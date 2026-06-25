Kristjana Stefáns og Svavar Knútur blása í gamlar glæður

Hið margrómaða músíkalska par, Kristjana Stefáns tónskáld og söngkona og Svavar Knútur söngvaskáld, blása til tvennra tónleika í júní til að fagna fimmtán ára afmæli þeirra fyrstu dúettaplötu, sem bar nafnið „Glæður“ og kom út 2011.
Tónleikarnir verða í LYST á Akureyri föstudagskvöldið 26. júní og í Fríkirkjunni í Reykjavík, sunnudagskvöldið 28. júní. Tónleikarnir hefjast kl. 20 á báðum stöðum. Tónleikastaðirnir eru þekktir fyrir prýðilegan hljómburð og fallegt umhverfi.
Auk þess að fagna „afmælisbarninu“ munu þau flytja stórskemmtilega og fallega dúettadagskrá, pipraða með glettni, húmor og kæti og mögulega munu einhver ný og óvænt lög verða dregin fram úr erminni.
Gleði, angurværð, sprell og fíflagangur
Kristjana og Svavar Knútur hafa undanfarin ár vakið verðskuldaða athygli fyrir stórskemmtileg dúettakvöld. Þar ríkir jafnan gleði og angurværð í bland við settlegt sprell og fíflagang og bera þau vinirnir á borð fjölbreytta dagskrá dúetta, sem rúmar allt frá Abba til Dolly Parton með viðkomu hjá Nick Cave og Páli Ísólfssyni, auk frumsaminna laga og hinna ýmsu gleði- og tregabomba.
Þó vissulega fari ævinlega vel um Kristjönu og Svavar í þeirra litla og innilega félagsskap, þá munu að þessu sinni tvær glæsilegar söngkonur mæta í gestahlutverki, þær Svava Rún Steingrímsdóttir og Kristbjörg Ásta Viðarsdóttir, sem hita upp með stuttri dagskrá og syngja með í völdum lögum. Það verður vonandi enginn svikinn af þessari skemmtilegu og hlýlegu tónleikadagskrá og verða hljómplötur auðvitað til sölu, beint frá býli.
MIðasölu er að finna á tix.is og lyst.is og er miðaverð kr. 8.500.