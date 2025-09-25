Jól í skókassa

25. september, 2025 - 15:17 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Enn á ný er kvatt til þátttöku í verkefninu Jól í skókassa
Enn á ný er kvatt til þátttöku í verkefninu Jól í skókassa

Enn á ný er kvatt til þátttöku í verkefninu Jól í skókassa. Þetta er tuttugasta og annað árið í röð sem það er haldið. Á þessum rúmlega 20 árum höfum við sent börnum og ungmennum í Úkraínu um það bil eitt hundrað þúsund jólagjafir.

Þau sem fá slíka gjöf eru einstaklingar sem búa við fátækt, sjúkdóma, munaðarleysi og aðrar þær aðstæður sem gerir líf þeirra erfitt. Við fáum á hverjum degi fréttir af stríði í Úkraínu sem bætist ofan á allt annað. Fólk hefur flúið svæði þar sem bardagar eiga sér stað og sprengjum er varpað á mörg svæði í landinu. Börn eru oftar en ekki fórnarlömb í slíkum aðstæðum. Þegar verkefnið hófst upp úr síðustu aldamótum var ástandið afar erfitt í landinu. Hvað þá núna. Svo þörfin hefur aldrei verið meiri.

KFUM og KFUK á Íslandi vinnur þetta verkefni í samstarfi við KFUM í Úkraínu. Hér heima vinnur fjöldi fólks í sjálfboðavinnu við að taka á móti kössum, flokka þá og yfirfara og pakka þeim í gám sem sendur er út til Úkraínu um miðjan nóvember. Eimskip hefur styrkt verkefnið varðandi flutning til meginlandsins þaðan sem gámurinn er gjarna fluttur á bíl á áfangastað. Þar taka sjálfboðaliðar á móti varningunum og sjá um dreifingu. Þau hafa mjög góða vitneskju um hvar gjafirnar eiga best heima þannig að allir pakkar skila sér á rétta staði.

Á heimasíðu verkefnisins má finna allar frekari upplýsingar um verkefnið og um móttökustaði og dagsetningar, www.skokassar.is. Einnig á facebook síðu verkefnisins.

Frá þessu segir í tilkynningu

Til baka

Nýjast

  • Jól í skókassa

    • 25.09.2025
    Enn á ný er kvatt til þátttöku í verkefninu Jól í skókassa. Þetta er tuttugasta og annað árið í röð sem það er haldið. Á þessum rúmlega 20 árum höfum við sent börnum og ungmennum í Úkraínu um það bil eitt hundrað þúsund jólagjafir.

  • Sorglegt að málið hafi farið í þennan farveg

    • 25.09.2025
    „Þetta er afskaplega sorglegt mál og leitt til þess að hugsa að það hafi farið í þennan farveg, því vel var hægt að grípa inn í miklu fyrr,“ segir Leifur Þorkelsson framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlands. Íbúðarhús að Hamaragerði 15 á Akureyri var boðið upp í vikunni, en HNE hefur staðið í miklu stappi við lóðarhafa um að sinna tiltekt á lóðinni sem er full af bílum í mismunandi ástandi. Um var að ræða framhaldssölu, en upphaf uppboðs hafði þá þegar farið fram.

  • Borun á Ytri Haga

    • 25.09.2025
    Á heimasíðu Norðurorku er  í dag ítarleg  og fræðandi frásögn af borun á fyrstu djúpu vinnsluholunni við Ytri-Haga á Árskógsströnd.  Holan var boruð í sumar  og sáu starfsfólk Ræktunarsambands Flóa og Skeiða um verkið  og jarðborinn Sleipnir notaður.

  • Gott ferðamannasumar í Hrísey

    • 25.09.2025
    Fjöldi ferðamanna sem leggur leið sína til Hríseyjar að sumarlagi hefur aukist jafnt og þétt um árin, jafnt þeir sem koma í dagsheimsóknir og þeir sem dvelja lengur. Því fylgja bæði tækifæri og áskoranir segir í fundargerð Hverfisnefndar Hríseyjar. Þrjár hátíðir voru haldnar í Hrísey á liðnu sumri og gengu allar vel.

  • Nýr slökkviliðsbíll til Grímseyjar

    • 25.09.2025
    Fjórum nýjum, sér útbúnum slökkvibílum hefur verið ekið á fjóra innanlandsflugvelli víða um land þar sem þeir verða afhentir til notkunar. Bílarnir verða notaðir til viðbragðs á flugvöllunum á Bíldudal, Gjögri, í Grímsey og á Hornafirði. Bílarnir eru af gerðinni Ford F550 og voru gerðar á þeim breytingar í Póllandi

  • Verkmenntaskólinn á Akureyri - Sveinspróf í vélvirkjun um liðna helgi

    • 25.09.2025
    Um liðna helgi var sveinspróf í vélvirkjun í húsakynnum málmiðnbrautar VMA. Sveinsprófinu var skipt upp í skriflegt próf, smíðaverkefni, bilanaleitarverkefni, slitmælingarverkefni, suðuverkefni, frágang smíðaverkefnis og vinnuhraða við smíðaverkefnið og var hver þáttur metinn sérstaklega. Standast þurfti alla prófþætti prófsins til að ljúka sveinsprófinu.

  • „Fyrir fólk sem vill upplifa eitthvað einstakt“

    • 24.09.2025
    Matur, hönnun og nýsköpun á HönnunarÞingi 2025

  • Í kjölfar Kveiks - Að gefnu tilefni

    • 24.09.2025
    Í ljósi þáttar Kveiks varðandi snyrtistofur þá ætla ég að fá að koma með nokkra punkta til að bæta við þetta mál.  

  • Listaverkið við ÚA eins og nýtt:

    • 24.09.2025
    Listaverkið "Mitt á milli nálægðar og endalausrar fjarlægðar", sem stendur við inngang fiskvinnslu Útgerðarfélags Akureyringa við Fiskitanga, hefur verið lýst upp. 
Sjá meira