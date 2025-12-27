Áramótabrennan lýsir upp nýárshátíðina

Áramótabrenna Akureyringa, ein elsta og glaðlegasta hefð bæjarins, er nú staðfest fyrir gamlárskvöldið 2025. Hún verður haldin á sama stað og í fyrra, fyrir sunnan golfvöllinn á Jaðri, þar sem jólin mæta nýja árinu í logandi ljóma og hlýrri samkomu. Samkvæmt upplýsingum frá Akureyrarbæ verður kveikt í brennunni kl. 20:30 rétt eins og undanfarin ár, og allir eru velkomnir til að njóta þessarar hátíðlegu uppákomu.
Jón Birgir Gunnlaugsson, verkefnastjóri umhverfismála, segir að veðrið muni auðvitað hafa áhrif á aðsókn en vonast er til að það verði gott og að brennan verði svipuð að stærð og í fyrra.
Orðspor um staðsetningu skapar spennu
„Áratugalöng hefð er fyrir áramótabrennum víða um land. Akureyringar hafa lengi haft sína brennu í hávegum, en því miður er orðið býsna þröngt um þau brennusvæði sem áður hafa verið notuð,“ segir Ragnar Hólm Ragnarsson, kynningarfulltrúi Akureyrarbæjar. Hann bætir við að Jaðar sé ákjósanlegur en það sé vandasamt að finna gott brennusvæði í bæjarlandinu á því herrans ári 2025. „Vonandi tekst að halda fallega brennu á góðum stað,“ segir Ragnar.
Flugeldasýning, öryggi og umhverfisvæn gleði
Í fyrra var brennan haldin sunnan við golfvölinn að Jaðri og var kveikt í henni kl. 20:30. Flugeldasýning, skipulögð af Björgunarsveitinni Súlum í samstarfi við Norðurorku, hófst svo klukkan 21:00.
Jón Birgir segir að 200-300 manns hafi mætt síðustu tvö ár. Akureyrarbær sér um uppsetningu og frágang með kostnaði á bilinu 1,5-2 milljónir króna með enga styrktaraðila. Bæjarbúar eru hvattir til að setja flugeldarusl í sérstaka gáma við Bónus í Naustahverfi og Langholti, auk grenndarstöðvar við Ráðhúsið til að tryggja umhverfisvernd.
Veðrið stoppar mann ekki ef maður ætlar sér að mæta á brennuna
Hefð sem sameinar bæjarbúa
Áramótabrennan er hjartsláttur áramóta á Akureyri, sameinar íbúa og ferðamenn og markar hátíðlegan lokapunkt ársins. Á seinni árum hefur engin dagskrá verið nema flugeldasýningin, en hefðin heldur áfram að laða að fólk.
Eins og nefnt var hér að framan getur veður haft áhrif á aðsókn en Akureyrarbær er staðráðinn í að viðhalda hefðinni. „Brennan er tákn um samstöðu og gleði,“ segir Ragnar Hólm – og bæjarbúar bíða spenntir eftir henni.
Sonja Lind Guðmundsdóttir/SLG
Greinarhöfundur er nemi á 2. ári í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri (HA). Þessi grein er hluti af lokaverkefni í áfanganum, samkvæmt samningi milli Vikublaðsins og HA.