Kjarnafæði Norðlenska óskar eftir lóð fyrir starfsstöðvar fyrirtækisins

Skipulagsráð Akureyrar tók fyrir á fundi sínum í gær erindi frá Kjarnafæði Norðlenska en í þvi óskar Ágúst Torfi Hauksson f.h fyrirtækisins eftir viðræðum við Akureyrarbæ um 2,5 ha lóð undir 7-8.000 fm byggingu fyrir starfsstöðvar fyrirtækisins á svæði austan við Týsnes. Eru jafnframt lögð fram fyrstu drög að afmörkun lóðar á svæðinu.
Skipulagsráð tók jákvætt í erindið og telur að umrætt svæði gæti hentað vel til uppbyggingar á starfsemi Kjarnafæðis Norðlenska ehf. Að mati ráðsins er mikilvægt að meta áhrif uppbyggingar á útivistargæði fólkvangsins í Krossanesborgum og huga að mótvægisaðgerðum þegar svæðið er skipulagt. Er skipulagsfulltrúa falið að afla frekari gagna um svæðið og ræða við umsækjanda um framhald málsins.
Svæðið er í aðalskipulagi skilgreint sem iðnaðarsvæði.