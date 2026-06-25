Hvalaráðstefnan í 11. sinn á Húsavík

Hvalaráðstefnan 2026 verður haldinn á morgun, fimmtudaginn 25. júní.
Það er Hvalasafnið á Húsavík sem stendur fyrir viðburðinum sem nú er haldin í ellefta skipti. Að þessu sinni verður viðburðurinn haldinn á STÉTTINNI og hefjast leikar kl. 17.
Viðburðinum verður einnig streymt á Facebook síðu Hvalasafnsins (Húsavík Whale Museum). Á dagskránni eru sex erindi sem öll tengjast hvölum en í mjög víðu samhengi. Ráðstefnan er unninn í samvinnu við Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Húsavík og ráðstefnuna Whales and Humans: Past Entanglements and Current Relations sem fram fór í Reykjavík dagana 22-23 júní.
Nokkrir fyrirlesarar af Whales and Humans munu einnig koma fram á Hvalaráðstefnunni auk fjölda gesta sem koma norður í land sem gestir.
Hvalaráðstefna Hvalasafnsins á Húsavík er hugsuð sem tækifæri fyrir fræðifólk, leiðsögufólk, nemendur og annað áhugafólk um hvalatengd málefni til að hittast og deila nýjustu rannsóknarniðurstöðum um hvalatengdar rannsóknir, bæði í Skjálfandaflóa og um heim allan. ,,Viðburðurinn er því mikilvægur vettvangur milli þeirra sem miðla þekkingu um hvali og leikmanna, svo sem gesta í hvalaskoðunarferðum," segir Heiðar Hrafn Halldórsson sem stýrir ráðstefnunni.