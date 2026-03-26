Ingibjörg Elín Halldórsdóttir ráðin framkvæmdastjóri Rauða krossins

26. mars, 2026 - 10:37 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Inigbjörg Elin Halldórsdóttir framkvæmdastj. Rauða krossins Mynd Aðsend
Stjórn Rauða krossins á Íslandi hefur ráðið Ingibjörgu Elínu Halldórsdóttur sem framkvæmdastjóra félagsins og mun hún hefja störf 1. maí næstkomandi. Ingibjörg gegndi þar til nýverið stöðu deildarstjóra Rauða krossins við Eyjafjörð en undanfarna mánuði hefur hún starfað sem sérfræðingur í forsætisráðuneytinu.
 
„Ég er full tilhlökkunar að taka við starfi framkvæmdastjóra Rauða krossins á Íslandi enda á félagið, starfsfólk þess og sjálfboðaliðar, alveg sérstakan stað í hjarta mínu,“ segir Ingibjörg. „Ég geri mér á sama tíma fulla grein fyrir þeim gríðarstóru áskorunum sem eru fram undan nú á tímum töluverðrar ókyrrðar og óvissu í heimsmálunum.“
Nefnir Ingibjörg sem dæmi að mannúðarsamtök á borð við Rauða krossinn eigi í vök að verjast fjárhagslega. „Í því samhengi er gott að minna á að Rauði krossinn sinnir mikilvægu hlutverki í almannavörnum og neyðarviðbrögðum. Þar skiptir net sjálfboðaliða um allt land – og um allan heim – lykilmáli. Sjálfboðaliðar okkar eru til staðar í nærsamfélaginu, tilbúnir að veita stuðning og aðstoð þegar á þarf að halda.“
 
Vill þétta raðirnar innanlands
 
Ingibjörg segir verkefnið framundan að þétta raðirnar innanlands, ýta enn frekar undir starf félagsins á landsbyggðinni og halda áfram að styðja við fólk í viðkvæmri stöðu, hér heima og erlendis. „Rauði krossinn vill vera til staðar fyrir öll þau sem þarfnast aðstoðar. Í umhverfi sem er síbreytilegt þurfum við að vera sveigjanleg, tilbúin að aðlagast nýjum veruleika og vera fljót að bregðast við þegar á reynir. Félagið nýtur trausts í íslensku samfélagi og við verðum að sýna og sanna að við ætlum okkur að standa áfram undir því trausti.“
Ingibjörg er 46 ára, fædd árið 1980. Hún útskrifaðist með B.A.-gráðu af félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri (HA) árið 2014 og hefur sótt sér ýmsa viðbótarmenntun, m.a. í almennri stjórnun og áfallastjórnun. Á árunum 2011–2014 starfaði hún við HA þar sem hún sinnti m.a. erlendum verkefnum og samskiptum. Þá var hún fulltrúi Íslands í stjórn Norræna sumarháskólans á árunum 2012–2015.
 
,,Heim" til Rauða krossins
 
Ingibjörg hóf störf fyrir Rauða krossinn árið 2015 í heimabæ sínum Akureyri, fyrst sem verkefnastjóri deilda félagsins á Norðurlandi en frá 2018 sem deildarstjóri Eyjafjarðardeildar. Góður og fjölbreyttur árangur náðist í starfi deildarinnar undir hennar stjórn, m.a. fjölgaði sjálfboðaliðum um tæp 40 prósent og breidd í verkefnum jókst að sama skapi.
Af starfi deildarstjóra lét Ingibjörg um áramót er hún fluttist búferlum til Reykjavíkur ásamt eiginmanni sínum, Haraldi Loga Hringssyni, og hóf störf sem sérfræðingur og ritari ráðuneytisstjóra í forsætisráðuneytinu.
Nú er hún hins vegar aftur að koma „heim“ til Rauða krossins.
 
„Við erum afar ánægð að fá Ingibjörgu Halldórsdóttur aftur til liðs við okkur, og nú sem framkvæmdastjóra,” segir Sigríður Stefánsdóttir formaður Rauða krossins. „Við stöndum frammi fyrir krefjandi umhverfi og stórum verkefnum sem takast þarf á við af yfirvegun og með nýjum leiðum. Í það starf þarf leiðtoga sem býr yfir sterkri sýn og drifkrafti. Við í stjórn Rauða krossins trúum að Ingibjörg sé sú manneskja. Hún er framsýn hugsjónamanneskja sem þekkir kjarnann í starfi Rauða krossins en kemur líka með ferskt sjónarhorn að borðinu. Við bjóðum Ingibjörgu Halldórsdóttur, nýjan framkvæmdastjóra Rauða krossins á Íslandi, hjartanlega velkomna til starfa.“
 
Þetta segir í tilkynningu  frá Rauða korssinum i morgun.
  • Síðuskóli hlaut umhverfisverðlaun Terra

    • 26.03.2026
    Síðuskóli hefur hlotið umhverfisverðlaun Terra fyrir árið 2025. Verðlaunin hlýtur eitt fyrirtæki eða stofnun sem sker sig úr hvað varðar flokkun úrgangs ár hvert.

  • Fyrsti áfangi framkvæmda við nýbyggingu SAk boðin út

    • 26.03.2026
    Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir tilboði í útboðsverkið: Sjúkrahúsið á Akureyri – Jarðvinna - Götur, veitur og bílastæði  í auglysingu og má segja að þar með sé fyrsta  skrefið   stigið í átt að þeirri uppbyggingu sem fara skal í  á SAk

  • Sjónum beint að loftþéttleika húsa

    • 26.03.2026
    Það er kunnara en frá þurfi að segja að rakamyndun og mygla í húsum hefur verið áberandi í fréttum fjölmiðla á undanförnum árum, m.a. í skólum og á dvalarheimilum aldraðra. Ekki aðeins er myglan gríðarlegt fjárhagslegt högg fyrir þá sem fyrir henni verða heldur getur hún valdið óbætanlegu heilsutjóni hjá fólki sem býr eða starfar í húsnæði þar sem myglan nær að búa um sig.

  • Skógræktarfélag Eyfirðinga heggur í verðbólguna

    • 25.03.2026
    Skógræktarfélag Eyfirðinga hugar ekki aðeins að vexti trjágróðurs, heldur lætur sig vexti almennt, og þá sérstaklega stýrivexti, miklu varða.

  • Bára Eyfjörð Jónsdóttir ráðin fjármálastjóri Samherja hf.

    • 25.03.2026
    Bára Eyfjörð Jónsdóttir hefur verið ráðin fjármálastjóri Samherja hf. Bára hefur starfað hjá Samherja um tveggja áratuga skeið og gegnt ábyrgðarstöðum á sviði fjármála þvert á samstæðuna.

  • Ungmenni frá Akureyri stóðu sig með prýði í Stíl hönnunarkeppninni

    • 24.03.2026
    Þann 14. mars fór fram hönnunarkeppnin Stíll í íþróttahúsinu Fagrilundi í Kópavogi. Stíll er árleg keppni félagsmiðstöðva þar sem þátttakendur etja kappi í hárgreiðslu, förðun og fatahönnun út frá fyrirfram ákveðnu þema. Að þessu sinni var þemað „á tímum Viktoríu“.

  • Meint óviðeigandi framkomu starfsmanns á Tröllaborgum haustið 2024 tekin upp að nýju

    • 24.03.2026
    Akureyrarbær hefur ákveðið að fara yfir verklag sitt og innri ferla vegna máls sem kom til kasta lögreglu haustið 2024 og lýtur að meintri óviðeigandi framkomu starfsmanns á leikskólanum Tröllaborgum gagnvart barni í skólanum. Starfsmanni var vikið frá störfum í kjölfar þess að málið kom upp. Málið var á sínum tíma rannsakað af lögreglu en látið niður falla. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Akureyrarbæ.

  • Styrktartónleikar fyrir Úlfar Baldvin annað kvöld.

    • 23.03.2026
    Úlfar er 6 ára Dalvíkingur. Fyrr á árinu greindist hann með æxli í höfði og eiga hann og fjölskylda hans fyrir höndum langt og strangt ferli sem byrjar á lyfjameðferð í Svíþjóð.
