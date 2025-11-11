Á jarðýtunni á móti straumnum

11. nóvember, 2025 - 16:55 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Margrét Dana Þórsdóttir Mynd vma.is
Margrét Dana Þórsdóttir Mynd vma.is

Margrét Dana Þórsdóttir setur það síður en svo fyrir sig að sigla á móti straumnum. Hún leggur stund á nám í vélstjórn í VMA, námsbraut þar sem karlar hafa í gegnum tíðina verið í miklum meirihluta. Og svo er enn, segir í spjalli við Margréti Dönu a vefsíðu Verkmenntaskólans á Akureyri þar sem finna má viðtal við hana

Margrét segist ekki einu sinni leiða hugann að því að hún sé ein af fáum konum í þessu námi, hún sé vön því úr verktakabransanum, sem hún hefur tengst frá blautu barnsbeini, að flestir vinnufélagarnir séu karlar.

Margrét Dana hefur lifað og hrærst í vélaheiminum frá því hún man eftir sér. Hjá fjölskyldufyrirtækinu Skútabergi ehf. hefur Margrét unnið á vélum undanfarin ár og raunar segist hún, eftir að skólinn byrjaði, fara um hverja helgi á suðausturhornið til þess að vinna. Þar kemur Skútaberg, sem undirverktaki fyrir Ístak, að því að byggja upp 17 km vegarkafla á hringveginum.

Áhuginn á vélum og reynslan af því að hafa unnið í þessari atvinnugrein beindu Margréti í að læra vélstjórn. Hún segir að í raun hafi ekkert annað komið til greina. Fyrsta námsárið, veturinn 2022-2023, var hún á brautabrú en síðan fór hún í grunndeild málmiðnaðar, sem er eins árs nám, og loks lá leiðin í vélstjórn. Hún segist ekki hafa ákveðið hversu langt hún fari í vélstjórninni en námið skiptist í fjögur námsstig: A, B, C og D og veitir hvert um sig ákveðin réttindi samkvæmt reglugerð. Lokastig námsins er til D réttinda sem gefur starfsréttindi í stöðu yfirvélstjóra og 1. vélstjóra á skipum með ótakmarkað vélarafl.

Vélstjórnin er blanda af verklegu og bóklegu námi. Þegar við hittum Margréti var hún í kennslustund í málmsuðu hjá Herði Óskarssyni í húsnæði málmiðnbrautar en vélstjórar þurfa að kunna skil á hinum ýmsu suðuaðferðum. Margrét segir að vélstjórnarnámið sé vissulega massíft og krefjandi og því þurfi að leggja mikið á sig. En það sé allt í lagi því námið sé mjög áhugavert og gefandi. Fyrir sig sé bóklegi hlutinn sérstaklega krefjandi því hún glími við bæði les- og talnablindu. En með því að nýta sér öll þau hjálpartæki sem nú séu aðgengileg í tölvuheiminum, til dæmis að fá lesna texta, sé allt hægt og því láti hún les- og talnablinduna ekki stoppa sig. En trúlega þurfi hún að hafa meira fyrir náminu en margur annar. „Ég horfi ekki á þetta sem hindrun, fyrst og fremst er þetta eitthvað sem ég þarf að kljást við og þá bara geri ég það,“ segir Margrét.

Þegar Margrét hafði aldur til tók hún vinnuvélapróf og vinnur því jöfnum höndum á hinum ýmsu vinnuvélum. Jarðýtan segir hún að sé í sérstöku uppáhaldi. En hún þarf að bíða í ríflega tvö ár, þar til hún verður 21 árs, eftir því að taka meiraprófið og fá í kjölfarið réttindi til þess að keyra stærri bifreiðar, þar með talda vöru- og steypubíla.

Til baka

Nýjast

  • Á jarðýtunni á móti straumnum

    • 11.11.2025
    Margrét Dana Þórsdóttir setur það síður en svo fyrir sig að sigla á móti straumnum. Hún leggur stund á nám í vélstjórn í VMA, námsbraut þar sem karlar hafa í gegnum tíðina verið í miklum meirihluta. Og svo er enn, segir í spjalli við Margréti Dönu á vefsíðu Verkmenntaskólans á Akureyri þar sem finna má viðtal við hana

  • Nýr samstarfssamningur um þjónustu Fjölsmiðjunnar

    • 11.11.2025
    Á vef Akureyrarbæjar er sagt frá að í dag undirrituðu Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Akureyrar, og Erlingur Kristjánsson, forstöðumaður Fjölmiðjunnar, nýjan samstarfssamning um þjónustu Fjölsmiðjunnar á Akureyri.

  • Starfsemi Vélfags stöðvuð tímabundið

    • 11.11.2025
    Starfsemi Vélfags hefur verið stöðvuð tímabundið og starfsmenn sendir heim, þetta segir í tilkynningu frá forsvarsmönnum fyrirtækisins  sem birt  er á Facebooksíðu  Vélfags nú fyrir skömmu.  

  • Nýr göngustígur í Hrísey nýtur vinsælda

    • 11.11.2025
    Fyrr á árinu var nýr göngustígur á vestanverðri Hrísey kláraður en hann liggur meðal annars að nýjum áningarstað sem útbúinn hefur verið þar sem áður var gömul steypustöð við sjávarbakkann.

  • Fallorka hættir sölu á rafmagni til heimila og fyrirtækja 1 jan. n.k.

    • 10.11.2025
    Hér með tilkynnist að Fallorka mun frá og með 1.janúar 2026 hætta allri sölu á rafmagni til heimila og fyrirtækja og beina starfsemi sinni að framleiðslu á raforku. Þann 1.júlí sl. gerðu Fallorka og Orkusalan með sér samning um að Orkusalan bjóði viðskiptavinum Fallorku þjónustu sína og selji þeim raforku á hagstæðum kjörum. Með því tryggir Fallorka að viðskiptavinir þeirra verði ekki fyrir óþægindum við þessar breytingar og hafi auðvelt aðgengi að söluaðila rafmagns.

  • Þorgerður utanríkisráðherra sviptir Vélfag undanþágu áður en dómur fellur!

    • 10.11.2025
    Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, hefur hafnað beiðni Vélfags ehf. um framlengingu á tímabundinni undanþágu frá þvingunaraðgerðum – án þess að leggja fram nein gögn, rök eða lögmæta málsmeðferð, segir í tilkynningu á facebooksíðu Vélfags.

  • Skáldkonur í Sigurhæðum 

    • 10.11.2025
    Fljótlega eftir að Guðrún Runólfsdóttir og Matthías Jochumsson ákváðu að taka við prestsembættinu á Akureyri og fluttust norður hóf Matthías útgáfu á nýju dagblaði á Akureyri sem fékk nafnið Lýður. Í fyrsta tölublaðinu árið 1888 fjallar Matthías um þrjú nýútkomin ritverk eftir þær Ingibjörgu Skaptadóttur, Ólöfu Sigurðardóttur frá Hlöðum og Torfhildi Hólm.

  • Samherji einn af helstu samstarfsaðilum HSÍ

    • 10.11.2025
    Handknattleikssamband Íslands (HSÍ) og Samherji hf. hafa undirritað samstarfssamning þar sem Samherji kemur inn sem einn af helstu samstarfsaðilum landsliða HSÍ á komandi árum.

  • Eik styrkir Kaon

    • 10.11.2025
    Eik fasteignafélag, eigandi Glerártorgs,hefur veitt styrk til Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis.
Sjá meira