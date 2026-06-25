Helgi Már Hafþórsson vann 6 titla í berboga og langboga á Íslandsmeistaramótinu og á nú öll Íslandsmetin

25. júní, 2026 - 10:16 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Helgi Már Hafþórsson mundar bogan Myndir archery.is/
Helgi Már Hafþórsson mundar bogan Myndir archery.is/

Keppendur frá ÍF Akri komu sáu og sigruðu á Íslandsmeistaramótinu í bogfimi utandyra en mótið fór fram í Fagralundi Kópavogi um s.l. helgi.

Helgi Már Hafþórsson fór hreinlega á kostum og og stóð uppi sem sexfaldur Íslandsmeistari berboga og langboga, en er eftir helgina  handhafi allra Íslandsmeta sem í boði eru í þessum flokkum en þau eru sex talsins.    Fyrir mótið hafði Helgi lítið snert á langboga og þvi var kannksi ekki reiknað með miklu en Helgi kom sá og sigraði með glæsibrag.

Á heimasíðu Bogfimissambands Íslands  er að finna eftirfarandi frásögn:

Helgi Már Hafþórsson vann alla þrjá Íslandsmeistaratitlana á ÍM í berboga á laugardaginn 20 júní (karla, félagsliða og óháð kyni) og endurtók það svo á sunnudeginum 21 júní en þá á ÍM í berboga sem er önnur keppnisgrein og tók aftur alla þrjá Íslandsmeistaratitlana (karla, félagsliða og óháð kyni). Enginn af titlunum var gefins þar sem mikil og hörð samkeppni var í öllum flokkum og stundum munaði bara bráðabana (einni ör) að allt gengi í hag Helga og hann næði þessum árangri. 

Til viðbótar við það að vinna alla 6 Íslandsmeistaratitlana sem hann keppti um þá sló Helgi einnig tvö Íslandsmet, eitt í félagsliðakeppni berboga og annað í einstaklingskeppni langboga karla með næstum 100 stigum!  Tæknilega séð bætti hann annað félagsliðamet, en samkeppnin var slík að fleiri en eitt félagslið bætti Íslandsmetið í báðum keppnisgreinum.

Helgi keppir í  Langboga og Berboga flokkum, almennt eru fáir í íþróttinni sem gera það, en báðir bogaflokkarnir eru bogar án miðs og án aukabúnaðar, ólíkt Trissuboga og Sveigboga flokkum (mið, jafnvægisstangir o.fl. leyfilegt). Þannig að Langbogi og Berbogi eru í raun líkustu keppnisgreinarnar í íþróttinni, þó það sé töluverður munur á.

 

Helgi var í öðru sæti í undankeppni berboga karla og í undankeppni berboga óháð kyni, en félagsliðið hans var í efsta sæti í undankeppni ÍM og bætti Íslandsmet félagsliða í undankeppni ÍM í berboga.

Í útsláttarleikjum vann Helgi fyrri Íslandsmeistara með því að sigra Gumma Guðjónsson úr BFB Kópavogi 6-2 í undanúrslitum (Íslandsmeistari 2024) Í gull úrslitaleiknum mætti Helgi liðsfélaga sínum Izaar Arnar Þorsteinssyni (Íslandsmeistari 2025) og vann hann einnig í  6-2 og tók Íslandsmeistaratitilinn utandyra í berboga karla í fyrsta sinn.

Lokaniðurstaða karla var því nokkuð skondið í sömu röð og Íslandsmeistarar síðustu ára.
1 sæti Íslandsmeistari 2026 Helgi Már Hafþórsson – ÍF Akur – Akureyri
2 sæti Íslandsmeistari 2025 Izaar Arnar Þorsteinsson – ÍF Akur – Akureyri
3 sæti Íslandsmeistari 2024 Gummi Guðjónsson – BF Boginn – Kópavogi

Í keppni um Íslandsmeistaratitilinn óháð kyni, vann Helgi  nokkuð örugglega 8 manna og undanúrslit 7-1 og 6-0, þrátt fyrir að það væri gegn Íslandsmeisturum innandyra 2026 og mætti á endanum aftur liðsfélaga sínum Izaar Arnar í úrslitaleiknum. Leikurinn var mjög jafn Helgi vann fyrstu lotu 2-0, Izaar jafnaði í annarri lotu 2-2 og komst svo yfir í þriðju lotu 4-2. Helgi jafnaði í 4-4 í fjórðu lotu og vann svo lokalotu úrslitaleiksins 22-20 og hafði 6-4 sigur og annar titill í höfn

Lóa Margrét Hauksdóttir tók bronsið óháð kyni eftir sigur á  Hebu Róbertsdóttir báðar úr BFB Kópavogi (og báðar hafa unnið til einstaklingsverðlaun á Evrópubikarmótum og EM ungmenna nokkrum sinnum á síðustu 4 árum, þannig að það er enginn skortur á samkeppni fyrir Helga)

Aðeins tvo efstu lið í undankeppni ÍM halda áfram í útsláttarleiki í félagsliða og fara því beint í gullúrslitaleik. Þar mættust lið Bogfimifélagsins Bogans í Kópavogi 2026 sem vann félagsliðatitilinn 2024 og 2025, og Íþróttafélagsins Akur frá Akureyri en Akur hafði aldrei unnið titilinn utandyra. Liðin voru mjög jöfn í undankeppni en Akureyringar voru aðeins sterkari (1607-1568), en bæði liðin skoruðu yfir eldra Íslandsmeti.

Kópavogsmenn tóku fyrstu lotuna 40-35 og 2-0 forystu í leiknum. Akureyringar náðu sigri í annari lotu með 1 stigi 40-39 og jöfnuðu leikinn 2-2. Liðin skildu jöfn í þriðju lotu 46-46 og staðan 3-3.  Aftur varð jafnt eftir lokalotuna  41-41. Því þurfti bráðabana til að skera úr um  hvort liðið myndi sigra og taka titilinn.  1 ör per íþróttamann hæst skorandi liðið vinnur. Þar tóku Akureyringar sigurinn með minnsta mögulega mun,  24-23 og sigruðu því í bráðabananum. 

Helgi var efstur í undankeppni ÍM í langboga á nýju Íslandsmeti 632 stigum sem er næstum 100 stigum hærra en eldra Íslandsmetið. Félagslið Helga skoraði einnig yfir núverandi Íslandsmeti í undankeppni ÍM. 

 

Keppni um einstaklings Íslandsmeistaratitilinn Langboga karla:

Helgi komst auðveldlega í gegnum 8 manna úrslit, ,,strögglaði" smá í undanúrslitum en náði sigrinum 6-4 og komst í úrslit. Þar mætti hann Reykvíkingnum Ralfs Simanis úr Langbogafélaginu Freyju. Strákarnir voru jafnir eftir fyrstu lotu 26-26 og staðan því 1-1. Helgi vann aðra og þriðju lotu 28-25 og 26-24 og leiddi því leikinn 5-1. Sá sem er fyrr að ná 6 stigum (af 10 mögulegum) vinnur leikinn og Ralfs þurfti því að vinna næstu lotu tvær lotur til að knýja fram bráðabana.   í fjórðu lotu skildu strákarnir jarnir 24-24 og fengu hvor 1 stig og staðan því 6-2 og Helgi tryggði sér því titilinn . Sveinn Sveinbjörnsson út BFB Kópavogi tók bronsið.

Keppni um einstaklings Íslandsmeistaratitilinn Langboga óháð kyni:

Það var ansi mjótt á mununum í keppni um titilinn óháð kyni. Helgi vann sig auðveldlega í gegnum 16 manna úrslitin og 8 manna úrslitin  6-0 og því kominn í undanúrslit.

Þar mættustu Helgi og Guðrún Þórðardóttir úr Langbogafélaginu Freyju í Reykjavík, en hún vann Íslandsmeistaratitil kvenna og sló Íslandsmet kvenna á mótinu. Guðrún tók fyrstu lotuna 27-25 og 2-0 forystu í leiknum, jafnt var í annari  lotu 25-25 og staðan því 3-1 í leiknum. Guðrún vann svo líka þriðju lotu 25-22 og var komin í 5-1 forystu og útlitið orðið dökkt  fyrir Helga.  Hann varð að vinna næstu tvær lotur til þess að knýja fram bráðabana og svo vinna bráðabanann.  Helgi náði góðri umferð 28-21 og tók fjórðu lotu staðan 5-3. Hann náði svo ótrúlegri lokalotu með fullkomið skor 30 stig á móti 18 og jafnaði leikinn 5-5 sem tryggði honum bráðabana. Helga gekk betur í bráðabananum, og hrósaði 10-7. Guðrún hélt því í leik um bronsið,  Helgi enn á ný barðist um gullið.

Þar mætti hann aftur Ralfs Simanis úr LF Freyju í Reykjavík eins og í úrslitum karla, en í þetta sinn vann Helgi örugglega 6-0 og tók þvi titilinn.

Keppni um Íslandsmeistaratitilinn í félagsliðakeppni langboga:

Aðeins tvo efstu lið í undankeppni halda áfram í útsláttarleiki í félagsliða og fara því beint í úrslit. Þar mættust lið Langbogafélagsins Freyju í Reykjavík sem vann titilinn árið 2025 og Íþróttafélagsins Akur. Liðin voru mjög jöfn í undankeppni en Reykavíkingar voru aðeins sterkari (1575-1568).

Reykvíkingar tóku fyrstu lotuna 42-40. Akureyringar náðu sigri í annari lotu með 1 stigi 39-38 og jöfnuðu leikinn 2-2. Akureyringar náðu svo frábærri umferð 48-37 og tóku forystu í leiknum 4-2. Í fjórðu og síðustu lotu leiksins tryggðu Akureyringar sér sigurinn með 36-31 sigur á loka lotunni og því 6-2 sigur í leiknum og fyrsta Íslandsmeistaratitil félagsliða í keppnisgreininni.

 

Samantekt af árangri:

Árangur á ÍM í langboga/hefðbundnum bogum:

  • Íslandsmeistari langboga óháð kyni – Helgi Már Hafþórsson – ÍF Akur Akureyri
    • Silfur Ralfs Simanis LFF
    • Brons Sveinn Sveinbjörnsson BFB
  • Íslandsmeistari langboga karla – Helgi Már Hafþórsson – ÍF Akur Akureyri
    • Silfur Ralfs Simanis LFF
    • Brons Sveinn Sveinbjörnsson BFB
  • Íslandsmeistari langboga félagsliða – Lið Íþróttafélagsins Akur á Akureyri
    • Liðsmenn
      • Izaar Arnar Þorsteinsson
      • Helgi Már Hafþórsson
      • Óliver Þór Wendel
  • Helgi Már Hafþórsson ÍFA – Íslandsmet Langboga karla meistaraflokkur 632 stig – Metið var áður 537 stig 
    • Ralfs Simanis LFF 589 stig og Sveinn Sveinbjörnsson BFB 587 stig skoruðu einnig yfir Íslandsmetinu, enda veður aðstæður áskjósanlegar
  • Langbogafélagið Freyja Reykjavík – Íslandsmet Langboga félagsliðakeppni meistaraflokkur 1575 stig – Metið var áður 1485 stig
    • Liðsmenn
      • Ralfs Simanis
      • Guðrún Þórðardóttir
      • Lea Elflein
    • ÍF Akur með Helga í fararbroddi var á hælum LFF Freyju í undankeppni með 1568 stig sem er einnig vel yfir eldra Íslandsmeti, en metið helst í Reykjavík.

Árangur á ÍM í berboga

    • Íslandsmeistari berboga óháð kyni –
    •     Helgi Már Hafþórsson – ÍF Akur Akureyri
    • Silfur Izaar Arnar Þorsteinsson ÍFA
      • Brons Lóa Margrét Hauksdóttir BFB
    • Íslandsmeistari berboga karla – Helgi Már Hafþórsson – ÍF Akur Akureyri
      • Silfur Izaar Arnar Þorsteinsson ÍFA
      • Brons Gummi Guðjónsson BFB
    • Íslandsmeistari berboga félagsliða – Lið Íþróttafélagsins Akur á Akureyri
      • Liðsmenn
        • Izaar Arnar Þorsteinsson
        • Helgi Már Hafþórsson
        • Heike Viktoría Kristínardóttir
    • Íþróttafélagið Akur Akureyri – Íslandsmet Berboga félagsliðakeppni meistaraflokkur 1607 stig – Metið var áður 1570 stig sem Akur átti frá 2025
      • Liðsmenn
        • Heike Viktoría Kristínardóttir
        • Helgi Már Hafþórsson
        • Izaar Arnar Þorsteinsson
      • BF Boginn var hart á hælum ÍF Akur í undankeppni með 1568 stig sem er aðeins 2 stigum frá eldra Íslandsmeti, en metið helst á Akureyri.

 

 

 

 

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