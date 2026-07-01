K 16 bauð lægst i byggingu stúdentagarða

01. júlí, 2026 - 10:57 Margrét Þóra Þórsdóttir
 Fimm tilboð bárust í byggingu nýrra stúdentagarða við Norðurslóð og átti fyrirtækið K16 ehf lægsta …
 Fimm tilboð bárust í byggingu nýrra stúdentagarða við Norðurslóð og átti fyrirtækið K16 ehf lægsta boð

 Fimm tilboð bárust í byggingu nýrra stúdentagarða við Norðurslóð og átti fyrirtækið K16 ehf lægsta boð. 

Boðin eru eftirfarandi:

Tilboðsgjafi

Tilboð

% af áætlun

K16 ehf

4.499.044.168,-

94.8%

BB-Byggingar

4.656.013.655,-

98.1%

Eykt

4.764.042.787,-

100.4%

Ístak

5.045.774.814,-

106.3%

GG-Verk

5.445.686.503,-

114.7%

Kostnaðaráætlun fyrir verkið er kr. 4.747.396.319,- Inni í tilboðum er vinna vegna jarðvinnu og aðstöðu, burðarvirki, lagnir, raflagnir, frágangur innanhúss, utanhúss og á lóð og aukaverk.

Fyrir utan tilboð er kaup og uppsetning á lyftum, aðgangsstýringar- og öryggiskerfum, netbúnaður og lausabúnaður.

Samið við K16

Jóhannes Baldur Guðmundsson framkvæmastjóri Félagsstofnunar stúdenta á Akureyri segir að stjórn hafi farið yfir tilboðin og samþykkt að ganga til samninga við lægstbjóðenda, K16 ehf uppfyllt fyrirtækið þær kröfur sem settar voru á bjóðendur í útboðinu, „K16 ehf uppfyllti kröfur og verður því gengið til samninga við þá um þetta afar flotta verkefni. K16 ehf er reynslumikill verktaki og er ég afar spenntur að hefja samstarfið með þeim,“ segir Jóhannes.

Hann segir að í undirbúningi þessa verkefnis, sem hófst formlega 2021 var meðal annars greint hver eftirspurn stúdenta síðustu ára var eftir íbúðum og hver þróun á Norðurlöndunum hafi verið. „Niðurstaðan var að auka þyrfti minna húsnæði og minnka framboð á stærra húsnæði, en eftirspurn eftir 3ja herbergja íbúðum hefur verið að minnka en á FÉSTA mest af þeim,“ segir Jóhannes.

Selja íbúðir við Kjalarsíður og Skarðshlíð

Stjórn FÉSTA hafi því tekið þá ákvörðun að fara í byggingu nýrra námsgarða og um leið aðlaga eignasafn sitt samkvæmt eftirspurn síðustu ára, þannig að nýir námsgarðar væru ekki hrein viðbót við núverandi framboð, heldur yrðu Kjalarsíða 1A og Skarðshlíð 46 seld, bæði til að auka framboð á minni húsnæði á skynsaman hátt, en einnig að losa eigið fé sem hægt væri að nýta í nýju stúdentagarðana, til að minnka skuldsetningu og þ geta boðið hagstæðari leigu á nýju stúdentagörðunum.“

Jóhannes segir að samkvæmt áætlunum í útboðinu sé gert ráð fyrir að amk helmingur stúdentagarðanna verði klárir fyrir skólaárið 2028-29, eða eftir 2 ár og framkvæmum ljúki og allt verði klárt fyrir skólaárið 2029-2030.

Þær framkvæmdir sem hafnar eru á og við lóðina Norðurslóð 3-5-7 er á vegum Norðurorku, en þau eru að undirbúa þessar framkvæmdir með því að leggja stofnlagnir að lóðinni og færa lagnir sem þveruðu lóðina.

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