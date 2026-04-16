Landhelgisgæslan 100 ára - Varðskip og þyrla í heimsókn

Landhelgisgæslan hefur verið áberandi á Akureyri í dag og verður næstu daga, bæði vegna leitar og björgunarráðstefnu Varðbergs sem haldin var í Háskólanum á Akureyri og vegna 100 ára afmælis Gæslunnar sem fagnað er með fjölbreyttum hætti í ár.
Dómsmálaráðherra var um borð í þyrlu Landhelgisgæslunnar sem lenti á Oddeyrarbryggju um klukkan 11 í dag. Tæplega 200 nemendur og kennarar Brekkuskóla sem voru í afmælisheimsókn um borð í varðskipinu Þór fylgdust spenntir með lendingunni. Nemendurnir fengu í kjölfarið tækifæri til að fræðast um þyrluna og skoða.
Páll Geirdal, skipherra á varðskipinu Þór, tók á móti dómsmálaráðherra um borð í Þór, sýndi skipið og kynnti helstu verkefni áhafnarinnar. Að því búnu var ráðherranum boðið til hádegisverðar með áhöfninni.
Að heimsókn lokinni var annar af tveimur nýjum aðgerðabátum Landhelgisgæslunnar skoðaður fyrir utan Háskólann í Akureyri. Nýju bátarnir eru á kerrum og hægt að sjósetja hvar á landinu sem er.
Landhelgisgæslan á von á fleiri skólaheimsóknum á morgun í tilefni 100 ára afmælisins auk þess sem varðskipið Þór verður opið almenningi á Akureyri milli klukkan 13 og 16 á laugardaginn.
Frá þessu segir á Fb síðu gæslunar
Myndir segja meira en mörg orð og Margrét Þóra var mætt og með myndavélina á lofti í morgun