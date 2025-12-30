Björn Gíslason ráðinn verkefnastjóri atvinnuuppbyggingar á Bakka

30. desember, 2025 - 18:16 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Björn Gíslason til vinstri og Bergþór Bjarnason til hægri við undirritun ráðningar í dag
Björn Gíslason til vinstri og Bergþór Bjarnason til hægri við undirritun ráðningar í dag

Björn Gíslason hefur verið ráðinn í starf verkefnastjóra atvinnuuppbygginar á Bakka við Húsavík. Hlutverk verkefnastjóra er að ýta úr vör nýjum verkefnum á Bakka við Húsavík, styðja fjárfesta með greinargóðum upplýsingum og samhæfa vinnu lykilaðila að stórum fjárfestingum á svæðinu. Björn mun hefja störf í janúar.

Umsækjendur um starfið voru 12 talsins og var ráðningarferlið unnið í samstarfi við ráðningarþjónustuna Mögnum.

Björn var framkvæmdastjóri Stefnu frá árinu 2021 og hefur stýrt því fyrirtæki í gegnum miklar breytingar sem leitt hafa til tekjuvaxtar. Áður starfaði Björn m.a. sem fjárfestingarstjóri hjá KEA þar sem hann kom að mati á fjárfestingarkostum og mati á tækifærum og viðskiptahugmyndum sem og sem sjóðsstjóri fjárfestingarsjóðsins Tækifæris hjá Íslenskum verðbréfum til margra ára. Björn hefur setið í stjórnum fjölmargra fyrirtækja og tekið þátt í stefnumótun og rekstri fyrirtækja og mati nýsköpunarhugmynda. Einnig hefur Björn mikla reynslu sem verkefnastjóri þar á meðal hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

Björn er með B.Sc menntun í sjávarútvegsfræði og M.Sc í viðskiptafræði með áherslu á stjórnun og stefnumótun frá Háskólanum á Akureyri auk MBA gráðu frá Copenhagen Business School.

„Ég hlakka til að hefja störf og takast á við spennandi verkefnin sem eru framundan fyrir Bakkasvæðið og atvinnuuppbyggingu í Norðurþingi“ sagði Björn Gíslason, nýráðinn verkefnastjóri við undirritun starfssamnings í dag.

Katrín Sigurjónsdóttir sveitarstjóri segir að mikill áhugi hafi verið fyrir starfinu og að Björn hafi verið ráðinn úr hópi hæfra umsækjenda. „Björn hefur mikla reynslu sem mun nýtast okkur vel í krefjandi verkefnum komandi vikna og mánuða í atvinnuuppbygginu á svæðinu. Það er virkilega ánægjulegt að geta haldið tímalínu með því að klára þessa ráðningu fyrir áramót enda mjög aðkallandi að fá á þessum tímapunkti inn sterkan aðila með skýra sýn á að landa nýjum verkefnum á Bakka“.

Til baka

Nýjast

  • Björn Gíslason ráðinn verkefnastjóri atvinnuuppbyggingar á Bakka

    • 30.12.2025
    Björn Gíslason hefur verið ráðinn í starf verkefnastjóra atvinnuuppbygginar á Bakka við Húsavík. Hlutverk verkefnastjóra er að ýta úr vör nýjum verkefnum á Bakka við Húsavík, styðja fjárfesta með greinargóðum upplýsingum og samhæfa vinnu lykilaðila að stórum fjárfestingum á svæðinu. Björn mun hefja störf í janúar.

  • Starfsfólk í vinnsluhúsum Samherja á skyndihjálparnámskeiðum

    • 30.12.2025
    Hluti starfsfólks í vinnsluhúsum Samherja á Akureyri og Dalvík sótti í gær skyndihjálparnámskeið með áherslu á rétt viðbrögð í neyð og fyrstu aðstoð í skyndihjálp.

  • Gyða Árnadóttir: Minningar frá Akureyri

    • 30.12.2025
    Gyða Árnadóttir bjó á Akureyri frá barnsaldri og flutti austur í Neskaupstað fyrir átta árum. Hún starfar nú hjá Steininum, sem er nytjamarkaður þar í bæ. Þegar Gyða bjó á Akureyri ráku foreldrar hennar ávaxta- og grænmetisbúð þar og tóku hún og systur hennar virkan þátt í því starfi, og sérstaklega um jólin, þar sem mikið var að gera yfir hátíðirnar.

  • Færðu Völsungi gjöf frá Sjómannadeildinni

    • 30.12.2025
    Sjómannadeild Framsýnar samþykkti á aðalfundi deildarinnar í gær að færa Íþróttafélaginu Völsungi að gjöf sjónvarpstæki í félagsaðstöðuna við íþróttasvæðið á Húsavík. Fyrir liggur að aðstaðan er mikið notuð af ungum sem eldri iðkendum íþrótta á vegum Völsungs. 

  • Net­verslun með á­fengi og vel­ferð barna okkar

    • 30.12.2025
    Við lifum á tímum þar sem umræðan um takmarkanir á lífi okkar er orðin flókin. Sumir halda því fram að allt megi, að frjálst flæði sé alltaf best. Það kann oft að vera farsæl lausn. En raunin er stundum önnur. Takmarkanir eru alls staðar til staðar í lífi okkar af góðum ástæðum.

  • Mikil sala í nýjum bílum

    • 30.12.2025
    Eins og kunnugt er hækka flestar gerðir af nýjum bílum í verði nú um áramót, samhliða þvi sem rafbílastyrkurinn lækkar verulega eða úr 900 þúsund krónum í 500 þúsund krónur.  Vikublaðið kannaði  hvort  góð sala væri í nýjum bílum.

  • Útlit fyrir gott veður um áramótin

    • 30.12.2025
    Það er útlit fyrir gott ,,flugeldaveður" við áramót ef marka má veðurspár sem liggja fyrir.   

  • Stefnir í metár í jólavertíðinni – taka á móti allt að 4.000 manns í jólahlaðborð

    • 29.12.2025
    Jólahlaðborð eru gríðarlega vinsæl meðal landsmanna í aðdraganda jóla. Múlaberg á langa hefð að baki og er sennilega stærsti aðilinn á Norðurlandi á því sviði.  -segir Ingibjörg Bergmann Bragadóttir, einn af eigendum og veitingastjóri á Múlabergi

  • Jólalög og jólamyndir -Þröstur Ernir Viðarsson rýnir í úrvalið

    • 29.12.2025
    Þröstur Ernir Viðarsson fjölmiðlafræðingur ólst upp í Bolungarvík en hefur verið búsettur á Akureyri síðan 2007. Hann er giftur Hrafnhildi Jónsdóttir hjúkrunarfræðingi og eiga þau þrjá syni og eitt barnabarn. Þröstur hefur mikinn áhuga á tónlist og kvikmyndum. Við ákváðum því að slá á þráðinn til hans og spyrja út í jólalög og jólamyndir. Hver eru fimm uppáhalds jólalögin hans og hvaða kvikmyndir finnst honum ómissandi í desember?
Sjá meira