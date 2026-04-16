Kjarnafæði Norðlenska óskar eftir lóð fyrir starfsstöðvar fyrirtækisins

16. apríl, 2026 - 14:44 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Yfirlit yfir Svalbarðseyri þar sem hluti af starfsemi Kjarnafæðis Norðlenska fer fram
Yfirlit yfir Svalbarðseyri þar sem hluti af starfsemi Kjarnafæðis Norðlenska fer fram

Skipulagsráð Akureyrar tók fyrir á fundi sínum í gær erindi frá Kjarnafæði Norðlenska en í þvi óskar Ágúst Torfi Hauksson f.h fyrirtækisins eftir viðræðum við Akureyrarbæ um 2,5 ha lóð undir 7-8.000 fm byggingu fyrir starfsstöðvar fyrirtækisins á svæði austan við Týsnes. Eru jafnframt lögð fram fyrstu drög að afmörkun lóðar á svæðinu.

Skipulagsráð tók jákvætt í erindið og telur að umrætt svæði gæti hentað vel til uppbyggingar á starfsemi Kjarnafæðis Norðlenska ehf. Að mati ráðsins er mikilvægt að meta áhrif uppbyggingar á útivistargæði fólkvangsins í Krossanesborgum og huga að mótvægisaðgerðum þegar svæðið er skipulagt. Er skipulagsfulltrúa falið að afla frekari gagna um svæðið og ræða við umsækjanda um framhald málsins. 

Svæðið er í aðalskipulagi skilgreint sem iðnaðarsvæði.

  • Landhelgisgæslan 100 ára - Varðskip og þyrla í heimsókn

    • 16.04.2026
    Landhelgisgæslan hefur verið áberandi á Akureyri í dag og verður næstu daga, bæði vegna leitar og björgunarráðstefnu Varðbergs sem haldin var í Háskólanum á Akureyri og vegna 100 ára afmælis Gæslunnar sem fagnað er með fjölbreyttum hætti í ár

  • Kjarnafæði Norðlenska óskar eftir lóð fyrir starfsstöðvar fyrirtækisins

    • 16.04.2026
    Skipulagsráð Akureyrar tók fyrir á  fundi sínum í gær erindi frá Kjarnafæði Norðlenska en í þvi óskar Ágúst Torfi Hauksson f.h fyrirtækisins eftir viðræðum við Akureyrarbæ um 2,5 ha lóð undir 7-8.000 fm byggingu fyrir starfsstöðvar fyrirtækisins á svæði austan við Týsnes. Eru jafnframt lögð fram fyrstu drög að afmörkun lóðar á svæðinu.

  • Símafrí sem virkar í Akureyrarbæ

    • 16.04.2026
    Í upphafi kjörtímabilsins byrjaði ég strax að beita mér fyrir því að allir grunnskólar Akureyrarbæjar tækju upp samræmdar símareglur. Ég taldi mikilvægt að skapa skýran ramma um notkun snjallsíma í skólum til að stuðla að betra skólaumhverfi, meiri einbeitingu í kennslu og auknum samskiptum milli nemenda. Ég viðraði þessar hugmyndir á fyrstu mánuðum skólaársins 2022 við sviðstjóra fræðslu- og lýðheilsusviðs og skólastjórnendur grunnskóla Akureyrarbæjar. Við tók afar góð vinna hjá starfshópi árið 2023 en hann var samsettur af kjörnum fulltrúum, fulltrúum foreldra og ungmenna, starfsfólki skóla og starfsfólki af fræðslu- og lýðheilsusviði. Hópurinn vann að því að skoða kosti og galla samræmdra símareglna og símafrís í grunnskólum. Hópurinn átti samráð við foreldra, starfsfólk skóla og nemendur með fjölbreyttum hætti. Í kjölfarið tók símafrí í grunnskólum Akureyrarbæjar gildi í ágúst 2024.

  • Ábyrgð, eftirlit og öryggi á norðurslóðum: Tengsl borgaralegra og hernaðarlegra þátta

    • 16.04.2026
    Varðberg, Norðurslóðanetið, Landhelgisgæsla Íslands, dómsmálaráðuneytið og Háskólinn á Akureyri standa fyrir opinu málþingi í dag milli kl 13 til  17  þar sem sjónum verður beint að leit og björgun á norðurslóðum.

  • Fyrirlestur Benedikts Sigurðarsonar um Laxárdeiluna

    • 16.04.2026
    Benedikt Sigurðarson flytur fyrirlestur í salnum á hjúkrunarheimilinu Lögmannashlíð, Vesturhlíð 9 á Akureyri á morgun, föstudaginn 17. apríl, kl. 13:30. Hann er hluti af viðburðaröð AkureyrarAkademíunnar á þessu ári fyrir íbúa hjúkrunarheimilanna og aðra bæjarbúa. Menningarsjóður Akureyrarbæjar styrkir viðburðinn.

  • Er Loftbrúin næst?

    • 15.04.2026
    Akureyri gegnir lykilhlutverki í atvinnu og þjónustu hér á Norðurlandi. Til þess að Akureyri geti haldið áfram að vaxa og dafna þarf markvissa hagsmunagæslu gagnvart ákvörðunum stjórnvalda sem hafa bein áhrif á samkeppnishæfni bæjarins, hvort sem það tengist samgöngumálum, atvinnumálum, heilbrigðismálum o.s.frv. Það er ljóst að bæjarfulltrúar á Akureyri verða að standa vörð um hag bæjarins. Öflug hagsmunagæsla er brýn þegar viðkemur stórum ákvörðunum stjórnvalda sem hafa áhrif á bæjarfélagið.

  • Landhelgisgæslan býður í heimsókn um borð í varðskipið Þór

    • 15.04.2026
    Landhelgisgæsla Íslands býður almenningi að heimsækja varðskipið Þór sem verður við bryggju á Akureyri fram á laugardag. Heimsóknin er liður í hátíðarhöldum vegna 100 ára afmælis stofnunarinnar, en af því tilefni hefur Landhelgisgæslan ferðast um landið og boðið landsmönnum að kynna sér starfsemina.

  • Hver er skráður þinn nánasti aðstandandi í sjúkraskrá?

    • 15.04.2026
    Í apríl fer af stað vitundarvakning varðandi skráningu nánasta aðstandanda í sjúkraskrá sjúklinga. Markmiðið með verkefninu er að vekja athygli sjúklinga á skráningu nánasta aðstandanda í sjúkraskrá og hvetja þá til að uppfæra skráninguna eftir þörfum.

  • Lóan er komin og sumarkvíðinn líka

    • 15.04.2026
    Sumarið er tími fjölskyldunnar, samveru og frelsis. Eða það ætti að minnsta kosti að vera það, ekki satt? Hjá mörgum barnafjölskyldum er sumarið þó tími púsluspils, samviskubits og kvíða.
