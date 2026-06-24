Heyskapur fer rólega af stað

„Við erum svona tveimur vikum á eftir meðalári þegar tíðarfar er með eðlilegum hætti,“ segir Hermann Ingi Gunnarsson bóndi í Klauf í Eyjafjarðarsveit um heyskapinn sem fer mjög rólega af stað þetta árið.
Hann segir að vorið hafi verið kalt og þegar kom fram í júní tók við óþurrkatíð sem geri að verkum að tíminn til að stunda heyskapinn hafi verið af skornum skammti. „Sprettan er góð og það er mikið gras, en við komust lítið út að slá fyrir vætutíð. Glugginn er einungis opinn í skamma stund og menn rétt ná að prófa vélarnar.“
Vanalega hefðu margir bændur í Eyjafjarðarsveit þegar lokið fyrsta slætti á þessum tíma, en nú eru menn rétt að hefjast handa. „Þeir sem lengst eru komnir eru kannski hálfnaðir,“ segir hann og bætir við að vonandi fari að rætast úr.