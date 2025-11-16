Hvað er raunverulegt aðgengi að menntun?

16. nóvember, 2025 - 14:10 Háskólinn á Akureyri
Frá vinstri: Katrín Ásgeirsdóttir, Rósa Ösp Traustadóttir, Karen Alda Mikaelsdóttir og Kristín Erna …
Frá vinstri: Katrín Ásgeirsdóttir, Rósa Ösp Traustadóttir, Karen Alda Mikaelsdóttir og Kristín Erna Jakobsdóttir

Nú í haust var í fyrsta skipti boðið upp á diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun í Háskólanum á Akureyri og er þetta jafnframt í fyrsta sinn sem slíkt nám er í boði utan höfuðborgarsvæðisins. Í dag stunda fjórir stúdentar námið og við ákváðum að taka púlsinn á hvernig gengur.

Tækifæri fyrir öll til að halda áfram að læra

Námið er afrakstur samstarfsverkefnis Háskólans á Akureyri, Háskólans Íslands og Listaháskóla Íslands um inngildandi háskólanám. Dr. Sara Stefánsdóttir, lektor við Iðjuþjálfunarfræðideild, leiddi verkefnið fyrir hönd HA en markmið þess er að efla menntun, sjálfstæði og atvinnuþátttöku fólks með þroskahömlun og stuðla að samfélagi þar sem öll fá tækifæri til að halda áfram að læra og taka þátt.

„Rannsóknir sýna okkur að fötluðu fólki hefur ekki fjölgað í háskólum í sama mæli og öðrum hópum. Þörfin fyrir þetta nám hefur verið aðkallandi á landsbyggðinni og skortur á inngildandi námsleiðum takmarkar möguleika þeirra á vinnumarkaði.“ Segir Sara og bætir við að staðan sé enn verri sé horft til þess hóps sem er með þroskahömlun.

„Við í HA viljum skapa námsumhverfi þar sem fjölbreyttir nemendahópar eru velkomnir. Þetta er mikilvægt skref í átt að jafnrétti og raunverulegu aðgengi að menntun.“

Dr. Sara Stefánsdóttir, lektor við Iðjuþjálfunarfræðideild

Hvernig er svo í náminu?

Þær Karen Alda Mikaelsdóttir og Rósa Ösp Traustadóttir eru stúdentar á nýju námslínunni og segjast vona að námið hjálpi þeim að komast nær framtíðarmarkmiðum sínum.

„Ég er að reyna að komast nær því sem mig langar að gera í framtíðinni en það er að vinna með fötluðu fólki sem er með alkóhólisma því mér finnst vanta úrræði og mig langar að koma einhverju af stað ef ég get, til dæmis einhverjum svona jafningjastuðningi,“ segir Karen.

Rósa tekur í svipaðan streng og segir: „Ég sótti um að komast í háskólann af því að mig langar að vinna með börnum sem eru með svipaðar fatlanir og ég og hafa svipaða reynslu og ég. Svo er ég búin að læra mikið á tölvu, á Canvas og alveg helling á gervigreindina og það hefur hjálpað mér alveg rosalega mikið, bara mjög gaman að forvitnast um hitt og þetta. Um daginn var ég til dæmis að lesa frétt sem ég skildi ekki nógu vel og setti það inn í Chatgpt og bað um auðlesið og þá skildi ég fréttina.“

Náminu lýkur á tveimur árum og hægt er að velja milli tveggja áherslusviða, annars vegar velsæld barna og hins vegar velsæld fullorðinna. Námið byggir á blöndu af staðnámi, fjarnámi og starfsnámi eins og ýmist annað nám við skólann. Háskólinn er nú þegar vel í stakk búinn til að komast til móts við mismunandi námsaðferðir með góðu fjarnámi og tæknilausnum og markmiðið er að hægt verði að laga námið að hverju og einu. Það nýtist vel í þessu námi þar sem stúdentar geta farið yfir fyrirlestra á eigin hraða og fengið persónulegan stuðning.

Einnig koma að náminu iðjuþjálfunarfræði- og kennarastúdentar sem taka þátt í námskeiðum sem byggja á samstarfi og stuðningi við stúdenta.

Katrín Elva Jóhannesdóttir, stúdent á 3. ári í iðjuþjálfunarfræði, tekur valnámskeið sem felst í að vera námsfélagi stúdenta í diplómanáminu. Henni finnst verkefnið heillandi og það styður vel við nám hennar í iðjuþjálfunarfræði. Hún hafi til dæmis með þessu samstarfi sínu við stúdenta í diplómanáminu fengið tækifæri til að efla samskiptahæfni, fagþroska og sjálfsþekkingu. Hún telur einnig að með þessari námslínu sé verið að skapa fjölbreyttara samfélag innan HA.

Hvað svo?

Háskólinn á Akureyri hefur gert breytingar á aðstöðu undanfarin ár til að koma til móts við fatlaða stúdenta þó að ljóst sé að megi gera betur hvað það varðar.

Haldið verður áfram að vinna að þessum málum innan háskólans í samræmi við samþykkta jafnréttisáætlun og aðgerðaáætlun henni tengda. Það er gert með því að sjá til þess að eftirfylgni með aðgerðum sé tryggð og er starfskraftur í því verkefni hjá háskólanum í dag.

 

Til baka

Nýjast

  • Ég er þakklát

    • 16.11.2025
    1975   Kvennaverkfallið árið 1975 var sögulegur viðburður og vakti heimsathygli. Þá var staða kvenna á Íslandi, með allt öðrum hætti en er í dag.   Samfélagsbreytingar   Það hafa orðið gífurlegar breytingar á íslensku samfélagi undanfarna áratugi, ekki síst er snýr að stöðu kvenna. Á pólitíska sviðinu fóru konur að gera sig meira gildandi en áður og kvennaframboð fór örugglega fyrir brjóstið á einhverjum. Þeir hinir sömu höfðu engan skilning á því hvað frú Vigdís Finnbogadóttir vildi upp á dekk í forsetaframboði sínu. Í viðtölum hafa þessir frumkvöðlar lýst því hvernig mönnum fannst þær frekar og dónalegar.   Staða kvenna í dag á Íslandi   Nú er staðan þannig að konur eru í meirihluta þeirra sem útskrifast úr háskólum. Konur gegna embætti forseta, forseta Alþingis, biskups, forsætisráðherra, utanríkisráðherra, borgarstjóra, bæjarstjóra, forstjóra, rektora háskólanna, lögreglustjóra og svo mætti lengi telja. Heimsþing kvenleiðtoga Nú í vikunni var haldið hér á Íslandi, Heimsþing kvenleiðtoga. Á þeim fundi var kynnt niðurstaða úr nýrri könnun sem kortleggur viðhorf til kvenna og karla í leiðtogastöðum. Ísland er áfram efst á þeim lista og kemur ekki mjög á óvart. Þó eru ákveðin vonbrigði að viðhorf til kvenleiðtoga virðist hafa versnað í mörgum stærstu ríkjum heims á síðustu árum, sérstaklega meðal yngra fólks, t.d. í Bandaríkjunum og Þýskalandi.   Verjum góðan árangur   Það ætti að hvetja okkur til að verja þann góða árangur sem við höfum náð en einnig að vera þakklát. Þessi árangur er sannarlega ekki sjálfsagður og honum var náð vegna baráttu þeirra kvenna sem á undan okkur fóru.   Fjöllum um góðan árangur   Fjalla mætti meira um hversu góðum árangri við höfum náð, önnur ríki horfa til Íslands í jafnréttismálum. Í opinberri umræðu mætti stundum halda að hér væri allt í kalda koli og fremur er tínt til sitthvað sem sannarlega mætti fara betur í stað þess að horfa á heildarmyndina.   Seigla, baráttur, kjarkur og framsýni   Ótrúleg barátta, kjarkur, seigla og framsýni hjá þeim konum sem ruddu brautina fyrir okkur hinar sem eftir koma. Það skiptir máli að viðhalda frábærum árangri og sofna ekki á verðinum. Ísland er það land sem er komið einna lengst i jafnrétti. Konur í mörgum löndum gæfu mikið fyrir það sem við þó höfum. Staða stúlkna og kvenna hefur versnað í öðrum heimshlutum og fara sífellt versnandi.   Stuðningur okkar bestu manna   En ég vil gerast svo djörf að fullyrða að þetta sé ekki eingöngu málefni okkar kvenna og árangur kvenna. Að jafnaði eigum við frábæra feður, bræður, eiginmenn, syni, frændur og vini. Við hefðum ekki náð þessum árangri án þeirra. Vissulega hefur þessi barátta tekið tíma og margir þeirra hafa verið erfiðir. Þá má enn tína til atriði sem enn þarf að berjast fyrir. En við hefðum ekki náð þessum einstaka árangri án þeirra.   Ég er þakklát   Við konur búum við miklu betri aðstæður en fyrir 50 árum. Ísland er leiðandi þegar kemur að frelsi og réttindum kvenna.                          

  • Hvað er raunverulegt aðgengi að menntun?

    • 16.11.2025
    Nú í haust var í fyrsta skipti boðið upp á diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun í Háskólanum á Akureyri og er þetta jafnframt í fyrsta sinn sem slíkt nám er í boði utan höfuðborgarsvæðisins. Í dag stunda fjórir stúdentar námið og við ákváðum að taka púlsinn á hvernig gengur.

  • Bókakynning - Ævintýraheimur íslenskra fugla

    • 16.11.2025
    Ævintýraheimur íslenskra fugla 1 er barnabók sem var að koma út. Hún er eftir Sigurð Ægisson, ætluð aldurshópnum 1–12 ára og er hugsuð þannig, að pabbi, mamma, afi eða amma eða þá eldri systkin lesi úr henni fyrir þau allra yngstu á kvöldin og e.t.v. spjalli um innihaldið. Önnur, sem komin eru í fyrstu bekki grunnskóla, eiga að geta notið hennar án aðstoðar.

  • Styrktarsjóður HSN í Þingeyjarsýslu - Styrkir til tækjakaupa fyrir um 35 milljónir á tæpum tveimur árum

    • 16.11.2025
    Styrktarsjóður HSN í Þingeyjarsýslu veitti á liðnu ári styrki að upphæð 14,6 milljónir króna. Það sem af er þessu árið hefur sjóðurinn fjármagnað tækjakaup fyrir tæplega 20 milljónir króna. Aðalfundur félagsins var haldinn á dögunum þar sem þetta kom fram.

  • Laugaskóli 100 ára

    • 15.11.2025
    Eitt hundrað ára sögu Laugaskóla var minnst með hátíðarhöldum þann 25.október síðastliðinn. Dagskráin hófst kl. 10.00 með því að um 100 boðsgestum var boðið í Þróttó að sjá heimildarmyndina Voru allir hér? - Laugar í 100 ár eftir Ottó Gunnarsson. Stefán Jakobsson samdi lag í tilefni afmælisins sem heitir Voru allir hér og ber því myndin sama heiti, enda voru þeir báðir nemendur við Laugaskóla. Að sýningu lokinni var boðsgestum boðið í hádegismat í mötuneyti skólans. Almenn hátíðadagskrá hófst kl. 14.00 í íþróttahúsinu.

  • Píluæðið heldur áfram á Húsavík

    • 15.11.2025
    Völsungur með yfir hundrað iðkendur

  • Hrafnagilsbúið tilnefnt sem ræktunarbú ársins

    • 15.11.2025
    Hrafnagilsbúið í Eyjafjarðarsveit var eitt af 12 hrossaræktarbúum sem fagráð í hrossarækt valdi til árlegrar heiðursviðurkenningar Bændasamtaka Íslands, sem ræktunarbú ársins. Þetta kemur fram á vefsíðu Eyjafjarðarsveitar.

  • Tími kominn til að hugsa um landið allt

    • 15.11.2025
    Bestu ákvarðanirnar eru teknar þegar við sjáum heildarmyndina. Til að sjá heildarmyndina verðum við að horfa út fyrir nærumhverfi okkar og sjá landið allt, fólkið allt. Núverandi ríkisstjórn virðist þó ekki vera alveg sammála þessu sjónarmiði. Hún sér landið okkar í gegnum þröngan glugga höfuðborgarinnar. Þetta hefur þær afleiðingar að dregið er sífellt úr þjónustu á landsbyggðinni, fjármunum er frekar beint að þéttbýlinu og reglur settar án þess að spurt sé hvernig þær snerta fólk sem býr og starfar utan höfuðborgarsvæðisins.

  • Norðurorka varar við svikapósti

    • 14.11.2025
    Norðurorka vekur athygli á svikapósti með fyrirsögninni Val á raforkusala, þar sem tilkynnt er um ógreiddan rafmagnsreikning. Í framhaldinu er viðtakanda boðið að smella á greiðslusíðu og slá inn kóða sem fylgir póstinum til að ganga frá greiðslu.
Sjá meira