Heimir Örn Árnason vill leiða lista Sjálfstæðisflokksins við sveitarstjórnarkosningarnar n.k.vor

Heimir Örn Árnason oddviti Sjalfstæðsflokksins á Akureyri og núverandi formaður bæjarráðs sækist eftir að leiða lista flokksins fyrir komandi sveitarstarstjórnarkosningar næsta vor. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem Heimir sendi frá sér i morgun á Facebook.
Í áðurnefndri yfirlýsingu segir:
Kæru vinir,
Það hefur verið mér mikill heiður að leiða lista Sjálfstæðisflokksins og starfa í bæjarstjórn Akureyrar síðastliðin þrjú og hálft ár. Í nánu og góðu samstarfi við öflugt samstarfsfólk í meirihlutanum og starfsmenn Akureyrarbæjar höfum við komið fjölmörgum góðum verkefnum af stað. Helst má nefna sex tíma gjaldfrjálsa leikskóladvöl, Lýðheilsukortið, hækkun á frístundarstyrk til barna, verkefnið Virk efri ár og unnið er að því að koma á frístundarstyrk til eldri borgara. Þá mun fasteignaskattur lækka umtalsvert á íbúðarhúsnæði á næsta ári og einnig nokkuð á atvinnuhúsnæði. Þá er í gangi metnaðarfull uppbygging í íþróttamálum í mörgum íþróttagreinum. Tvö ný hverfi eru í uppbyggingu og síðast en ekki síst er rekstur sveitarfélagsins í mjög góðu jafnvægi.
Ég hef átt óteljandi samtöl við fólk hér í bænum, bæði úr atvinnulífinu og hópi bæjarbúa og allir eru sammála um að það sé bjart framundan á Akureyri og því er ég sammála. Samtalið er lykillinn að árangri og ég mun áfram leggja mikla áherslu á að vera í góðu og opnu sambandi við íbúana og atvinnurekendur.
Bærinn okkar, líkt og mörg önnur sveitarfélög hefur gengið í gegnum krefjandi tíma. En með sameiginlegu átaki kjörinna fulltrúa, starfsmanna og íbúa höfum við náð verulegum árangri og styrkt stöðu Akureyrarbæjar til framtíðar.
Framundan eru spennandi verkefni sem ég hef mikinn áhuga á að fylgja eftir. Markmið mitt er að halda áfram að standa vörð um rekstur bæjarins, skapa traustan grunn til lækkunar gjalda og álaga, bæta þjónustu við íbúa og styðja við áframhaldandi uppbyggingu innviða og lífsgæða hér á Akureyri.
Ég brenn fyrir bæinn okkar og framtíð hans og hlakka til að halda áfram ferðinni með ykkur. Þess vegna mun ég sækjast eftir því að leiða lista Sjálfstæðisflokksins í komandi sveitarstjórnarkosningum næsta vor.
Kær kveðja
Heimir Örn Árnason