Færðu Völsungi gjöf frá Sjómannadeildinni

30. desember, 2025 - 15:22 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Halldór Friðriksson framkvæmdastjóri Völsungs er hér með stjórnarmönnum í Sjómannadeild Framsýnar vi…
Halldór Friðriksson framkvæmdastjóri Völsungs er hér með stjórnarmönnum í Sjómannadeild Framsýnar við afhendinguna á gjöfinni

Sjómannadeild Framsýnar samþykkti á aðalfundi deildarinnar í gær að færa Íþróttafélaginu Völsungi að gjöf sjónvarpstæki í félagsaðstöðuna við íþróttasvæðið á Húsavík. Fyrir liggur að aðstaðan er mikið notuð af ungum sem eldri iðkendum íþrótta á vegum Völsungs.

Þá er vinsælt hjá eldri borgurum og almenningi að stunda líkamsrækt á íþróttasvæðinu með aðgengi að félagsaðstöðunni. Það kemur sér því afar vel fyrir alla aldurshópa að aðstaðan sé vel búin tækjum til afþreyingar og heilsubótar. Jónas Halldór Friðriksson framkvæmdastjóri Völsungs er hér með stjórnarmönnum í Sjómannadeild Framsýnar við afhendinguna á gjöfinni.

 

framsyn.is sagði fyrst frá.

 

Til baka

Nýjast

  • Gyða Árnadóttir: Minningar frá Akureyri

    • 30.12.2025
    Gyða Árnadóttir bjó á Akureyri frá barnsaldri og flutti austur í Neskaupstað fyrir átta árum. Hún starfar nú hjá Steininum, sem er nytjamarkaður þar í bæ. Þegar Gyða bjó á Akureyri ráku foreldrar hennar ávaxta- og grænmetisbúð þar og tóku hún og systur hennar virkan þátt í því starfi, og sérstaklega um jólin, þar sem mikið var að gera yfir hátíðirnar.

  • Færðu Völsungi gjöf frá Sjómannadeildinni

    • 30.12.2025
    Sjómannadeild Framsýnar samþykkti á aðalfundi deildarinnar í gær að færa Íþróttafélaginu Völsungi að gjöf sjónvarpstæki í félagsaðstöðuna við íþróttasvæðið á Húsavík. Fyrir liggur að aðstaðan er mikið notuð af ungum sem eldri iðkendum íþrótta á vegum Völsungs. 

  • Net­verslun með á­fengi og vel­ferð barna okkar

    • 30.12.2025
    Við lifum á tímum þar sem umræðan um takmarkanir á lífi okkar er orðin flókin. Sumir halda því fram að allt megi, að frjálst flæði sé alltaf best. Það kann oft að vera farsæl lausn. En raunin er stundum önnur. Takmarkanir eru alls staðar til staðar í lífi okkar af góðum ástæðum.

  • Mikil sala í nýjum bílum

    • 30.12.2025
    Eins og kunnugt er hækka flestar gerðir af nýjum bílum í verði nú um áramót, samhliða þvi sem rafbílastyrkurinn lækkar verulega eða úr 900 þúsund krónum í 500 þúsund krónur.  Vikublaðið kannaði  hvort  góð sala væri í nýjum bílum.

  • Útlit fyrir gott veður um áramótin

    • 30.12.2025
    Það er útlit fyrir gott ,,flugeldaveður" við áramót ef marka má veðurspár sem liggja fyrir.   

  • Stefnir í metár í jólavertíðinni – taka á móti allt að 4.000 manns í jólahlaðborð

    • 29.12.2025
    Jólahlaðborð eru gríðarlega vinsæl meðal landsmanna í aðdraganda jóla. Múlaberg á langa hefð að baki og er sennilega stærsti aðilinn á Norðurlandi á því sviði.  -segir Ingibjörg Bergmann Bragadóttir, einn af eigendum og veitingastjóri á Múlabergi

  • Jólalög og jólamyndir -Þröstur Ernir Viðarsson rýnir í úrvalið

    • 29.12.2025
    Þröstur Ernir Viðarsson fjölmiðlafræðingur ólst upp í Bolungarvík en hefur verið búsettur á Akureyri síðan 2007. Hann er giftur Hrafnhildi Jónsdóttir hjúkrunarfræðingi og eiga þau þrjá syni og eitt barnabarn. Þröstur hefur mikinn áhuga á tónlist og kvikmyndum. Við ákváðum því að slá á þráðinn til hans og spyrja út í jólalög og jólamyndir. Hver eru fimm uppáhalds jólalögin hans og hvaða kvikmyndir finnst honum ómissandi í desember?

  • Áramótapistill sveitarstjóra Hörgársveitar 2025

    • 29.12.2025
    Áramót eru tími uppgjörs og nýrra væntinga. Þegar við kveðjum árið sem er að líða og horfum fram á árið 2026 gefst okkur tækifæri til að staldra við, líta yfir farinn veg og velta fyrir okkur framtíðinni í Hörgársveit.

  • Heilbrigðisstofnun Norðurlands á árinu 2025: Ár umbreytinga, styrkingar og samheldni í krefjandi umhverfi

    • 29.12.2025
    Jón Helgi Björnsson, forstjóri HSN tók saman það helsta sem einkenndi starfsemi HSN á árinu sem er að líða. Það er engum blöðum um það að fletta að rekstur heilbrigðisþjónustu er afar krefjandi og er rekstur HSN á liðnu ári þar engin undantekning. Rekstrarlega stóðum við frammi fyrir áskorunum, þar á meðal verulegan halla bæði á síðasta ári og líðandi ári, sem stafaði að stórum hluta af ófjármögnuðum kjara- og stofnanasamningum. Þrátt fyrir það tókst okkur að viðhalda og styðja við áframhaldandi uppbyggingu á þjónustu. Við höfum unnið markvisst að því að tryggja stöðugleika í rekstri með breytingum á skipulagi og öflugri teymisvinnu, með aukinni áherslu á stafræna ferla með það að markmiði að bæði lækka kostnað en samtímis efla þjónustu.
Sjá meira