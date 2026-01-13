Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra Veruleg mengun frá brennum og flugeldum

13. janúar, 2026 - 14:38 Margrét Þóra Þórsdóttir
Áramótabrenna
Áramótabrenna

Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra fjallaði um flugeldasýningar og brennur á fundi sínum skömmu fyrir áramót. M.a. var rætt um mikinn fjölda staðfestra skráninga fyrir flugeldasýningar og brennur um ármót og á þrettándanum.

„Nefndin áréttar að veruleg mengun stafar frá skipulögðum brennum og flugeldasýningum auk þess sem ótakmörkuð notkun almennings á flugeldum eykur mengunarálag verulega á þessum árstíma. Nefndin telur mikilvægt að endurskoðun áætlunarinnar leiði til markvissra aðgerða til að draga úr þessari mengun,“ segir í bókun Heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra sem áréttuð var á fundinum.

Bent var á að nefndin hefði einnig vakið athygli á þessu máli fyrir tveimur árum. Þá velti nefndin fyrir sér hvort ekki þyrfti að skerpa á reglum um starfsemi af þessu tagi með hliðsjón af markmiði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir , sem er m.a. að búa landsmönnum heilnæm lífsskilyrði og vernda þau gildi sem felast í heilnæmu og ómenguðu umhverfi, sem og að draga úr losun út í andrúmsloft, vatn og jarðveg.

Til baka

Nýjast

  • Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra Veruleg mengun frá brennum og flugeldum

    • 13.01.2026
    Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra fjallaði um flugeldasýningar og brennur á fundi sínum skömmu fyrir áramót. M.a. var rætt um mikinn fjölda staðfestra skráninga fyrir flugeldasýningar og brennur um ármót og á þrettándanum.

  • Aðgerðaráætlun fyrir eldra fólk á Akureyri 2026 til 2030

    • 12.01.2026
    Þjónusta við sífellt stækkandi hóp eldra fólks er eitt þeirra verkefna sem eru á könnu sveitarfélaga. Aðgerðaáætlun fyrir eldra fólk á Akureyri árin 2026 til 2030 var samþykkt í bæjarráði í lok nóvember, en áður hafði vinnuhópur verið að störfum um málefnið. Fyrsti hluti áætlunarinnar var samþykktur í bæjarráði við lok árs 2021.

  • Nemendur i Grenivíkurskóla safna fyrir aparólu

    • 12.01.2026
    Aparólufélagið er heiti á félag sem nemendur Grenivíkurskóla stofnað. Þeir eru að hefja söfnun fyrir Aparólu til að setja upp í hallinu austan við skólann.

  • Af flugvallamálum

    • 12.01.2026
    Í síðustu viku voru tvær fréttir af flugmálum áberandi. Annars vegar voru fréttir unnar upp úr góðri grein Ásthildar Sturludóttur, sem dró fram jákvæða þróun millilandaflugs um Akureyrarflugvöll, og hins vegar var um að ræða frétt Morgunblaðsins af fundi Isavia ohf. með Samtökum atvinnurekenda á Suðurnesjum 

  • Höldur-Bílaleiga Akureyrar er fyrsti kostur rammasamnings ríkisins.

    • 12.01.2026
    Nýverið bauð Fjársýsla ríkisins út rammasamning um bílaleigubíla og hlaut Höldur-Bílaleiga Akureyrar hæstu einkunn bjóðenda og verður því fyrsti kostur ýmissa stofnanna, fyrirtækja og sveitarfélaga sem koma að þessum stóra samningi.  Þetta segir í tilkynningu frá Höldi í morgun.

  • Hallgrímur Mar Steingrimsson og Julia Bonet Carreras best hjá KA.

    • 12.01.2026
    Knattspyrnumaðurinn Hallgrímur Mar Steingrímsson og blakkonan Julia Bonet Carreras voru í gær kjörin íþróttafólk KA en úrslitin voru kunngjörð á 98 ára afmælisfögnuði KA sem fram fór í gær.

  • Lokaorðið - Breiðu bökin

    • 11.01.2026
    Einhvern vegin hefur okkur hjónum alltaf tekist að teljast til þeirra ríku og velmegandi í þessu samfélagi. Þó okkar upplifun hér áður fyrr væri að við ættum vart til hnífs og skeiðar, þá hafa stjórnvöld í gegnum tíðina fundið út að svo sé ekki.

  • KA fagnar 98 ára afmæli

    • 11.01.2026
    Knattspyrnufélag Akureyrar fagnar i dag 98 ára afmæli félagsins og hefst athöfnin kl 16:30 í KA heimilinu.

  • Ótrúlegt framhaldslíf olíutanks á Húsavík

    • 11.01.2026
    Tók hugmyndina um ,,karlahelli" á hærra stig
Sjá meira