Hvalaráðstefnan í 11. sinn á Húsavík

25. júní, 2026 - 07:00 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Hvalaráðstefnan í 11. sinn á Húsavík

Hvalaráðstefnan 2026 verður haldinn á morgun, fimmtudaginn 25. júní.

Það er Hvalasafnið á Húsavík sem stendur fyrir viðburðinum sem nú er haldin í ellefta skipti. Að þessu sinni verður viðburðurinn haldinn á STÉTTINNI og hefjast leikar kl. 17.

Viðburðinum verður einnig streymt á Facebook síðu Hvalasafnsins (Húsavík Whale Museum). Á dagskránni eru sex erindi sem öll tengjast hvölum en í mjög víðu samhengi. Ráðstefnan er unninn í samvinnu við Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Húsavík og ráðstefnuna Whales and Humans: Past Entanglements and Current Relations sem fram fór í Reykjavík dagana 22-23 júní.

Nokkrir fyrirlesarar af Whales and Humans munu einnig koma fram á Hvalaráðstefnunni auk fjölda gesta sem koma norður í land sem gestir.
Hvalaráðstefna Hvalasafnsins á Húsavík er hugsuð sem tækifæri fyrir fræðifólk, leiðsögufólk, nemendur og annað áhugafólk um hvalatengd málefni til að hittast og deila nýjustu rannsóknarniðurstöðum um hvalatengdar rannsóknir, bæði í Skjálfandaflóa og um heim allan. ,,Viðburðurinn er því mikilvægur vettvangur milli þeirra sem miðla þekkingu um hvali og leikmanna, svo sem gesta í hvalaskoðunarferðum,"  segir Heiðar Hrafn Halldórsson sem stýrir ráðstefnunni.

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