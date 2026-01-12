Höldur-Bílaleiga Akureyrar er fyrsti kostur rammasamnings ríkisins.

12. janúar, 2026 - 11:46 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Höldur-Bílaleiga Akureyrar er fyrsti kostur rammasamnings ríkisins.

Nýverið bauð Fjársýsla ríkisins út rammasamning um bílaleigubíla og hlaut Höldur-Bílaleiga Akureyrar hæstu einkunn bjóðenda og verður því fyrsti kostur ýmissa stofnanna, fyrirtækja og sveitarfélaga sem koma að þessum stóra samningi. Þetta segir í tilkynningu frá Höldi í morgun.

Útboðið er viðamikið og nær samningurinn yfir alla langtíma- og skammtímaleigu innanlands á fólksbílum, jeppum og 7-9 manna smárútum. Markmið útboðsins var að gera einfaldan, skýran og notendavænan samning og tryggja þannig hagkvæm verð og góða þjónustu. Gefin voru stig fyrir verð, þjónustu við landsbyggðina, úrval og fjölda af rafbílum ásamt umhverfisvottun. Höldur-Bílaleiga Akureyrar uppfyllir þessa þætti einstaklega vel. Góð þjónusta er okkur afar mikilvæg, enda kjörorð okkar Þínar þarfir-okkar þjónusta.

Starfsstöðvarnar eru 21 talsins um allt land, rafbílaflotinn er sá stærsti á markaðnum en hann telur um 750 rafbíla (auk 1.200 tengiltvinnbíla) og þá hefur fyrirtækið verið með umhverfisvottunina ISO14001 frá árinu 2010. Ofangreindir þættir, auk sterkrar liðsheildar starfsfólks Hölds og það traust sem fyrirtækið hefur út á við, skilaði afgerandi niðurstöðum í útboðinu en stigagjöfin var sem hér segir:

Hluti A - Rafbílar:

· Höldur 93,5 stig

· Hertz 66,25 stig

· Alp 56,35 stig

Hluti B – Aðrir orkugjafar:

· Höldur 87,84 stig

· Hertz 72,15 stig

· Alp 64,20 stig

Samningurinn hefur nú þegar tekið gildi og við hlökkum til að veita aðilum rammasamnings ríkisins framúrskarandi þjónustu um allt land.

Til baka

Nýjast

  • Höldur-Bílaleiga Akureyrar er fyrsti kostur rammasamnings ríkisins.

    • 12.01.2026
    Nýverið bauð Fjársýsla ríkisins út rammasamning um bílaleigubíla og hlaut Höldur-Bílaleiga Akureyrar hæstu einkunn bjóðenda og verður því fyrsti kostur ýmissa stofnanna, fyrirtækja og sveitarfélaga sem koma að þessum stóra samningi.  Þetta segir í tilkynningu frá Höldi í morgun.

  • Hallgrímur Mar Steingrimsson og Julia Bonet Carreras best hjá KA.

    • 12.01.2026
    Knattspyrnumaðurinn Hallgrímur Mar Steingrímsson og blakkonan Julia Bonet Carreras voru í gær kjörin íþróttafólk KA en úrslitin voru kunngjörð á 98 ára afmælisfögnuði KA sem fram fór í gær.

  • Lokaorðið - Breiðu bökin

    • 11.01.2026
    Einhvern vegin hefur okkur hjónum alltaf tekist að teljast til þeirra ríku og velmegandi í þessu samfélagi. Þó okkar upplifun hér áður fyrr væri að við ættum vart til hnífs og skeiðar, þá hafa stjórnvöld í gegnum tíðina fundið út að svo sé ekki.

  • KA fagnar 98 ára afmæli

    • 11.01.2026
    Knattspyrnufélag Akureyrar fagnar i dag 98 ára afmæli félagsins og hefst athöfnin kl 16:30 í KA heimilinu.

  • Ótrúlegt framhaldslíf olíutanks á Húsavík

    • 11.01.2026
    Tók hugmyndina um ,,karlahelli" á hærra stig

  • Samið við SS-Byggi um brú yfir Glerár og jöfnunarstöð fyrir strætó

    • 11.01.2026
    Umhverfis- og mannvirkjaráð samþykkti fyrir áramót með fjórum atkvæðum að ganga til samninga við SS-Byggi á grundvelli tilboðs frá fyrirtækinu í smíði á brú yfir Glerá og jöfnunarstöðvar fyrir strætó, en hún hefur verið í miðbænum við BSO um langt skeið.

  • Örverur lausn í landbúnaði?

    • 11.01.2026
    Í desember heimsótti Eva María Ingvadóttir, aðjúnkt við Auðlindadeild Háskólans á Akureyri, umhverfislíftæknideild Tækniháskólans í Lódz (LUT) í Póllandi.

  • Eyfirsk einmunatíð nýtist vel til skógarstarfa

    • 10.01.2026
    Tíðarfar undanfarið hefur nýst vel til framkvæmda á svæðum Skógræktarfélags Eyfirðinga og útlit fyrir að framhald verði á.

  • Umferð milli Eyjafjarðar og Þingeyjarsveitar jókst um 7,6% milli ára

    • 10.01.2026
    Heildarumferð ársins 2025 á milli Eyjarfjarðar og Þingeyjarsveitar var 846.918 ferðir sem jafngildir 2.320 ferðum að meðaltali á dag. Þetta er aukning um 7,6% á milli ára. Ársaukning á ferðum í gegnum göngin var 3,3% en 22% um Víkurskarð. Hlutfall umferðar um göngin var 74% en var 77% árið 2024.
Sjá meira