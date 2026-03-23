Ég er ein af þeim heppnu í þessu lífi. Fædd á besta stað í heimi og hef búið þar megnið af mínu lífi. Ég var svo heppin að fá leyfi frá foreldrum mínum að fara sem skiptinemi ef ég gæti borgað það sjálf. Það kostaði 2 milljónir. Þá bara hætti ég eftir prófin í janúar í MA og fór að vinna á ÙA og með allri vinnu sem gafst var ég búin að safna 2.2 milljónum àður en ég fór af stað. Ferðin greidd og ég klár í ævintýrið.
Að fara ein út í heim, til að búa hjá ókunnugu fólki í eitt ár og ganga í skóla þar sem talað var mál sem maður skildi ekki var áskorun sem ég var meira en til í.
Mér var úthlutað fjölskyldu í Steinkjer í Noregi. Hún samanstóð af mömmu Grete, pabba Sören, Kari systur og Pål bróður. Fjölskylda sem var mjög ólík minni eigin, en gott fólk sem lifði lífi í föstum skorðum. Ég gekk í framhaldsskólann þar og var á málabraut í bekk 1.1. Heppni mín sá meðal annars til þess að norsku kennarinn minn var giftur Íslendingi og þau bjuggu í húsinu á móti okkur. Árið 1980 var ekki til Norsk-ìslensk orðabók, og því varð ég að notast við dansk-ìslenska við norskunámið. Þegar allt um þraut í þýðingu gat ég skottast yfir götuna og leitað hjálpar.
Með Kari systur eignaðist ég góðar vinkonur og krökkunum í bekknum var ég fljót að kynnast.
Og síðan eru liðin 45 ár!
Alla tíð síðan höfum við haldið vináttunni gangandi. Alla tíð síðan hef ég litið svo á að ég eigi fjölskyldu og nána vini í Noregi. Og ég hef reynt að gera mitt til að gefa öðrum unglingnum kost á slíku ævintýri með því að opna mitt heimili og hjarta fyrir skiptinemum víðs vegar að. Af þeim öllum hef ég lært mikið, bæði þegar vel og illa gengur.
Ég hvet ykkur sem eruð með laust rúm til bjóða nema pláss í ykkar fjölskyldu. Ég hvet alla unglinga á aldrinum 16-18 ára að fara sem skiptinema. Ekkert nám sem þið farið í hér heima mun þroska ykkur meira á einu ári.
Verið hugrökk, opnið hug ykkar og hjarta. Opnið heimili ykkar eins og Sören og Grete gerðu fyrir mig forðum. Sören lést fyrir mörgum árum og Grete í síðustu viku. Ég er og verð þeim ævinlega þakklát.
Blessuð sé minning þeirra!
Dilla