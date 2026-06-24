Háskólahátíð fór fram 19. og 20. júní

Háskólahátíð — brautskráning kandídata frá Háskólanum á Akureyri fór fram í fjórum athöfnum í Hátíðarsal Háskólans á Akureyri 19. og 20. júní. Aldrei hafa fleiri kandídatar brautskráðst frá háskólanum. Samtals brautskráðust 639 kandídatar í grunn- og framhaldsnámi af tveimur fræðasviðum sem er um 8% aukning frá fyrra ári.
Föstudaginn 19. júní brautskráðust 285 kandídatar frá Heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviði og laugardaginn 20. júní brautskráðust 354 kandídatar frá Hug- og félagsvísindasviði. Í fyrri athöfn föstudagsins var brautskráning Hjúkrunarfræðideildar og Iðjuþjálfunarfræðideildar og í þeirri seinni var brautskráning Auðlindadeildar og Viðskiptadeildar. Á laugardeginum var brautskráning Kennaradeildar og Lagadeildar um morguninn og eftir hádegi var brautskráning Félagsvísindadeildar og Sálfræðideildar. Í öllum athöfnum voru kandídatar brautskráðir með bakkalárgráðu, meistaragráðu, grunndiplómu og viðbótardiplómu.
Persónuleg athöfn í húsnæði háskólans
HA-ingar hafa verið heppnir með veður þegar Háskólahátíð er haldin og í ár var heppnin meira í formi smá rigningar sem gerði andrúmsloftið ferskt og brakandi. Skipulagning og framkvæmd Háskólahátíðar gekk vonum framar og erum við sérstaklega stolt af því að geta brautskráð kandídata í persónulegri og vandaðri athöfn innan veggja skólans. Þá gerir starfsfólk KHA það mögulegt að hægt sé að sýna frá Háskólahátíð í beinni útsendingu og þar er svo sannarlega vandað til verka.
Kandídatar hafa orðið
Bjarni Ófeigur Valdimarsson
Hefð er fyrir því að fulltrúar kandídata flyti ávarp fyrir hönd þeirra og flutt voru ávörp í öllum athöfnunum. Ávörpin voru persónuleg og áttu það sameiginlegt að tala til samnemenda og háskólans. Hér er gripið niður í vegferð Unu, kandídats í sjávarútvegsfræði, sem ákvað 39 ára gömul að venda sínu kvæði í kross og setjast á skólabekk. „Ég lagði úr höfn og út á mið sem ég þekkti lítið sem ekkert og hafði litla hugmynd um hvert þessi ákvörðun myndi leiða mig [...] Þegar ég lít til baka sé ég að námið hefur kennt mér miklu meira en það sem stendur í námskeiðslýsingum. Það hefur opnað nýjar leiðir, skapað óvænt tækifæri og kennt mér að takast á við áskoranir. Það hefur sýnt mér að stundum veit maður ekki hvað maður getur fyrr en á reynir.“
Í ár fluttu fjórir kandídatar ávarp:
„Hlutverk háskóla er ekki að útrýma óvissu heldur að kenna fólki að takast á við hana“
Í ræðu sinni fjallaði rektor um samhengi heimsins, Íslands og háskólanáms. Í byrjun ræddi hún raunveruleika Íslendinga að búa á lítilli og dreifbýlli eyju í hinum stóra heimi þar sem í dag ríkir talsverð óvissa og óöryggi. Kannski þess vegna væri okkar helsta mottó „þetta reddast“, því það þarf ákveðið æðruleysi til að vera í þessari aðstöðu.
Hún lýsti tengingu þessa raunveruleika og háskólamenntunar síðan svona: „Þó að óvissan sé oft óþægileg, þá skulum við ekki gleyma að aukin menntun og þekking eykur skilning okkar á henni. Við skiljum einfaldlega betur flækjustig samfélagsins hér á Íslandi og víðar þegar við kunnum meira. Hlutverk háskóla er ekki að útrýma óvissu heldur að kenna fólki að takast á við hana. Með þekkingu, gagnrýninni hugsun og reynslu öðlumst við sjálfstraust til að taka upplýstar ákvarðanir jafnvel þar sem enn ríkir óvissa.“
Þá kom hún inn á það hvernig við sjálf höfum tækifæri til að skapa okkar vettvang ásamt því að muna að öll erum við mannleg og mikilvægt sé að muna að sýna fólki mildi og virðingu.
„Það er undir ykkur komið hvernig þið bregðist við þeim tækifærum sem ykkur bjóðast. Metið tækifærin sem verða á vegi ykkar og hafið hugrekki til að grípa þau sem skipta máli. En einnig er gott að vita hvenær er gott að segja nei. Það er stundum nauðsynlegt. Og þegar vel gengur, munið að sýna auðmýkt og samkennd. Fólkið í kringum ykkur er sjaldnast síður hæfileikaríkt en þið. Stundum hefur það einfaldlega ekki fengið sömu tækifæri eða ekki notið sömu heppni og þið.“
Hér má lesa ræðu rektors í heild sinni.
Heiðursgestir þetta árið úr röðum brautskráðra HA-inga
Í ár voru tveir heiðursgestir og brugðið var út af vananum og leitað til brautskráðra HA-inga, enda í þeirra röðum ótrúlega mikið af vönduðu fólki sem hefur gert góða hluti.
Baldvin sló á létta strengi og gaf góð ráð
Á föstudeginum var Baldvin M. Hermannsson heiðursgestur. Baldvin er forstjóri Flugfélagsins Atlanta og hefur starfað hjá félaginu síðan hann brautskráðist frá Háskólanum á Akureyri árið 2001.
Baldvin sló talsvert á létta strengi og eitt það fyrsta sem hann viðurkenndi í ræðustóli var að hann hefði verið hissa á að vera beðinn um að segja nokkur orð því í fyrsta lagi væri hann alls ekki nógu gamall til að standa í pontu. Eins taldi hann óvíst að hans gömlu og góðu kennarar hefðu átt von á honum þarna meðal annars vegna þess að hann gerði þau mistök að renna yfir einkunnirnar sínar daginn fyrir Háskólahátíð. Gefum Baldvini orðið:
„Ég hef hins vegar, sem betur fer, komist að því að einkunnaspjaldið eitt og sér segir ekki alla söguna, enda hefur enginn beðið mig um afrit af því á þessum 25 árum sem liðin eru frá brautskráningu. Það er svo margt annað dýrmætt sem ég tók með mér úr náminu við Háskólann á Akureyri sem ég áttaði mig ekki endilega á þá.“
Þá gaf hann kandídötum góð ráð: „ Segið oftar já en nei. Ekki hika, og grípið öll þau tækifæri sem ykkur gefast á lífsleiðinni. Ef þið þorið að segja já getur lífið verið eitt risastórt ævintýri sem enginn veit hvert leiðir. Það er auðvelt að segja bara nei og taka ekki sénsinn, en hverju gætuð þið verið að missa af?“
„Heimurinn þarf ekki fleiri útgáfur af sama einstaklingnum“
Heiðursgestur á laugardeginum var Sylvía Briem Friðjónsdóttir. Sylvía er frumkvöðull, fyrirlesari og brautskráður stúdent við Háskólann á Akureyri. Hún er meðstofnandi Steindal ehf., sem hefur á skömmum tíma byggt upp öflugt vörumerki á íslenskum markaði og hlotið viðurkenningar fyrir framúrskarandi rekstur.
Sylvía fjallaði í ávarpi sínu um gildi menntunar, mikilvægi þess að þora að fara eigin leiðir og hvernig það sem fólk upplifir stundum sem veikleika getur síðar orðið að styrkleika. Hún vísaði meðal annars í eigin reynslu af Háskólanum á Akureyri, fjölskyldusögu sína og baráttu fyrri kynslóða fyrir menntun kvenna. Í lok ræðunnar hvatti hún stúdenta til að nýta menntun sína sem verkfæri til að hugsa sjálfstætt, skapa og hafa áhrif.
„Finnið hvar ástríðan ykkar liggur og þorið að fara eigin leiðir. Heimurinn þarf ekki fleiri útgáfur af sama einstaklingnum. Hann þarf fólk sem þorir að hugsa sjálfstætt. Fólk sem þorir að skapa. Fólk sem þorir að vera forvitið. Og fólk sem þorir að vera of mikið. Því stundum leynist stærsti styrkleikinn akkúrat í því sem maður reynir lengi að fela.“
Við þökkum báðum heiðursgestum fyrir komuna og góðan innblástur til kandídata.
Viðurkenningar fyrir góðan námsárangur
Hlín Björnsdóttir
Viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í grunnnámi hlutu eftirtalin:
Heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasvið
Auðlindadeild
Hjúkrunarfræðideild
Iðjuþjálfunarfræðideild
Viðskiptadeild
Hug- og félagsvísindasvið
Félagsvísindadeild
Lagadeild
Kennaradeild
Sálfræðideild
Aðrar viðurkenningar
Græn ritgerðarverðlaun frá Umhverfisráði HA:
Minningarsjóður Eiríks Arnars Jónssonar
Hafdís Björg Hrankels Hlynsdóttir hlaut viðurkenninguna lögreglunemi ársins 2026. Viðurkenningin er veitt úr minningarsjóði Eiríks Arnars Jónssonar, lögreglumanns númer 2409, sem lést langt fyrir aldur fram en hann var stúdent í lögreglufræði.
KEA
Heiðursviðurkenning Góðvina
Sara Lind Sigurðardóttir til vinstri og Cristina Cretu til hægri, með þeim á myndinni er rektor og Sigrún Stefánsdóttir formaður Góðvina
Í 22. skipti veittu Góðvinir Háskólans á Akureyri, félag brautskráðra stúdenta við HA og annarra velunnara háskólans, viðurkenningar til kandídata sem hafa sýnt óeigingjarnt starf í þágu háskólans meðan á námi stóð. Í ár var sú nýbreytni að heiðursviðurkenningarhafar hlutu einnig fjárhæð er nemur innritunargjaldi fyrir eitt skólaár eða upphæð 100.000 kr.
Í ár hlutu eftirfarandi kandídatar viðurkenninguna:
Hér geturðu lesið meira um þeirra viðurkenningar og Gleðistund Góðvina.
Myndir frá Háskólahátíð
Skúli Bragi Geirdal, fjölmiðlafræðingur og sviðsstjóri Netvís- Netöryggismiðstöðvar Íslands, var kynnir á athöfnunum fjórum og hélt uppi góðu stuði í salnum. Að athöfnum loknum var boðið til móttöku í Miðborg háskólans.
Líkt og síðustu ár stýrði Sindri Swan ljósmyndun á Háskólahátíð og með honum var Hilmar Friðjónsson. Við munum tilkynna þegar myndirnar eru komnar í myndasafn háskólans en þær eru væntanlegar í næstu viku.
Bein útsending var frá athöfnunum fjórum á Facebook-síðu háskólans og verða þær aðgengilegar á YouTube rás háskólans innan skamms. Smelltu hér til að sjá Youtube rás háskólans.