sif Harðardóttir sveitarstjóri og Sigurgeir Svavarsson frá Valsmíði ehf. sem tóku fyrstu skóflustunguna, en Valsmíði ehf. mun annast byggingu leikskólans.
Nýr leikskóli mun skapa betri aðstöðu fyrir starfsemi leikskólans og styrkja enn frekar uppbyggingu og þjónustu við yngstu íbúa sveitarfélagsins.