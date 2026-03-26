Ingibjörg Elín Halldórsdóttir ráðin framkvæmdastjóri Rauða krossins

Stjórn Rauða krossins á Íslandi hefur ráðið Ingibjörgu Elínu Halldórsdóttur sem framkvæmdastjóra félagsins og mun hún hefja störf 1. maí næstkomandi. Ingibjörg gegndi þar til nýverið stöðu deildarstjóra Rauða krossins við Eyjafjörð en undanfarna mánuði hefur hún starfað sem sérfræðingur í forsætisráðuneytinu.
„Ég er full tilhlökkunar að taka við starfi framkvæmdastjóra Rauða krossins á Íslandi enda á félagið, starfsfólk þess og sjálfboðaliðar, alveg sérstakan stað í hjarta mínu,“ segir Ingibjörg. „Ég geri mér á sama tíma fulla grein fyrir þeim gríðarstóru áskorunum sem eru fram undan nú á tímum töluverðrar ókyrrðar og óvissu í heimsmálunum.“
Nefnir Ingibjörg sem dæmi að mannúðarsamtök á borð við Rauða krossinn eigi í vök að verjast fjárhagslega. „Í því samhengi er gott að minna á að Rauði krossinn sinnir mikilvægu hlutverki í almannavörnum og neyðarviðbrögðum. Þar skiptir net sjálfboðaliða um allt land – og um allan heim – lykilmáli. Sjálfboðaliðar okkar eru til staðar í nærsamfélaginu, tilbúnir að veita stuðning og aðstoð þegar á þarf að halda.“
Vill þétta raðirnar innanlands
Ingibjörg segir verkefnið framundan að þétta raðirnar innanlands, ýta enn frekar undir starf félagsins á landsbyggðinni og halda áfram að styðja við fólk í viðkvæmri stöðu, hér heima og erlendis. „Rauði krossinn vill vera til staðar fyrir öll þau sem þarfnast aðstoðar. Í umhverfi sem er síbreytilegt þurfum við að vera sveigjanleg, tilbúin að aðlagast nýjum veruleika og vera fljót að bregðast við þegar á reynir. Félagið nýtur trausts í íslensku samfélagi og við verðum að sýna og sanna að við ætlum okkur að standa áfram undir því trausti.“
Ingibjörg er 46 ára, fædd árið 1980. Hún útskrifaðist með B.A.-gráðu af félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri (HA) árið 2014 og hefur sótt sér ýmsa viðbótarmenntun, m.a. í almennri stjórnun og áfallastjórnun. Á árunum 2011–2014 starfaði hún við HA þar sem hún sinnti m.a. erlendum verkefnum og samskiptum. Þá var hún fulltrúi Íslands í stjórn Norræna sumarháskólans á árunum 2012–2015.
,,Heim" til Rauða krossins
Ingibjörg hóf störf fyrir Rauða krossinn árið 2015 í heimabæ sínum Akureyri, fyrst sem verkefnastjóri deilda félagsins á Norðurlandi en frá 2018 sem deildarstjóri Eyjafjarðardeildar. Góður og fjölbreyttur árangur náðist í starfi deildarinnar undir hennar stjórn, m.a. fjölgaði sjálfboðaliðum um tæp 40 prósent og breidd í verkefnum jókst að sama skapi.
Af starfi deildarstjóra lét Ingibjörg um áramót er hún fluttist búferlum til Reykjavíkur ásamt eiginmanni sínum, Haraldi Loga Hringssyni, og hóf störf sem sérfræðingur og ritari ráðuneytisstjóra í forsætisráðuneytinu.
Nú er hún hins vegar aftur að koma „heim“ til Rauða krossins.
„Við erum afar ánægð að fá Ingibjörgu Halldórsdóttur aftur til liðs við okkur, og nú sem framkvæmdastjóra,” segir Sigríður Stefánsdóttir formaður Rauða krossins. „Við stöndum frammi fyrir krefjandi umhverfi og stórum verkefnum sem takast þarf á við af yfirvegun og með nýjum leiðum. Í það starf þarf leiðtoga sem býr yfir sterkri sýn og drifkrafti. Við í stjórn Rauða krossins trúum að Ingibjörg sé sú manneskja. Hún er framsýn hugsjónamanneskja sem þekkir kjarnann í starfi Rauða krossins en kemur líka með ferskt sjónarhorn að borðinu. Við bjóðum Ingibjörgu Halldórsdóttur, nýjan framkvæmdastjóra Rauða krossins á Íslandi, hjartanlega velkomna til starfa.“
Þetta segir í tilkynningu frá Rauða korssinum i morgun.