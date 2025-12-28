Kirkjusókn á Akureyri mjög góð

28. desember, 2025 - 16:32 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Glerárkirkja
Glerárkirkja

Mjög góð kirkjusókn hefur verið á Akureyri um jólin og er greinilegt að það færist í vöxt að fólk sæki messu í sina kirkju.

,,Alls voru 927 gestir samanlagt í jólamessum Akureyrar og Laugalandsprestakalls, þetta er mjög góð kirkjusókn og betri en undarfarin ár, við höfum ekki séð svona í langan tíma" sagði sr. Hildur Eir Bolladóttir prestur við Akureyrarkirkju í samtali við Vikublaðið. 

Séra Hildur Eir Bolladóttir 

Aðspurð hverju hún þakkaði þennan aukna áhuga fólk  á þvi að mæta til messu  sagði Hildur ,,Ég held að það séu pendúláhrifin. Fólk elskar kirkjuna en fer stundum í fýlu við hana eins og við mömmu sína og elskar hana þá bara úr fjarlægð og svo fer það að sakna hennar og finnur að hún er kletturinn í lífinu og það kemur til baka.

Þetta er ekki spurning um persónur heldur líðan þjóðar, kirkjan er festi í lífinu eins og allar góðar mömmur" sagði  Hildur ennfremur.

Aftansöngur á aðfangadagur vel sóttur  í Glerárkirkju

,,Við upplifum að þátttaka um jól sé góð og í takti við það sem hefur verið undanfarin ár.  Hér hefur hinsvegar verið breytt dagskrá, færri athafnir en áður. Aðfangadagur var vel sóttur en það var eitthvað rétt tæplega 300 manns sem komu til aftansöngs og miðnæturmessu" sagði sr. Sindri Geir Óskarsson prestur við Glerárkirkju.

Séra Sindri Geir Óskarsson

Og hann bætir við: ,,Jóladagur hefur alltaf verið rólegur hér og við reyndum að vera með eina messu á dvalarheimilinu Lögmannshlíð í stað þess að messa í Glerárkirkju og svo uppfrá í von um að reyna að ná samfélaginu hér saman þar, en það varð frekar rólegt eða rétt yfir 40 manns.

Svo var ekkert helgihald annan í jólum og næst verður á gamlárs kl. 17" sagði sr. Sindri Geir að lokum.

 

 

 

Til baka

Nýjast

  • Kirkjusókn á Akureyri mjög góð

    • 28.12.2025
    Mjög góð kirkjusókn hefur verið á Akureyri um jólin  og er greinlegt að það færist í vöxt að  fólk sæki messu í sina kirkju.

  • Jólahefðir Sundfélagsins Óðins

    • 28.12.2025
    Ár hvert heldur Sundfélagið Óðinn í sínar rótgrónu og litríku jólahefðir sem hafa í gegnum árin skapað ógleymanlegar minningar fyrir bæði iðkendur og samfélagið í kringum félagið. Þrjár hefðir standa þar upp úr, hressilegt og óútreiknanlegt desembermót, töfrandi jólaæfing sundskólans og Þorláksmessuáskorunin.

  • Leiðir sem liggja víða

    • 28.12.2025
     -Heiðrún Jónsdóttir ólst upp á Húsavík og rifjar upp æskuárin með mikilli hlýju.

  • Mikil umferð um Akureyrarflugvöll í dag.

    • 27.12.2025
    Mikil umferð var um Akureyrarflugvöll í dag, þrjú millilandaflug voru til viðbótar við innanlandsflugið.

  • Brák hefur samið við Flóru menningarhús

    • 27.12.2025
    Nýgerð myndlist er veigamikill hluti af menningarstarfsemi í Sigurhæðum og einn kjarna þáttur í að skapa frjótt samtal við menningararf staðarins og húsið Sigurhæðir 

  • Minjasafnið á Akureyri Jólin sem hluti af safnastarfinu

    • 27.12.2025
    „Jólin eru stór hluti af starfinu okkar,“ segir Haraldur Þór Egilsson safnstjóri þegar hann lýsir aðventunni hjá Minjasafninu á Akureyri. Á hverju ári koma um eða yfir þúsund börn og kennarar í jólafræðslu sem hefur verið fastur liður í áratugi. Fræðslan fer fram bæði á Minjasafninu sjálfu, í Nonnahúsi og í Minjasafnskirkjunni og hefur fest sig rækilega í sessi sem mikilvægur hluti af jólaundirbúningi margra skóla.

  • „Þetta setur tóninn fyrir jólin“

    • 27.12.2025
    Jólasveinarnir halda hefðinni á lífi í Reykjadal.

  • Áramótabrennan lýsir upp nýárshátíðina

    • 27.12.2025
    Áramótabrenna Akureyringa, ein elsta og glaðlegasta hefð bæjarins, er nú staðfest fyrir gamlárskvöldið 2025. Hún verður haldin á sama stað og í fyrra, fyrir sunnan golfvöllinn á Jaðri, þar sem jólin mæta nýja árinu í logandi ljóma og hlýrri samkomu. Samkvæmt upplýsingum frá Akureyrarbæ verður kveikt í brennunni kl. 20:30 rétt eins og undanfarin ár, og allir eru velkomnir til að njóta þessarar hátíðlegu uppákomu.

  • Koma jólin ekki samt?

    • 27.12.2025
    Ari Svavarsson rifjar upp jólin á Akureyri og veltir fyrir sér um hvað hátíðirnar snúist í raun og veru Það er margt sem breytist með aldrinum, en jólin fylgja manni í gegnum æviskeiðin í ýmsum myndum. Ari Svavarsson, listamaður, rifjar upp minningar liðinna jóla og heldur því fram að kjarninn hafi alltaf verið sá sami, þrátt fyrir aukna efnishyggju og kaupmannajól nútímans.
Sjá meira