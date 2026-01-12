Höldur-Bílaleiga Akureyrar er fyrsti kostur rammasamnings ríkisins.

Nýverið bauð Fjársýsla ríkisins út rammasamning um bílaleigubíla og hlaut Höldur-Bílaleiga Akureyrar hæstu einkunn bjóðenda og verður því fyrsti kostur ýmissa stofnanna, fyrirtækja og sveitarfélaga sem koma að þessum stóra samningi. Þetta segir í tilkynningu frá Höldi í morgun.
Útboðið er viðamikið og nær samningurinn yfir alla langtíma- og skammtímaleigu innanlands á fólksbílum, jeppum og 7-9 manna smárútum. Markmið útboðsins var að gera einfaldan, skýran og notendavænan samning og tryggja þannig hagkvæm verð og góða þjónustu. Gefin voru stig fyrir verð, þjónustu við landsbyggðina, úrval og fjölda af rafbílum ásamt umhverfisvottun. Höldur-Bílaleiga Akureyrar uppfyllir þessa þætti einstaklega vel. Góð þjónusta er okkur afar mikilvæg, enda kjörorð okkar Þínar þarfir-okkar þjónusta.
Starfsstöðvarnar eru 21 talsins um allt land, rafbílaflotinn er sá stærsti á markaðnum en hann telur um 750 rafbíla (auk 1.200 tengiltvinnbíla) og þá hefur fyrirtækið verið með umhverfisvottunina ISO14001 frá árinu 2010. Ofangreindir þættir, auk sterkrar liðsheildar starfsfólks Hölds og það traust sem fyrirtækið hefur út á við, skilaði afgerandi niðurstöðum í útboðinu en stigagjöfin var sem hér segir:
Hluti A - Rafbílar:
· Höldur 93,5 stig
· Hertz 66,25 stig
· Alp 56,35 stig
Hluti B – Aðrir orkugjafar:
· Höldur 87,84 stig
· Hertz 72,15 stig
· Alp 64,20 stig
Samningurinn hefur nú þegar tekið gildi og við hlökkum til að veita aðilum rammasamnings ríkisins framúrskarandi þjónustu um allt land.