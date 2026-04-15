Landhelgisgæslan býður í heimsókn um borð í varðskipið Þór

Landhelgisgæsla Íslands býður almenningi að heimsækja varðskipið Þór sem verður við bryggju á Akureyri fram á laugardag. Heimsóknin er liður í hátíðarhöldum vegna 100 ára afmælis stofnunarinnar, en af því tilefni hefur Landhelgisgæslan ferðast um landið og boðið landsmönnum að kynna sér starfsemina.
Landhelgisgæslan er með töluverða viðveru á Akureyri þessa daga, meðal annars vegna leitar- og björgunarráðstefnu sem fram fer á morgun á vegum Varðberg, auk afmælishátíðarinnar.
Á morgun, fimmtudag, og á föstudag hefur miðstigi grunnskóla á Akureyri verið boðið að heimsækja skipið og skoða búnað þess. Gert er ráð fyrir að þyrla Landhelgisgæslunnar lendi á Oddeyrarbryggju á morgun um klukkan 11og fá nemendur Brekkuskóla, sem þá verða í heimsókn, sérstakt tækifæri til að skoða þyrluna.
Almenningi gefst kostur á að skoða varðskipið laugardaginn 18. apríl frá kl. 13-16. Áhugasöm eru hvött til að koma um borð og kynna sér fjölbreytt og mikilvægt starf Landhelgisgæslunnar.